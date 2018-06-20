WSJ: Хейли объяснила выход США из Совета по правам человека — он не защищает «угнетённые народы»

США выходят из Совета по правам человека ООН по той причине, что эта организация не оправдывает своё название, пишет в своей статье для The Wall Street Journal постпред США при ООН Никки Хейли. По её словам, в рамках этого органа различные «репрессивные режимы» успешно предпринимают шаги для того, чтобы уходить от ответственности за совершённые ими «зверства» и «нарушения прав человека».

Совет по правам человека ООН — это международная организация, в которую входят представители «репрессивных режимов» Кубы, Венесуэлы и Китая. Эта организация недавно приняла в свои ряды Демократическую республику Конго, которая препятствует расследованию убийства двух экспертов ООН по правам человека на своей территории, пишет в своей статье для The Wall Street Journal постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

За прошедшее десятилетие, продолжает Хейли, СПЧ принял больше резолюций, осуждающих Израиль, чем тех, в которых порицались Сирия, Иран и Северная Корея.

«Большинству людей и в голову не придёт, что это организация, которая занимается защитой прав человека. Тем не менее, это описание органа, который по ошибке носит название Совета по правам человека ООН. На самом деле СПЧ покрывает правительства, хорошо известные своими нарушениями прав человека; кроме того, он отказывается ликвидировать пункт повестки дня номер 7, который несправедливо обходится с Израилем, наделяя каждое заседание мандатом на обсуждение израильско-палестинского конфликта», — пишет постпред США.

После года с лишним безуспешных попыток исправить эти «фундаментальные дефекты», делегация США объявила о своём выходе из СПЧ. «Наша страна больше не будет частью этого глубоко порочного института, который больше вредит делу защиты прав человека, чем помогает ему», — подчёркивает Хейли.

По её мнению, есть две крупные причины, почему столь многие страны противились реформаторским усилиям американской стороны. Первая причина вплетена в саму структуру Совета.

«Лишь одного взгляда на эти страны-изгои хватает, чтобы понять, почему эта организация испытывает такое отвратительное неуважение к правам, которые американцы считают данностью. Заслуживающий доверие СПЧ представлял бы угрозу для этих стран, поэтому они выступают против шагов, необходимых для создания такого органа. Вместо этого они чинят препятствия расследованиям..., а также мешают Совету указывать на ответственных за худшие злодеяния в мире и осуждать их», — уверена дипломат.

Вторая причина вызывает ещё большее разочарование. По словам Хейли, многие страны согласны с тем, что нарушителей прав человека следует подвергнуть остракизму, а Израиль следует поддержать — однако эту точку зрения они высказывают лишь за закрытыми дверями. Несмотря на многочисленные попытки привлечь эти страны, они не пожелали официально поддержать линию США. Некоторые даже открыто сообщали представителям Вашингтона, что они готовы мириться с недостатками СПЧ. «Это не тот моральный компромисс, на который мы готовы пойти», — подчёркивает Хейли.

В итоге, продолжает постпред, попытки союзников США удержать Вашингтон от выхода на самом деле стали «самым убедительным аргументом» для того, чтобы Америка так и поступила. По их словам, членство США в СПЧ — это была «последняя толика того ресурса доверия, что оставалась у этой организации». «Однако легитимизация СПЧ в его нынешнем виде — это именно, то, к чему США стремиться не должны», — уверена Хейли.

Выход США из Совета не положит конец «непоколебимой приверженности» Америки к делу защиты прав человека, подчёркивает политик. «Наша страна всегда выступала защитником свобод, личного достоинства, прав человека и верховенства права — и так будет всегда. США будут по-прежнему оставаться лидером в плане защиты прав человека вне Совета», — пишет постпред США при ООН.

В прошлом году, вспоминает Хейли, когда США председательствовали в Совбезе ООН, они стали инициаторами первого в истории заседания, посвящённого правам человека в контексте обеспечения мира и безопасности. «В тот же год, когда венесуэльский режим заблокировал в СПЧ обсуждение совершённых им полномасштабных нарушений прав человека, США организовали с лидерами венесуэльских движений по защите прав человека мероприятие за пределами зала заседаний», — отмечает автор.

«Америка пользуется своим правом голоса в ООН для защиты прав человека на повседневной основе. Мы продолжим защищать угнетённые народы Бирмы, Китая, России, Сирии, Ирана , Южного Судана, Кубы, Венесуэлы и многих других стран», — заявляет Хейли.

США, по её словам, признают суверенитет всех стран-членов ООН, однако ни одно государство не может пользоваться своим суверенитетом для того, чтобы скрывать случаи распространения оружия массового поражения, продвижения терроризма и массовых зверств. «США не пытаются распространить свою систему на кого-то ещё. Но мы выступаем в поддержку универсальных ценностей свободы и прав человека. И мы будет поддерживать эти ценности при любой возможности», — подчёркивает автор.

«Именно поэтому мы покидаем Совет по правам человека ООН — организацию, которая недостойна своего имени. Но даже несмотря на наш выход, наша приверженность делу защиты прав человека остаётся, как и всегда, непоколебима, а наш голос будет становиться лишь громче», — подводит итог постпред США при ООН.