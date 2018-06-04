Dagens Nyheter: Вена флиртует с Москвой — Европа «чует неладное»

В то время как Австрия говорит о том, что хочет наладить мосты между Россией и Западом, многие эксперты по безопасности «чуют неладное» из-за тесных связей Вены и Москвы, пишет Dagens Nyheter. Как отмечает издание, «флирт» Австрии с Россией привёл к тому, что многие европейские страны перестали делиться с Веной некоторой деликатной информацией — из опасения, что она, в конечном счёте, окажется в Кремле.

За несколько дней до Рождества 2016 года в Москву «тайно» прибыла австрийская делегация. В её состав входили четыре высокопоставленных политика из правопопулистской партии «Австрийская партия свободы» (АПС), которые отправились в Россию по делу, которое позднее заставит европейские службы безопасности «почуять неладное», пишет Dagenes Nyheter.

Цель визита состояла в подписании пятилетнего соглашения о сотрудничестве с партией «Единая Россия». Согласно условиям этого договора, партнёры пообещали информировать друг друга об актуальных вопросах, касающихся обеих стран, а также договорились о «воспитании в молодом поколении патриотизма и желания трудиться». «Это стало кульминацией почти десятилетнего флирта между АПС и Кремлём, которая была увековечена в селфи на фоне Белого дома в Москве», — отмечает издание.

«АПС получает влияние в мире», — говорилось в триумфальном сообщении главы партии Хайнц-Кристиана Штрахе в Facebook, после того как договор был подписан.

Тогда АПС входила в оппозицию, однако всего лишь через год эта партия получила места в новом правительстве. Тот самый Хайнц-Кристиан Штрахе, который подписывал соглашение с Кремлём, стал вице-канцлером, а ставленники партии заняли важнейшие посты министра обороны, министра иностранных дел и министра внутренних дел.

Это вызвало беспокойство в кругах, имеющих дело с вопросами безопасности и обороны.

«Таких хороших отношений с Москвой нет ни у одной другой европейской партии», — заметил аналитик по политике безопасности при Европейском совете по международным отношениям и бывший работник австрийского Министерства обороны Густав Грессель. По его мнению, «можно с уверенностью сказать, что имеющаяся у АПС информация передаётся в Россию».

По некоторым данным, подобные опасения высказывались и канцлером Германии Ангелой Меркель. Прошлой зимой немецкие СМИ сообщили, что Меркель выразила беспокойство из-за того, что АПС сливает данные западных служб безопасности Москве, и поэтому Австрии больше нельзя доверять деликатную информацию. Хотя официальный представитель Меркель поспешил опровергнуть эти сообщения, Грессель считает очевидным тот факт, что другие члены ЕС перестали передавать в Вену информацию определённого рода.

«Они продолжают делиться информацией, которая касается борьбы с терроризмом, исламизмом и, например, активности Турции. Но не данными, касающимися России», — подчеркнул он.

В дальнем углу классического венского кафе, со стенами, увешанными картинами и позолоченными зеркалами, сидит «пророссийский активист» Патрик Поппель. 33-летний австриец, который возглавляет Институт имени Суворова в Вене, утверждает, что он стремится к развитию диалога между Веной и Москвой. В частности, он организует образовательные вечера, курсы русского языка, поездки в Россию, а также приглашает оттуда гостей.

Больше всего Поппель гордится тем, что ему удалось принять в Вене бывшего главу информационно-аналитического управления Службы внешней разведки России Леонида Решетникова.

«Это было большое событие. Мы с ним стали хорошими друзьями. Раз в год мы пытаемся пригласить сюда по-настоящему важного человека», — рассказал Поппель.

Поппель, как отмечает газета, — это один из представителей разрастающегося правого крыла, которое смотрит на Россию как на модель поведения. Недавно он ездил на выборы в Крым в качестве наблюдателя. За бокалом белого вина он положительно отозвался о «российской аннексии Украины» и раскритиковал мягкотелость Запада перед лицом США.

Однако некоторые австрийские СМИ пишут о том, что Поппель вполне может быть «российским шпионом».

«Я бы тогда с вами не встречался», — ответил на это Поппель, которого, по наблюдению журналиста Dagens Nyheter, такие слухи явно позабавили.

«Да, у меня с этими людьми хорошие отношения. Это обстоятельство можно использовать, когда человек управляет таким институтом. Но я никак не завишу от Путина», — добавил австриец.

Поппель является членом АПС, однако считает, что партия стала слишком вялой. По его словам, она недостаточно сделала для того, чтобы остановить миграцию и «исламизацию», а также должна предпринять усилия для вывода Австрии из ЕС. Однако кое-чем Патрик Поппель всё-таки доволен: а именно отношениями с Россией и соглашением о сотрудничестве с Кремлём.

«За это мне здесь стоит сказать спасибо», — отметил он.

Связи между ведущими политиками АПС и «правыми экстремистами» стали причиной головной боли для нового австрийского правительства. Однако весной, когда разразился громкий скандал, связанный с австрийской службой безопасности, эта головная боль превратилась в сильную мигрень.

Февральской ночью австрийская полиция провела обыски в квартирах служащих и штабе Федерального ведомства защиты конституции и борьбы с терроризмом. Во время операции было конфисковано большое количество секретных документов, имеющих отношение к борьбе с экстремистами.

Многие обратили внимание на необычное обстоятельство: обыски проводила обычная постовая полиция, которая, как правило, не занимается такими делами, а приказ о начале операции дал глава полиции, являющийся членом АПС. Это вызвало подозрения, что таким образом кто-то пытался скрыть определённую деликатную информацию, в том числе и о связях с «пророссийскими активистами». Следствие по этому делу до сих пор не окончено.

В историческом центре Вены можно увидеть памятник солдатам Красной армии. Русский солдат с золотым щитом стоит на высоком обелиске, на котором высечены среди прочего слова Иосифа Сталина. По мнению Dagens Nyheter, этот памятник посвящён как советским солдатам, погибшим во время штурма Вены в 1945 году, так и особенным отношениям Австрии с Россией. Хотя во время холодной войны эта альпийская страна оказалась на западной стороне железного занавеса, она сохранила нейтралитет и так и не вошла в НАТО.

Разномастные австрийские правительства нередко налаживали с Москвой куда более тёплые отношения, чем соседние страны. Новое же правое правительство поставило перед собой амбициозную цель: сделать из Австрии страну, разрешающую конфликты. Оно нередко критикует европейские санкции против России, а когда большая часть членов ЕС выслала российских дипломатов из-за инцидента в Солсбери, Австрия решила остаться в стороне.

«Мы хотим навести мосты между Востоком и Западом», — объяснил свою позицию канцлер Австрии Себастьян Курц.

Во вторник президент России Владимир Путин отправится в Вену. Официальная причина — празднование 50-летия подписания Австрией и Россией договора о поставках природного газа. Однако аналитик Густав Грессель считает, что этот визит — своеобразное спасибо за хорошие отношения.

«Можно заранее сказать, что это будет хорошее пропагандистское шоу для обеих сторон. Путин сможет показать, что у него в Европе есть друзья, а АПС — что у неё есть международные контакты», — подытожил он.