FAZ: высокоморальная Германия не стесняется торговать с Россией и Китаем

Германия любит преподносить себя как высокоморальную державу и подчёркивать, к примеру, что она придерживается антироссийских санкций. Однако когда дело касается прибыли от внешней торговли, немецкие фирмы без всякого стеснения ведут бизнес с такими «автократическими» странами, как Россия и Китай, пишет корреспондент Frankfurter Allgemeine Ральф Больман, советующий немцам демонстрировать поменьше спеси.

Когда это приходится кстати, Германия любит выставлять себя в качестве высокоморальной сверхдержавы, но когда «автократы манят сделками», всё быстро меняется, пишет корреспондент Frankfurter Allgemeine Ральф Больман в статье, посвящённой внешней торговле. По его мнению, немцам не следовало бы так «задирать носы».

В конфликте, связанном с Украиной, правительство в Берлине любит подчёркивать, что оно, несмотря на некоторое сопротивление других европейцев и собственной общественности, придерживается антироссийских санкций. Когда представители бизнеса при этом на все голоса ругают ограничительные меры, это только укрепляет впечатление стойкости немецкой политики, отмечает издание.

В конце недели Ангела Меркель сдержанно и деловито вела себя на встрече с Владимиром Путиным. Когда она отправится в Китай на будущей неделе, она также будет избегать ситуаций, демонстрирующих «не знающее дистанций братание», считает автор статьи. Однако в действительности всё выглядит несколько иначе, настаивает он. По ту сторону узконаправленных санкций бизнес между Россией и Германией продолжается, а наиболее жёсткие ограничения касаются продуктов питания и были введены российской стороной, а не Германией или ЕС, уверяет корреспондент немецкой газеты.

Против новых ограничений, которые сейчас ввели США, Берлин продолжает обороняться. Кроме того, Германия поддерживает строительство нового газопровода, который усилит её зависимость от российского газа, — до сих пор лишь с небольшим условием: сохранить газоснабжение и транзитные доходы Украины, по крайней мере на какое-то время, рассказывает Ральф Больман.

По его уверению, даже ещё более вопиюще ситуация выглядит в отношениях с Китаем. В то время как «сравнительно небольшая российская экономика», соответствующая по производительности примерно половине немецкой, представляет интерес в первую очередь для отдельных отраслей и для энергетического сектора, масштабный китайский рынок уже давно имеет «экзистенциальное значение для ключевых немецких отраслей», и прежде всего для автомобилестроения. Все крупные немецкие производители сейчас продают значительную часть своих транспортных средств Китаю, причём в большинстве своём это модели, обеспечивающие существенную выручку. Компании Volkswagen бизнес с Китаем приносит уже почти половину прибыли концерна. Между тем, как отмечает автор, несмотря на развитие благосостояния в Китае, никакой политической либерализации там не наблюдается.

По версии журналиста, это не означает, что крупные немецкие концерны должны немедленно прекратить свои дела с «автократическими» странами. В конце концов, экономические связи и обоюдные зависимости способствуют ослаблению международных кризисов. Однако немцам не стоит так кичиться своим превосходством в вопросах морали, продолжает Ральф Больман. Он не видит ничего плохого в том, когда немецкие бизнесмены внутри страны высказываются также по общественным вопросам и, к примеру, критикуют изречения представителей АдГ. Однако это звучит странно, если те же самые компании, нисколько не смущаясь, ведут дела с автократическими режимами, подчёркивает автор статьи.

Это также означает, что немцы должны знать о рисках той модели бизнеса, которой они придерживаются, пишет Frankfurter Allgemeine. На протяжении последних недель Меркель совершает поездки в США, Россию и Китай, и её визиты показывают проблемные моменты нового политического расклада. «Китай вдруг стал союзником в борьбе за свободную торговлю, которой угрожает Америка, а российский президент наслаждается той ролью, которая досталась ему в новом раскладе мировой политики. И для высокомерия сейчас не время», — заключает корреспондент немецкой газеты.