Welt: планы России штрафовать за соблюдение санкций США ужаснули европейский бизнес

Россия намерена ввести закон, который предусматривает штрафы и тюремное заключение за соблюдение американских санкций, пишет Die Welt. Как отмечает издание, европейские предприниматели, находящиеся в «безвыходной ситуации», обеспокоены инициативой Москвы и поэтому активно выступают за политическую разрядку.

Участники Петербургского международного экономического форума из более чем 70 стран «не скрывают своего плохого настроения» из-за планов российских законодателей, пишет журналист Die Welt Эдуард Штайнер. В настоящее время правительство России готовит новый закон, который подразумевает штрафы за соблюдение и поддержку американских санкций против Москвы. Тот, кто отказывается от бизнеса с российскими компаниями из-за американских санкций, вынужден будет столкнуться со штрафом в размере около €80 тыс. или с четырьмя годами тюрьмы. Также будут оштрафованы те, кто преднамеренно поддерживает новые санкции Запада против российских фирм или отдельных граждан России.

Таким образом, бизнесмены находятся в безвыходной ситуации: если они будут соблюдать предписания США, то их ждёт штраф в России, если же они будут блюсти российские правила, то их ждут «неприятности» за границей. Ранее, в ходе своего визита в Россию, канцлер Германии Ангела Меркель уже выразила своё беспокойство по поводу этого закона. Ассоциация европейского бизнеса также выступает против запланированного закона и уже добилась некоторых уступок. «Примечательно, насколько сплочённо выступили представители больших американских концернов, таких как Boeing или Philip Morris, за политическую разрядку», — отмечает Штайнер. «Альтернативы совместному развитию нет», — заявил президент Boeing International Бертран-Марк Аллен. «То, что нам по-прежнему рады в России, — это позитивно», — отметил менеджер концерна Mars Маттиас Бернингер.

Однако это ещё не поднимает настроения. И бизнесмены не строят иллюзий насчёт того, что над ними навис «геополитический Дамоклов меч», подчёркивает автор материала. По словам бывшего американского дипломата Джеймса Уорлика, Вашингтон «уже думает о следующих санкциях». В свою очередь, российские политики и предприниматели надеются, что ЕС «освободится от США» в этом вопросе. По словам вице-премьера России Антона Силуанова, сейчас «видно, что страны ЕС и США не преследуют одинаковую цель». На следующий день после заявления Силуанова министр болгарского председательства в Совете ЕС Лиляна Павлова заявила, что «нет никакой определённости насчёт запланированного на июнь продления европейских санкций», резюмирует автор Die Welt.