NOZ: премьеры сразу трёх федеральных земель Германии призвали Меркель к интенсивному диалогу с Россией

Главы правительств трёх федеральных земель призвали Берлин к интенсивному диалогу с Москвой, сообщает Neue Osnabrücker Zeitung. «Нам не нужны очередные санкции. Больше дипломатии и сотрудничества — вот в чём мы нуждаемся», — заявил в совместном интервью немецкой газете премьер-министр Нижней Саксонии Штефан Вайль.
Премьер-министры сразу трёх федеральных земель Германии призвали правительство ФРГ во главе с канцлером Ангелой Меркель к интенсивному диалогу с Российской Федерацией, сообщает Neue Osnabrücker Zeitung.
«Нам не нужны очередные санкции. Больше дипломатии и сотрудничества — вот в чём мы нуждаемся», — заявил в совместном интервью немецкой газете глава правительства земли Нижняя Саксония Штефан Вайль.
«Диалог (с Россией. — ИноТВ) необходимо поддерживать даже и особенно при наличии разногласий», — согласилась с Вайлем премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг.
Кроме того, ослабление санкций Европейского союза против Российской Федерации, по мнению Швезиг, «могло бы стать результатом подобного диалога».
В интервью Neue Osnabrücker Zeitung глава правительства Мекленбурга — Передней Померании также потребовала перестать чинить препятствия строительству российского газопровода «Северный поток — 2».
«Северный поток — 2» важен не только для Мекленбурга — Передней Померании. Он важен для всей Германии, — констатировала Мануэла Швезиг. — Нам не нужны атомные электростанции. Мы хотим отказаться и от бурого угля».
Требование наладить диалог с Россией, несмотря на напряжённость в отношениях между Москвой и Берлином, поддержал и премьер-министр федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн Даниэль Гюнтер, отмечает немецкое издание.
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