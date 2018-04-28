Россия даёт зелёный свет красным турецким помидорам

Россия намерена полностью снять все ограничения на ввоз турецких помидоров в страну, сообщает Daily Sabah. Согласно заявлению Россельхознадзора, уже с 1 мая Турция сможет беспрепятственно поставлять в Россию томаты, а квоты на объёмы поставок будут отменены.

Россия собирается снять все ограничения на ввоз турецких помидоров в страну с 1 мая, пишет Daily Sabah. Об этом стало известно благодаря заявлению Россельхознадзора.

Согласно сообщению Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, в соответствии с гарантиями, которые предоставляются турецким Министерством сельского хозяйства и сельских дел, ограничения на импорт томатов турецкими компаниями могут быть сняты уже 1 мая.

Как напоминает издание, в прошлом октябре Россия сняла запрет на ввоз помидоров из Турции, начиная с 1 ноября 2017 года. Однако при этом Москва установила квоту на импорт.

В нынешнем заявлении Россельхознадзора также отмечается, что решение о ввозе турецких томатов будет приниматься на региональном уровне, а не отдельными компаниями. В то же время ранее на этой неделе российский орган сельскохозяйственного надзора сделал заявление о том, что ещё пять турецких компаний получат разрешение на экспорт томатов в Россию в конце апреля. Начиная с 29 марта, Россия дала разрешение на ввоз помидоров в общей сложности 15 турецким компаниям.

Импортировать томаты из Турции Москва начала в ноябре, отмечает издание. Поначалу только четыре турецкие фирмы могли продавать в России 50 тыс. тонн помидоров. Запрет на сельскохозяйственную продукцию Турции был введён вскоре после того, как Анкара сбила российский военный самолёт из-за нарушения её воздушного пространства в ноябре 2015 года, утверждает Daily Sabah.

По мере нормализации отношений между странами Россия постепенно смягчала ограничения на ввоз турецкой сельхозпродукции, подчёркивает издание.