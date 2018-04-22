ERR: эстонский «Ёж» ждёт в мае более 15 тысяч военных из 15 стран-союзников

В начале мая в Эстонии пройдут самые масштабные с момента восстановления независимости страны совместные военные учения под названием «Ёж». В этом году в них примут участие более 15 тыс. военнослужащих из Эстонии и 15 стран-союзников, включая киберподразделение Национальной гвардии США, а также полицейские, члены добровольческого ополчения и спасатели, сообщает ERR.

В предстоящих в мае крупномасштабных учениях Siil («Ёж») примут участие около 2 тыс. военнослужащих из 15 государств — союзников Эстонии, сообщил в пятницу BNS пресс-секретарь добровольческого ополчения Кайтселийт. Предстоящие со 2 по 14 мая учения «Ёж-2018» — это самые обширные после восстановления независимости Эстонии учения, в которых примет участие более 15 тыс. военнослужащих, членов Кайтселийта, полицейских и спасателей, а также союзников и партнёров из 15 стран.

Учения будут проводиться на юго-востоке Эстонии и в других регионах страны, а также в Северной Латвии. В учениях примут участие представители Великобритании, США, Дании, Германии, Польши, Франции, Латвии, Литвы, Бельгии, Канады, Финляндии, Швеции, Грузии, Украины и Ирландии.

Из Великобритании в учениях примут участие подразделения боевой группы НАТО и четыре вертолёта Lynx Wildcat AH1, из Дании — пехотные механизированные роты боевой группы НАТО.

Латвия направит на учения пехотную роту, Канада — подразделение численностью в роту, Литва — пехотную механизированную роту, США — роту морской пехоты и киберподразделение Национальной гвардии, а также пять вертолётов UH-60 Black Hawk. В учениях также примут участие дислоцированные на авиабазе Эмари два истребителя Mirage2000 французских ВВС. От Германии на учениях побывает механизированная пехотная рота.

Финляндия отправит на проходящие в Эстонии крупномасштабные учения Siil около 250 военнослужащих, большую часть которых составят срочнослужащие подразделения быстрого реагирования Пориской бригады. Срочнослужащие на время учений образуют две роты: логистическую и инженерную, а находящиеся на действительной службе финские военные будут выполнять задачи инструкторов и офицеров.

Польша направит на учения противовоздушную батарею и четыре штурмовика SU-22. Швеция — медиков и штабных офицеров, Бельгия — подразделение логистики, а Ирландия — наблюдателей.

Учения пройдут в два этапа: на первом этапе до 6 мая будут формироваться подразделения Кайтселийта и Сил обороны и достигать боевой готовности. Лёгкая пехота и подразделения охраны правопорядка будут отрабатывать взаимодействие с полицией и пограничниками по задачам внутренней безопасности, в том числе при поддержке женской организации Naiskodukaitse проводить эвакуацию населения. На побережье и островах будет отрабатываться защита береговой линии.

Второй этап — этап учебных боёв, с 7 по 13 мая — будет проходить главным образом на территории Выруского, Пылваского и Валгаского уездов и в Северной Латвии. 2-я пехотная бригада будет отрабатывать взаимодействие с союзниками и партнёрами против 1-й пехотной бригады и подразделений боевой группы НАТО.

Дата публикации 20 апреля 2018 года.