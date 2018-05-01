Глава МИД Эстонии — Юнкеру: когда Москва начнёт соблюдать международное право, тогда и будем говорить на равных

Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер не согласился с мнением президента Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера о необходимости научиться говорить с Москвой на равных, передаёт ERR. По мнению Миксера, говорить об этом можно будет только после того, как российское руководство начнёт соблюдать общепризнанные принципы международного права.
Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер не согласился с мнением президента Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, заявившего, что Европе необходимо научиться говорить с Москвой на равных, отказавшись от высокомерного подхода.
«Сила Европейского союза заключается в уважении демократии, правового государства и основных свобод. То, что лидеры нынешней России не разделяют те же самые фундаментальные ценности, несомненно, ставит границы тому, как Европа может общаться с Кремлём», — сказал Миксер в понедельник в интервью ERR.
По мнению главы эстонского МИДа, говорить об общении с Россией на равных можно будет только после того, как российское руководство начнёт соблюдать общепризнанные принципы международного права.
«Европа должна говорить с Россией с сильной, единой и принципиальной позиции, а о России мы должны говорить честно и без чрезмерной выдачи желаемого за действительное. Я согласен с замечанием Юнкера о том, что Россия играет важную роль в европейской безопасности, но, к сожалению, эта роль сегодня преимущественно негативная», — пояснил Миксер.
Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер в опубликованном в субботу интервью нидерландскому изданию Trouw назвал российского президента Владимира Путина своим другом и заявил, что без участия Москвы невозможно построить систему европейской безопасности.
«Нам необходимо научиться говорить с русскими на равных, без высокомерия. Нам нужно восстановить контакт с Россией. Это крупный игрок. В Европе не может быть повестки безопасности без России. Мне не нравится риторика холодной войны», — заявил он.
Это заявление главы Еврокомиссии также подвергли критике председатель парламентской комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон и евродепутаты Урмас Паэт (Партия реформ) и Тунне Келам (IRL). Последний сравнил поведение России с агрессивной политикой гитлеровской Германии в 1930-е годы.
В основанном в Бельгии фонде «Пётр Великий» подготовлен проект художественного фильма о путешествии Петра I по Европe. К участию в картине планируют привлечь западных режиссёра и сценариста, а также ряд российских актёров. Об этом RT рассказал автор идеи, председатель фонда Валерий Двойников.
Россияне, покупающие готовый бизнес, чаще всего выбирают магазины, салоны красоты или кафе. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого сервисом «Юла», который проанализировал спрос на виды бизнеса «под ключ» во втором квартале текущего года.
Американский лидер Дональд Трамп назвал бывшего главу ЦРУ Джона Бреннана, который ранее обвинил его в «предательской конференции» по итогам встречи с российским президентом Владимиром Путиным, «очень плохим парнем».
Предварительное расследование Австралии в отношении RT является попыткой выдавить российские СМИ из мирового медиапространства, для избежания этого России необходимо разработать глобальную информационную стратегию.
Российский лидер Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в ходе переговоров в Хельсинки не затрагивали тему лётчика Константина Ярошенко, отбывающего тюремный срок на территории Соединённых Штатов.
Посольство России в Вашингтоне добивается от властей Соединённых Штатов предоставления консульского доступа к российской гражданке Марии Бутиной, задержанной за незарегистрированную деятельность в качестве агента.
Европа может покрыть растущие потребности в газе за счёт сжиженного природного газа (СПГ), однако при этом необходимо соблюдать конкуренцию, а не вводить санкции. Об этом в интервью RT заявил министр энергетики России Александр Новак.