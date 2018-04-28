Россия даёт зелёный свет красным турецким помидорам

Россия намерена полностью снять все ограничения на ввоз турецких помидоров в страну, сообщает Daily Sabah. Согласно заявлению Россельхознадзора, уже с 1 мая Турция сможет беспрепятственно поставлять в Россию томаты, а квоты на объёмы поставок будут отменены.
Россия собирается снять все ограничения на ввоз турецких помидоров в страну с 1 мая, пишет Daily Sabah. Об этом стало известно благодаря заявлению Россельхознадзора.
Согласно сообщению Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, в соответствии с гарантиями, которые предоставляются турецким Министерством сельского хозяйства и сельских дел, ограничения на импорт томатов турецкими компаниями могут быть сняты уже 1 мая.
Как напоминает издание, в прошлом октябре Россия сняла запрет на ввоз помидоров из Турции, начиная с 1 ноября 2017 года. Однако при этом Москва установила квоту на импорт.
В нынешнем заявлении Россельхознадзора также отмечается, что решение о ввозе турецких томатов будет приниматься на региональном уровне, а не отдельными компаниями. В то же время ранее на этой неделе российский орган сельскохозяйственного надзора сделал заявление о том, что ещё пять турецких компаний получат разрешение на экспорт томатов в Россию в конце апреля. Начиная с 29 марта, Россия дала разрешение на ввоз помидоров в общей сложности 15 турецким компаниям.
Импортировать томаты из Турции Москва начала в ноябре, отмечает издание. Поначалу только четыре турецкие фирмы могли продавать в России 50 тыс. тонн помидоров. Запрет на сельскохозяйственную продукцию Турции был введён вскоре после того, как Анкара сбила российский военный самолёт из-за нарушения её воздушного пространства в ноябре 2015 года, утверждает Daily Sabah.
По мере нормализации отношений между странами Россия постепенно смягчала ограничения на ввоз турецкой сельхозпродукции, подчёркивает издание.
Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов прокомментировал забитый им мяч в поединке пятого тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Анжи», который стал для форварда первым в составе «железнодорожников» после перехода из «Краснодара» в летнее межсезонье.
Представители Зала хоккейной славы Хоуи Борроу и Уолт Ньюбранд привезли Кубок Стэнли — трофей, вручающийся за победу в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), — на место автокатастрофы с участием автобуса канадской молодёжной команды «Гумбольдт Бронкос», в результате которой в апреле 2018 года погибли 16 человек.
Российский ЦСКА и польская «Легия» продолжают переговоры о трансфере полузащитника молодёжной сборной Польши Себастьяна Шиманьского, за права на которого армейцы, по неофициальной информации, предложили €7 млн.
Канадская молодёжная команда «Гумбольдт Бронкос», десять игроков которой погибли в автокатастрофе в апреле 2018 года, приступила к подготовке к новому сезону Юниорской хоккейной лиги Саскачевана (SJHL), где она выступает.
Опубликовано видео стрельбы на соревнованиях по киберспорту в американском городе Джексонвилл в штате Флорида. СМИ публикуют кадры прямой трансляции турнира по игре Madden NFL, во время которой произошла стрельба.
Гоночный директор Международной автомобильной федерации (FIA) Чарли Уайтинг высказался о роли системы защиты кокпита (Halo) в том, что пилот команды «Заубер» Шарль Леклер не получил травм в аварии на старте 13-го этапа «Формулы-1» — Гран-при Бельгии.
Стрельба в развлекательном центре города Джексонвилла в американском штате Флорида произошла на соревнованиях по киберспорту — симуляторе лиги американского футбола НФЛ. Об этом сообщил организатор соревнований — компания Electronic Arts.
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказал мнение об эпизоде с назначением пенальти в ворота его команды на последних минутах матча пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с махачкалинским «Анжи».