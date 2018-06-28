DB: «друзья Путина» в Европе контролируют министерские посты — очередь за спецслужбами

После успехов на европейских выборах крайне правые, проявляющие «открытое дружелюбие» к Владимиру Путину, сумели в общих чертах взять под контроль министерства внутренних дел в Италии и Австрии и теперь оказывают заметное давление на спецслужбы, пишет The Daily Beast. Как отмечает издание, при таком раскладе многие западные разведслужбы считают, что передавать деликатную информацию этим странам слишком опасно, так как в определённый момент она может оказаться в Кремле.

Вялотекущий скандал в Австрии привёл к тому, что на всеобщее обозрение всплыли потенциально катастрофические разногласия между западными разведслужбами. В то время как крайне правые политики вошли в коалиционные правительства в Австрии и Италии, заняв министерские посты в сфере обеспечения безопасности, многие сотрудники спецслужб опасаются, что теперь эти ведомства будут закрывать глаза или напрямую поощрять деятельность крайне правых экстремистов, пишет The Daily Beast.

Выходцы из крайне правых партий теперь стоят во главе министерств внутренних дел, как в Вене, так и Риме, оказывая заметное давление на спецслужбы. В Австрии полиция даже организовала налёт на дома и офисы сотрудников спецслужб.

Кроме того, по всей видимости, Германия и Австрия стали делиться друг с другом куда меньшими объёмами развединформации. В то же время отношения между крайне правым министром внутренних дел Италии Маттео Сальвини и европейскими странами находятся далеко не в самом лучшем состоянии.

Между тем, «открытое дружелюбие» этих крайне правых политиков по отношению к президенту России Владимиру Путину, который «мог помочь им выиграть выборы», вызывает беспокойство НАТО, считающего что дело обеспечения безопасности находится под угрозой. Кроме того, ситуация становится ещё тревожнее, если вспомнить, что правый президент США Дональд Трамп, по-видимому, играет в ту же игру, пытаясь дискредитировать американские спецслужбы, параллельно флиртуя с Путиным.

По мнению бывшего заместителя помощника министра обороны США Майка Карпентера, расцвет крайне правых партий по всей Европе и потенциальный захват ими контроля над спецслужбами не могут не вызывать беспокойства.

Подобные объединения, считает Карпентер, имеют тесные связи с Россией и «могут спонсироваться Кремлём», а некоторые из них — даже иметь отношения с российской разведкой. Поэтому ситуация, когда подобные группы возглавляют спецслужбы, ненормальна. «Это как если бы лиса охраняла курятник», — отметил он.

Более того, подобное положение дел обязательно будет иметь последствия и для американского правительства. «С точки зрения разведки, это обстоятельство вызывает тревогу, так как информация, которой мы делимся с нашими союзниками и партнёрами, по своей природе деликатна, — сообщил Карпентер. — Наши источники и методы могут быть скомпрометированы».

Влечение к России — это характерная черта крайне правых в Европе. «Среди европейских крайне правых партий есть тенденция идеализировать Россию как крайне правое государство, которое выступает за превосходство белой расы, хотя это не совсем так, — заявила Ольга Оликер из Центра стратегических и международных исследований. — Однако Россия с радостью этим пользуется».

«Если в этих организациях есть люди, которым нравится Россия, то есть большой риск, что эту информацию могут передать Москве», — добавила она.

Все эти события происходят в крайне деликатный политический момент. В конце этой недели состоится саммит ЕС, посвящённый главным образом миграции. На нём страны ЕС попытаются разработать внятную политику для решения проблемы наплыва беженцев с Ближнего Востока и из Африки. Затем, по всей вероятности, состоится встреча Трампа с Путиным, причём она приблизительно совпадёт по времени с саммитом НАТО, где американский лидер также примет участие.

В прошлом, напоминает The Daily Beast, даже когда между союзниками наблюдались серьёзные разногласия, сотрудничество по линии спецслужб продолжалось без особых изменений. Однако теперь, как считают некоторые опытные сотрудники спецслужб, ситуация может измениться.

«Раньше у нас были проблемы, когда разведывательные ведомства упорно прятали голову в песок при обсуждении, как нам казалось, очевидных вопросов, которые, однако, считались нашими коллегами политически неудобными», — сообщил один источник газеты.

«Дело здесь скорее в том, что ультранационалистические лидеры со склонностью к авторитаризму ставят под контроль государственные институты, которые раньше обеспечивали работу системы сдержек и противовесов. И ничто не способствует этому лучше, чем «внешняя» угроза национальной культуре. Стоит ли говорить, что Гитлер довёл этот метод до совершенства. И потенциальные авторитаристы поступают также», — добавил он.

Тем не менее, добавил собеседник The Daily Beast, европейским странам действительно надо вплотную заняться проблемой беспрецедентного наплыва беженцев и мигрантов и понять, каким образом некоторым из них можно в мягкой, гуманной форме отказать, а остальных принять, не оказав давление на чувство идентичности.

Два года назад тогдашний глава Главного управления внутренней безопасности Патрик Кальвар предупредил о том, что для европейского общества наступил переломный момент. Причём, по его словам, проблема была не только с мусульманами-террористами, сколько с крайне правыми экстремистами.

По некоторой информации, на закрытом заседании парламентского комитета он нарисовал крайне мрачную картину. «Мы на грани гражданской войны», — заявил он тогда.

В Италии же крайне правый политик Маттео Сальвини теперь занимает пост главы министра внутренних дел — ведомства, которое занимается в том числе и терроризмом. Ранее Сальвини призывал к «массовой очистке» страны от мигрантов.

Что касается Австрии, то беспокойство в разведсообществе вызвала серия рейдов по офисам сотрудников спецслужб, осуществлённая по приказу крайне правого министра внутренних дел. Ранее эти ведомства занимались среди прочего совместной с Германией слежкой за крайне правыми экстремистами.

По некоторым данным, узнав об этих налётах, Германия перестала делиться с Австрией некоторой деликатной информацией. «Австрийская операция министра внутренних дел против спецслужбы оказала влияние на все другие разведагентсва Запада», — отметил один из советников нескольких французских президентов.

Контроль над Министерством внутренних дел Австрийская партия свободы (АПС) получила в декабре после формирования коалиционного правительства. АПС, как отмечает издание, имеет нацистские корни: её первый лидер был офицером СС.

Когда АПС впервые вошла в состав правительства в 2000 году, это событие вызвало крупный кризис. Европейский союз наложил на Австрию санкцию, в результате которых, тогдашний председатель партии Йорг Хайдер, известный за свои похвалы в адрес ветеранов СС, был вынужден уступить свой пост менее спорной фигуре.

Однако с тех пор многое изменилось. АПС вступила в правящую коалицию после того, как канцлер Австрии Себастьян Курц разбавил политику своей не слишком преуспевающей партии крайне правой идеологией. Когда же АПС заняла на выборах второе место, коалиция с ней казалась естественной.

На фоне этих событий министром внутренних дел Австрии стал член АПС Герберт Кикль. Сегодня его часто описывают как «гения», стоящего за успехами партии на выборах. Сама же АПС ещё за два года до выборов подписала с партией Единая Россия договор о сотрудничестве.

В марте этого года отряд полиции во главе с членом АПС совершил налёт на дома сотрудников и офисы Федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом, которое занимается среди прочего крайне правым экстремизмом. Предлогом для налёта стало дело о коррупции внутри этого ведомства.

Операция была проведена топорно, однако Киклю, судя по всему, удалось помешать наблюдению за крайне правыми в Австрии. После того, как о происшествии стало известно, Федеральная служба защиты конституции Германии поинтересовалось у австрийцев, захватили ли они документы, предоставленные Берлином. Допуская, что эти документы могли быть конфискованы, министр внутренних дел Германии Андрей Хунко заявил о необходимости рассмотрения вопроса о целесообразности дальнейшего сотрудничества с австрийскими коллегами.

По словам Хунко, его особенно беспокоит то, что Кикль и его люди могли получить сведения о левых активистах, противостоящих крайне правому экстремизму. «Я представить себе не могу, что произойдёт, если секретная информация об антифашистах попадёт в руки крайне правых через австрийское консервативно-крайне правое правительство», — заявил он.

В свете этого дела оппозиция попыталась выразить Киклю вотум недоверия. «Ни одна спецслужба в здравом уме не будет с нами делиться информацией, за исключением, возможно, прогноза погоды», — заявил по этому поводу социал-демократ Ян Крайнер.

Кикль же попытался уверить всех в том, что зарубежные спецслужбы по-прежнему ему доверяют. В доказательство он представил тот факт, что Вену рассматривали в качестве потенциального места встреча Трампа и Путина. Это, по мнению Кикля, говорит о том, что «все разговоры о международной изоляции в плане обеспечения безопасности — это чисто партийное, политически ангажированное шоу».