NOZ: премьеры сразу трёх федеральных земель Германии призвали Меркель к интенсивному диалогу с Россией

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21:11 Директору цирка на Кубани грозит до шести лет лишения свободы по делу о нападении львицы на ребёнка Прокуратура Успенского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о нападении львицы на ребёнка, сообщает «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Краснодарского края.

21:09 В Москве представили ещё один новогодний маршрут В Москве разработали ещё один новогодний маршрут, сообщает портал мэра и правительства.

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21:02 Полиция задержала мошенников, укравших 1 млрд рублей у родителей юных футболистов Полиция задержала двух мошенников, которые открыли в Москве четыре детские спортивные школы, деятельность которых оказалась нерентабельной.

21:01 Рождественский вертеп установили у Казанского собора в Петербурге Рождественский вертеп установили у Казанского собора в Санкт-Петербурге, сообщает Newinform.

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20:58 В Ялте создадут Аллею героев В мемориальном комплексе «Холм Славы» создадут Аллею героев, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на главу городской администрации Алексея Челпанова.

20:56 Пятый парад Снегурочек состоится 27 декабря в Москве Пятый парад Снегурочек состоится в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» в Москве 27 декабря, сообщает m24.

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19:56 Карякин заявил, что не чувствует новогоднего настроения из-за участия в ЧМ по рапиду и блицу Российский шахматист Сергей Карякин заявил, что не чувствует новогоднего настроения из-за участия в чемпионатах мира по рапиду и блицу, проходящих в Санкт-Петербурге.

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19:37 СМИ: Футболист «Спартака» Ташаев может вернуться в «Динамо» Полузащитник московского «Спартака» Александр Ташаев этой зимой может уйти в аренду в столичное «Динамо».

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19:22 Патриарх Кирилл поздравил глав иностранных церквей с Рождеством Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил поздравления главам иностранных церквей по случаю наступления Рождества Христова по григорианскому календарю.

19:18 Азар считает, что вышел на новый уровень благодаря чемпионату мира по футболу в России Полузащитник лондонского «Челси» и сборной Бельгии по футболу Эден Азар заявил, что вышел на новый игровой уровень после выступления на чемпионате мира 2018 года в России.

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18:41 Букмекеры считают МЮ и «Арсенал» фаворитами в матчах 19-го тура АПЛ Букмекеры считают, что в матчах 19-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) МЮ одержит победу над «Хаддерсфилдом», а «Арсенал» — над «Брайтоном».

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17:48 СМИ: Дом футболиста ПСЖ Шупо-Мотинга ограбили второй раз за месяц Дом нападающего французского ПСЖ Эрика Шупо-Мотинга ограбили второй раз за месяц.

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17:37 Биатлонист Малышко пропустит «Ижевскую винтовку» Биатлонист Дмитрий Малышко не выступит на соревнованиях «Ижевская винтовка», которые состоятся в рамках третьего этапа Кубка России с 26 по 29 декабря в Ижевске.

17:33 Источник назвал причину обрушения моста в Дагестане Обрушение моста в городе Буйнакске в Дагестане, в результате которого пострадали три человека, произошло из-за нарушений правил строительства.