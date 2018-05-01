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Глава МИД Эстонии — Юнкеру: когда Москва начнёт соблюдать международное право, тогда и будем говорить на равных

Материал представлен в переводе ИноТВ
Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер не согласился с мнением президента Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера о необходимости научиться говорить с Москвой на равных, передаёт ERR. По мнению Миксера, говорить об этом можно будет только после того, как российское руководство начнёт соблюдать общепризнанные принципы международного права.
Глава МИД Эстонии — Юнкеру: когда Москва начнёт соблюдать международное право, тогда и будем говорить на равных
Reuters

Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер не согласился с мнением президента Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, заявившего, что Европе необходимо научиться говорить с Москвой на равных, отказавшись от высокомерного подхода.

«Сила Европейского союза заключается в уважении демократии, правового государства и основных свобод. То, что лидеры нынешней России не разделяют те же самые фундаментальные ценности, несомненно, ставит границы тому, как Европа может общаться с Кремлём», — сказал Миксер в понедельник в интервью ERR.

По мнению главы эстонского МИДа, говорить об общении с Россией на равных можно будет только после того, как российское руководство начнёт соблюдать общепризнанные принципы международного права.

«Европа должна говорить с Россией с сильной, единой и принципиальной позиции, а о России мы должны говорить честно и без чрезмерной выдачи желаемого за действительное. Я согласен с замечанием Юнкера о том, что Россия играет важную роль в европейской безопасности, но, к сожалению, эта роль сегодня преимущественно негативная», — пояснил Миксер.

Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер в опубликованном в субботу интервью нидерландскому изданию Trouw назвал российского президента Владимира Путина своим другом и заявил, что без участия Москвы невозможно построить систему европейской безопасности.

«Нам необходимо научиться говорить с русскими на равных, без высокомерия. Нам нужно восстановить контакт с Россией. Это крупный игрок. В Европе не может быть повестки безопасности без России. Мне не нравится риторика холодной войны», — заявил он.

Это заявление главы Еврокомиссии также подвергли критике председатель парламентской комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон и евродепутаты Урмас Паэт (Партия реформ) и Тунне Келам (IRL). Последний сравнил поведение России с агрессивной политикой гитлеровской Германии в 1930-е годы.

Дата публикации 30 апреля 2018 года.

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источник
ERR Эстония Европа
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