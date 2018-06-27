Эксперт CNN предрёк «закат звезды» Никки Хейли — на сцене появились новые «серые кардиналы»

Звезда постпреда США при ООН Никки Хейли, так ярко сиявшая в первый год президентства Дональда Трампа, начинает тускнеть, пишет на сайте канала CNN сотрудник аналитического центра Century Foundation Стивен Шлезингер. По его мнению, Хейли вполне может подать в отставку, учитывая расхождения с Трампом по некоторым вопросам, её политические амбиции и появление в кулуарах Белого дома новых «серых кардиналов» — Майка Помпео и Джона Болтона.

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли сейчас проходит через один из самых сложных периодов своей карьеры. Её имя по-прежнему фигурирует на титульных листах официальных заявлений в ООН, однако её звезда, которая так ярко сияла в первый год президентства Трампа, начинает клониться к закату, пишет для CNN сотрудник аналитического центра Century Foundation Стивен Шлезингер.

По мнению автора, на статусе Хейли негативно сказались несколько факторов. В частности, она не участвовала в сингапурском саммите между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном. Хотя до сих пор неясно, занималась ли она его подготовкой и получила ли на него приглашение, её отсутствие на этом мероприятии было очень заметно.

Трамп практически сразу назначил Хейли на один из самых высокопоставленных внешнеполитических постов, рассчитывая, что она будет продвигать в ООН его политику «Америка превыше всего». В результате постпред США при ООН начала борьбу за наложение на Северную Корею более жёстких санкций, которая, в конечном счёте, увенчалась успехом. Тем не менее, во время этого саммита — одного из важнейших событий за всё президентство Трампа — она осталась за бортом.

Кроме того, продолжает автор, Хейли пропустила ещё один символичный момент «саги о Трампе», а именно торжественное открытие американского посольства в Иерусалиме. Ранее она выступила в ООН с защитой этого решения Вашингтона, оказавшись тем самым единственным человеком, наложившим вето на резолюцию Совбеза, осуждающей перенос посольства США в Иерусалим.

Во время недавних кадровых перестановок в Вашингтоне она оказалась «лишним человеком» команды Трампа по внешней политике. Таким образом, положение Хейли сильно изменилось по сравнению с прошлым годом, когда ей удалось затмить таких чиновников как бывший госсекретарь США Рекс Тиллерсон, бывший советник по нацбезопасности Герберт Макмастер и министр обороны Джеймс Мэттис. Все выше перечисленные — это «серые кардиналы», в то время как Хейли — это человек, который умеет вести себя в медиапространстве.

И в самом деле, порой казалось, что она проводит в ООН свою собственную политическую линию, в то время как Трамп сосредоточился на делах внутри страны. Журнал Time даже разместил её фотографию на обложке, назвав её одной из «женщин, которые меняют мир».

Однако в последние несколько месяцев американский президент провёл перестановки на двух из трёх самых ответственных постах в плане национальной безопасности, назначив на них Джона Болтона и Майка Помпео, которые теперь занимают должности советника по национальной безопасности и госсекретаря соответственно. На ринге бюрократии оба этих человека — это опытные аппаратчики. И Болтон, и Помпео отлично умеют работать в медиапространстве, и, в отличие от Хейли, находятся к Трампу гораздо ближе — в Вашингтоне.

Оригинальность Хейли тем временем начинает, по всей видимости, приедаться. Будучи однажды полунезависимым постпредом США при ООН, она выделялась на фоне американских дипломатов старой школы. Она даже иногда расходилась с Трампом во мнениях касательно таких вопросов как кризис на Украине и действия России в Сирии.

Однако постепенно она начала играть роль «цепной собаки Трампа», выступая в ООН против Парижского соглашения по климату, Иранской ядерной сделки и членства США в Совете по правам человека.

Тем не менее вскоре она начала противоречить Трампу на публике. Например, однажды Хейли заявила в воскресном интервью, что американская администрация вот-вот наложит на Москву новые санкции. На следующий день Трамп заявил, что Вашингтон этого делать не намерен, чем поставил постпреда США при ООН в неловкое положение.

Кроме того, неловкости добавляло и предполагаемое намерение Хейли баллотироваться на президентский пост. Однажды на собрании представителей разных стран в Совбезе ООН Трамп даже пошутил, что если им не нравится Хейли, то её «можно легко заменить». Несмотря на шутливый тон, таким образом Трамп в скрытой форме напомнил Хейли о том, кто остаётся главным в правительстве.

«Где же сейчас находится Хейли? Достигнув большой известности в качестве постпреда США при ООН, ей в определённый момент, возможно, придётся подумать об отставке, чтобы иметь возможность принять решение относительно участия в президентских выборах. Кроме того, превозмогая все проблемы, она может остаться в ООН до 2020 года, а затем попросить у Трампа назначения на более серьёзный пост, в случае если тот победит на новых выборах. Однако невесёлая правда состоит в том, что Трамп больше не полагается на неё как на ведущего эксперта во внешней политике. У него для этого есть Помпео и Болтон», — подводит итог Стивен Шлезингер.