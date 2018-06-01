Guardian: Юнкер призвал покончить с «демонизацией России»

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер призвал покончить с «демонизацией России», пишет The Guardian. Как отмечает издание, хотя Юнкер и не собирается забывать о разногласиях Брюсселя и Москвы, по его мнению, ЕС и России следует восстановить связи во многих сферах, где по-прежнему возможно сотрудничество.
Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер призвал покончить с «демонизацией России» спустя два месяца после того, как ЕС выслал российских дипломатов в ответ на отравление бывшего двойного агента в Солсбери, пишет The Guardian.
Юнкер также отметил, что, принимая во внимание размер и важность России, для ЕС настало время восстановить связи с Москвой.
«Я действительно думаю, что нам нужно восстановить связи с Россией, — заявил политик. — Мне не очень по душе нынешнее состояние наших отношений. Мы никогда не согласимся с действиями России в отношении Крыма и Восточной Украины, однако нам нельзя забывать, что площадь всей территории Европейского союза — 5,5 миллиона квадратных километров, в то время как России — 70,5*».
«Так что нам нужно вернуться пусть и не к нормальным отношениям с Россией, — однако есть так много областей и сфер, в которых мы можем сотрудничать куда эффективнее: например, в сфере исследований, инноваций и так далее. Мы не забудем о наших различиях и разногласиях. Однако этой демонизации России следует положить конец», — добавил Юнкер.
Подобное заявление, по мнению издания, вызовет недоумение в Лондоне. Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй приложила определённые усилия, чтобы ЕС дал сильный ответ на покушение на бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Солсбери.
Выступление Юнкера вызовет тревогу и в Вашингтоне, так как американская администрация оказывала давление на ЕС, чтобы тот ввёл более жёсткие санкции в отношении России из-за «попыток Кремля вмешаться в дела западных демократий».
*Так сказано в оригинале. В действительности площадь России составляет 17,1 млн квадратных километров (прим. ИноТВ).
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