MSNBC: союзники США боятся, что встреча Трампа с Путиным будет «теплее», чем саммит НАТО

Высокопоставленные чиновники стран НАТО опасаются, что при личной встрече Путин очарует Трампа и добьётся от него каких-то уступок, заявил в эфире MSNBC корреспондент Axios Джонатан Свон. Тем временем российский лидер нашёл время для встречи с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном. А это, по мнению ведущей MSNBC, говорит о подготовке к двустороннему саммиту.

И снова здравствуйте! С нами на связи из Вашингтона с обзором (утренней новостной рассылки. — ИноТВ) Axios AM национальный политический корреспондент Axios Джонатан Свон. Доброе утро, Джонатан! Расскажите нам о главной теме Axios на сегодня.



ДЖОНАТАН СВОН, национальный политический корреспондент Axios: В преддверии возможного саммита Дональда Трампа и Владимира Путина я опросил четырёх высокопоставленных чиновников из стран НАТО. Все они были заметно озабочены перспективой саммита. И, как прямолинейно объяснила мне сенатор и государственный секретарь Польши Анна Мария Андерс, больше всего они опасаются, что Путин своим обаянием добьётся от Дональда Трампа каких-то уступок и что их саммит будет гораздо теплее, чем саммит НАТО, во время которого, как ожидают члены альянса, Дональд Трамп раскритикует их за недостаточные расходы на оборону.



Мы слышали, что (советник президента США по национальной безопасности. — ИноТВ) Болтон собирается встретиться с Сергеем Лавровым. Но мне только что сообщили по электронной почте, что Болтон также встречается с Путиным! Сегодня в Москве! Об этом сообщают российские государственные СМИ. Что вы думаете об этой новости?



ДЖОНАТАН СВОН: Я узнал об этом всего две минуты назад, от вашего продюсера. От вашего замечательного продюсера, который отправил мне электронное письмо. Так что у меня не было времени это проанализировать. Но послушайте, мы знаем, как важны для этого саммита переговоры — выбор даты, места и повестки дня. И когда я беседовал с иностранными чиновниками, контактирующими с Белым домом, они сказали, что Белый дом очень смутно объясняет, чего хочет добиться в ходе этой встречи. И из разговоров с Белым домом у этих иностранных чиновников сложилось впечатление, что причина отчасти в том, что Дональд Трамп сам не знает, каких конкретных результатов он хочет от этой встречи. Его позиция: «Просто дайте мне лично встретиться с этим парнем».



Да. Это что-то вроде подготовки, как в случае со встречей (госсекретаря США. — ИноТВ) Помпео с северокорейскими официальными лицами перед саммитом в Сингапуре.



Дата выхода в эфир 27 июня 2018 года.