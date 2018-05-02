Die Presse: яд американских санкций отравляет весь мир

Американские санкции наносят существенный вред не только России, но и всему миру, пишет Die Presse. В частности Германии, которая в краткосрочной перспективе может потерять сотни миллионов евро, а в долгосрочной — миллиарды. В связи с этим различные экономические организации в Европе призывают западных политиков найти политическое решение, чтобы избежать ухудшения ситуации в мировой торговле.

Новые санкции США вызвали «эффект домино», пишет Die Presse. И их влияние распространилось далеко за пределы России. В связи с этим европейские предприятия бьют тревогу и призывают ЕС проявить политическую активность, чтобы защитить свои фирмы. «Яд американских санкций» начинает отравлять весь мир, отмечает автор статьи, подчёркивая, что речь идёт о миллиардных убытках.



Тому, кто хочет понять, как санкции могут дестабилизировать целую отрасль и зависящие от неё секторы экономики, достаточно взглянуть на колебания цены на алюминий в апреле. После того как США приняли штрафные меры против российской компании РУСАЛ, она выросла на 30%, достигнув рекордной за последние шесть лет отметки в 2500$ за тонну.



От этого сильно пострадала Европа, ведь 42% необходимого алюминия европейские компании закупали именно у концерна РУСАЛ. При этом возник вполне обоснованный страх дефицита. Особенно среди производителей банок для напитков, представителей автомобильной промышленности и заводов по обработке алюминия.

К тому же теперь европейцы поняли, что не относятся к числу «неприкасаемых». Новый запрет на сотрудничество с россиянами, фигурирующими в чёрном списке, распространяется не только на граждан США. И с этим не стоит шутить, предостерегает издание. Сейчас юристы в европейских компаниях активно ищут способы избежать возможных ловушек, чтобы не нанести вред бизнесу. К тому же всё больше экономических организаций оказывают давление на западных политиков, чтобы те отреагировали на складывающуюся ситуацию.

Недавно Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) направила в Брюссель многостраничный документ, в котором пояснила, что антироссийские санкции стали для европейских предприятий «неожиданностью» и вызвали «обеспокоенность» у тех бизнесменов, которые сотрудничают с Россией. Штрафные меры наносят существенный вред европейским интересам, говорится в нём. Некоторые из компаний прогнозируют сокращение оборота на 20%. Также ожидаются сложности при переводе денег и увеличение затрат на риск-менеджмент.

В АЕБ не только подробно расписали последствия американских санкций, но и проработали сценарии, при которых Россия может принять ответные меры. Организация приходит к выводу, что в результате сильнее всего пострадают не США, а Европа, которая поддерживает с Россией гораздо более тесные экономические связи. Европейские же фирмы оказались перед дилеммой: если они не будут соблюдать санкции, то навлекут на себя гнев Вашингтона, а если будут, то русские могут им за это отомстить.



Сильнее остальных пострадает Германия, второй по важности торговый партнёр России после Китая. Одна только отмена новых сделок грозит стране убытками в размере сотен миллионов евро. В долговременной перспективе ФРГ может потерять миллиарды, прогнозирует Российско-германская внешнеторговая палата. Именно поэтому её председатель Маттиас Шепп призывает западных политиков больше не закручивать санкционные гайки. АЕБ же просит их защитить от американских санкций европейские предприятия в России. Организация требует найти политическое решение, чтобы избежать ухудшения международных отношений, инвестиционного климата и ситуации в мировой торговле.