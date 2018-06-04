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Österreich: вице-канцлер Австрии призвал ЕС отплатить США за пошлины — отменить санкции против России

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После того как США ввели новые пошлины на ввоз европейских товаров, реакция со стороны ЕС просто должна последовать, заявил в интервью Österreich вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе. В частности, самое время отменить «болезненные» санкции против Москвы и нормализовать отношения с Россией, констатировал австрийский политик.
Österreich: вице-канцлер Австрии призвал ЕС отплатить США за пошлины — отменить санкции против России
Reuters

Настало время отменить санкции Европейского союза против Российской Федерации и наладить политические и экономические отношения с Москвой, заявил в интервью австрийской газете Österreich вице-канцлер и министр по делам государственной службы и спорта Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе.

После того как Соединённые Штаты ввели новые пошлины на ввоз европейских товаров, Евросоюзу, по словам Штрахе, стоит переосмыслить свою позицию по антироссийским санкциям.

«Реакция со стороны ЕС должна последовать, поскольку в сложившейся ситуации честная торговля просто невозможна», — подчеркнул вице-канцлер Австрии, отвечая на вопрос, поддерживает ли он европейские «пошлины возмездия».

«В первую очередь (антироссийские. — ИноТВ) санкции нанесли ущерб нашей, австрийской экономике. Я всегда предупреждал, что нельзя подталкивать Россию в объятия Китая. Самое время положить конец этим болезненным санкциям и нормализовать политические и экономические отношения с Российской Федерацией», — констатировал Хайнц-Кристиан Штрахе.

В интервью Österreich австрийский министр также сообщил, что лично встретится с президентом России Владимиром Путиным во время его визита в Вену 5 июня и даже «предвкушает обмен мнениями».

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Österreich Австрия Европа
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