Times: Лондон боится, что Трамп пойдёт на уступки Путину

Политика Дональда Трампа угрожает «западному единству», а его предстоящая встреча с Владимиром Путиным может обернуться кризисом для НАТО, полагают британские чиновники, с которыми пообщались корреспонденты The Times. Как пишет газета, официальный Лондон опасается, что Трамп отменит какие-либо учения НАТО или даже признает «аннексированный Крым» российским.

Лондон опасается, что президент США Дональд Трамп на предстоящей встрече с российским коллегой Владимиром Путиным «пойдёт с ним на мировую», сообщает The Times. По данным газеты, члены британского кабинета министров обеспокоены тем, что Путин «может убедить Трампа снизить военное присутствие США в Европе, тем самым навредив обороноспособности стран НАТО против российской агрессии».

Кроме того, как отмечается в материале, британские чиновники убеждены, что господин Трамп может по просьбе Путина отменить запланированные учения альянса или же перенести их, что позволит российскому лидеру «одержать пропагандистскую победу».Как полагает автор статьи, любые шаги такого рода могут вызвать «кризис» внутри НАТО, которое «ещё с 1949 года обеспечивало безопасность Запада, опираясь на военную мощь США». По данным The Times, чиновники НАТО боятся, что Трамп может попытаться провести переговоры с Путиным в такой же манере, в какой провёл недавно встречу с лидером Северной Кореи Кимом Чен Ыном — а после тех переговоров американский президент «внезапно» принял решение отменить совместные учения с Южной Кореей.

«Побеседовав с министрами, чиновниками и экспертами, TheTimes установила, что опасения касаются саммита НАТО и встречи Путина с Трампом — предполагают, что они могут привести к: 1) тому, что господин Путин убедит господина Трампа, что США не следует принимать участия в учениях НАТО в Норвегии этой осенью, и это позволит США серьёзно сэкономить; 2) основанию в Польше военной базы США при финансовой поддержке польского правительства в рамках двустороннего американо-польского соглашения вне НАТО; 3) признанию Трампом аннексии Крыма и согласию на изменение санкций в обмен на чисто номинальное прекращение огня на Восточной Украине», — говорится в материале.

«Угроза», которую несёт господин Трамп для «западного единства», будет обсуждаться сегодня вечером на саммите ЕС, отмечает обозреватель The Times. Как подчёркивает журналист, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе мероприятия ясно даст понять, что Лондон готов участвовать в европейских инициативах по нейтрализации угроз, исходящих от России, даже если их не поддержит Вашингтон.