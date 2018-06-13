WashPost узнала, как Болтон получил $115 тысяч от украинского бизнесмена

Из обнародованной недавно декларации о доходах сотрудников Белого дома The Washington Post узнала, что советник президента по нацбезопасности Джон Болтон за прошлый год получил $115 тыс. за два выступления на мероприятиях, спонсорами которых был фонд украинского магната Виктора Пинчука. Во время одного из выступлений, в Киеве, Болтон заверил аудиторию, что Дональд Трамп не будет резко менять внешнюю политику США.

За последний год советник американского президента по нацбезопсности Джон Болтон получил $115 тыс. за участие в двух публичных дискуссиях, спонсорами которых выступил фонд украинского металлургического магната Виктора Пинчука, сообщает The Washington Post.

Одно мероприятие состоялось в феврале этого года в Мюнхене, а другое — в сентября 2017 года в Киеве. На последнем Болтон заверил аудиторию, что президент Трамп не будет радикально менять внешнюю политику США, и призвал всех «успокоиться, ради бога». При этом оба мероприятия состоялись до вступления советника в его текущую должность.

По данным декларации о финансах, которую недавно обнародовал Белый дом, выступления Болтона на обоих круглых столах оплатил Фонд Виктора Пинчука. Директор по коммуникациям организации Наталья Вовк объяснила, что фонд пригласил Болтона в рамках инициативы по «привлечению спикеров, которые представляют различные точки зрения из политического спектра своих стран». Представители самого советника новость никак не прокомментировали.

Как отмечает издание, по данным декларации, выплаты от фонда Пинчука стали самым крупным гонораром Болтона за единовременное выступление за прошедший год. Всего на своих комментариях в качестве эксперта советник заработал $747 тыс. Общие доходы Болтона составили $2,2 млн, включая более $569 тыс., которые он получил от Fox News за свою работу обозревателем.

Виктор Пинчук посвятил много лет работе над укреплением украино-американских и украино-европейских отношений, подчёркивает газета. «В то же время он направлял деньги на благотворительность и иногда в карманы американских политиков», — добавляет издание. Так, украинский бизнесмен косвенно спонсировал проекты Хиллари Клинтон, а затем Дональда Трампа.