ERR: эстонский «Ёж» отразит нападение восточного соседа «Муринуса»

Учения «Ёж-2018» станут крупнейшими за весь период после восстановления независимости Эстонии. В них примут участие более 15 тысяч человек из Кайтселийта и Найскодукайтсе, Сил обороны, союзников по НАТО, полицейских и спасателей. По сценарию Эстонии придётся защищаться от вымышленного восточного соседа «Муринуса», сообщает ERR.

И вернёмся в Эстонию: 2 мая на всей территории страны и севере Латвии начнутся крупнейшие за всю историю военные учения «Ёж». Участие в них примут свыше 15 тысяч человек, среди них — военнослужащие, силы Кайтселийта, полицейские, пограничники и спасатели. По сценарию защищаться придётся от вымышленного восточного соседа. Подробности узнавала наша съёмочная группа.

Военные учения Siil (или «Ёж-2018») обещают стать крупнейшими с момента восстановления независимости. Будут отработаны 350 разнообразных ситуаций по всей территории Эстонии и северу Латвии. Латышские военные также примут участие в учениях. Такого рода совместные учения двух прибалтийских стран будут проводиться впервые.

АРОН КАЛМУС, глава оперативного отдела Генштаба Сил обороны Эстонии: Эстонские вооружённые силы строятся на резервистах, поскольку у нас срочная служба. В Латвии армия создана иначе, там солдаты-контрактники. До последнего времени у нас не было возможности провести с ними общие учения. Но сегодня мы говорим о единых учениях, где на основе одного сценария две страны со своим вооружением будут работать во имя одной цели.

Основной акцент, однако, будет сделан на отработке действий в различных ситуациях в связке с Кайтселийтом. Всего в учениях будет задействовано около 9 тысяч ополченцев. Как отмечает командир Кайтселийта бригадный генерал Меэлис Кийль, их основная задача — обеспечить безопасность жителей страны.

МЕЭЛИС КИЙЛЬ, руководитель Кайтселийта: Мы поддерживаем Департамент полиции и погранохраны, мы поддерживаем гражданские структуры, мы защищаем стратегические объекты — одним словом, задач очень много. Я хочу также добавить, что наши Найскодукайтсе будут задействованы в организации эвакуации семей и обеспечении безопасности. Так что спектр того, что мы будем отрабатывать, очень широкий.

В учениях примут участие также сотрудники Департамента полиции и погранохраны. Сколько точно, сообщить в ведомстве отказались — однако уверили, что речь идёт «о трёхзначном числе».

МАРТИ МАГНУС, руководитель Департамента полиции и погранохраны на учениях: В этих учениях мы будем отрабатывать охрану границ и защиту объектов. На улицах контроль пропускных пунктов будут выполнять сотрудники полиции совместно с Кайтселийтом. И точно таким же образом будет организована защита объектов.

В учениях «Ёж-2018» примут участие как военные из Эстонии, так и союзники из НАТО. А сами учения пройдут как на суше, так и на море и в воздухе, со 2 по 14 мая.

Дата выхода в эфир 27 апреля 2018 года.