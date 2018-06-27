Guardian: Болтон договорился о встрече Трампа и Путина — но не в США или России

По итогам переговоров между Владимиром Путиным и советником Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности Джоном Болтоном подтвердилась информация о предстоящей встрече российского и американского президентов, пишет британская The Guardian. По данным газеты, встреча состоится не в России и не в США, а её точная дата будет объявлена завтра.
Дональд Трамп и Владимир Путин договорились о времени и месте своей первой официальной встречи, сообщает The Guardian со ссылкой на советника президента России Юрия Ушакова. Как отмечается в материале издания, об этом стало известно после состоявшихся в среду переговоров между российским лидером и советником президента США по вопросам национальной безопасности Джоном Болтоном.
По словам господина Ушакова, которого цитирует The Guardian, встреча президентов двух стран состоится не в России и не в США, а её точная дата станет известна в четверг 28 июня. Между тем, его заявления стали первым официальным подтверждением намерения американского Белого дома провести прямые переговоры с Путиным, который последний раз встречался с Трампом на полях «скандального» саммита G20 в июле прошлого года, говорится в статье.
Как отмечает автор материала, в ходе встречи с Владимиром Путиным господин Болтон обсудил с ним не только предстоящие переговоры с Трампом, но и контроль за ядерным оружием и другие вопросы двусторонних отношений.
«С сожалением вынужден констатировать, что отношения России и США находятся не в лучшей форме. Я уже об этом неоднократно публично говорил. Считаю, что это в значительной степени результат острой внутриполитической борьбы внутри самих США, — заявил Путин американскому чиновнику. — Ваш приезд в Москву вселяет в нас надежду, что мы можем сделать первый шаг в сторону восстановления». В свою очередь, «ястреб» Болтон «в плане публичных заявлений в адрес российского президента придерживался осторожной позиции», подчёркивается в статье.
Как пишет The Guardian, в какой атмосфере ни пройдёт встреча между Трампом и Путиным, «ожидания на её счёт скромны», поскольку между странами сохраняется напряжённость, а любые ощутимые послабления в плане антироссийских санкций Вашингтона потребуют одобрения со стороны американских законодателей.
Хотя сам Джон Болтон в прошлом призывал США занять более жёсткую позицию по отношению к Ирану, Северной Корее и России, Дональд Трамп «более благосклонно» относится к Путину, бросая таким образом вызов американскому политическому истеблишменту, напоминает автор статьи.
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