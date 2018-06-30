Times: торговая политика Трампа вызывает в Европе опасения о будущем НАТО

Лидеры ЕС беспокоятся, что текущий курс американских властей может привести к распаду Североатлантического альянса. Поэтому европейские члены НАТО планируют укрепить собственную безопасность и снизить зависимость от США в военной сфере, пишет The Times.

Среди лидеров ЕС всё отчётливее растёт опасение, что Дональд Трамп «погружает в хаос» грядущий саммит НАТО. Американский президент подвергает сомнению сохранение альянса и связывает недостаточные траты европейцев на оборону с их положительным торговым балансом. Свидетельством этому стал его отказ подписывать декларацию «Большой семёрки», пишет The Times.

Лидеры ЕС планируют увеличить вложения и укрепить сотрудничество в военной сфере, чтобы снизить зависимость от американской поддержки НАТО. «Европа должна с ещё большей ответственностью отнестись к собственной безопасности. Таким образом союз принимает шаги, чтобы усилить европейскую безопасность с помощью увеличения оборонных инвестиций, развития потенциала и оперативной готовности», — говорится в коммюнике организации, которое оказалось в распоряжении издания.

«Несмотря на наши неустанные попытки сохранить единство Запада, трансатлантические отношения испытывают невероятное давление из-за политики президента Трампа», — заявил накануне председатель Европейского совета Дональд Туск. По его словам, Белый дом создаёт новый американский подход враждебного отношения к международному порядку, в том числе НАТО.

«К сожалению, раскол не ограничивается торговлей. По моему мнению, надеясь на лучшее, мы должны приготовить наш союз к наихудшему сценарию развития событий», — подчеркнул Туск, выступая на торжественном ужине.

Многие европейские правительства разделяют опасение Туска. По их мнению, решения Трампа, включая торговый протекционизм, выход из ядерной сделки с Ираном и отказ от парижского соглашения по климату — это звенья одной цепи.

«Мы всё больше и больше беспокоимся, что это не простые совпадения. Всё начинает складываться в очень тревожную картину», — заявил The Times высокопоставленный дипломат Евросоюза.

Собеседник издания обратил внимание, что в нынешней американской доктрине «не существуют друзей, а есть только враги». Она также не предусматривает такое понятие, как «основанный на правилах порядок». «Это очень опасно», — добавил источник.

ЕС вводит ответные тарифы на американскую продукцию, включая мотоциклы Harley-Davidson и джинсы компании Levi's. Но пока блок не договорился о том, как реагировать на угрозы Трампа увеличить пошлины на металлы и машины.

Германия, которая зависит от экспорта автомобилей в США, опасается, что Брюссель движется к полномасштабной торговой войне с Вашингтоном. Канцлер Ангела Меркель пообещала заняться вопросом переговоров ЕС с Соединёнными Штатами, чтобы избежать возникновения новых торговых барьеров, отмечает издание.

Между тем пока Тереза Мэй и главы других европейских государств собирались в Брюсселе для переговоров о будущем западного военного альянса и «Большой семёрки», Трамп «предпринял новую атаку» на ЕС из-за дефицита торгового баланса организации в размере $ 150 млрд.

«Мы любим страны Европейского Союза. Но ЕС, разумеется, был создан, чтобы выезжать за счёт Соединённых Штатов, чтобы атаковать нашу свинью-копилку, ведь так? Мы не можем этого допускать. Времена, когда кто-то использовал США в своих интересах, подошли к концу», — заверил Трамп, выступая перед сторонниками в Северной Дакоте.