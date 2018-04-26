Time: Эрдоган правит Турцией по-путински — и это ей на пользу не идёт

Пытаясь решить внутренние проблемы Турции, президент Реджеп Тайип Эрдоган идёт путинской тропой — «пытается сделать так, чтобы образованные элиты собрали свои вещи и уехали из страны», пишет Time. Однако, как отмечает журнал, хотя Эрдоган и может таким образом удержать власть, без хороших кадров ему никогда не достичь своей главной цели — «сделать Турцию снова великой».

Турция готовится к досрочным выборам, которые запланированы на 24 июня, однако перед президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом стоит проблема: турецкое общество разделилось на два лагеря, пишет Time.



Несмотря на попытки заручиться поддержкой стабильного большинства избирателей, которые должны стать основой его правового режима, демонизация Эрдоганом центристов и левых означает, что против него решительно настроена половина Турции. Прошлогодний референдум о наделении его дополнительными полномочиями Эрдоган выиграл с перевесом лишь в 2% — и это учитывая, что кампания в его поддержку была гораздо мощнее, чем акции его противников.



18 апреля Эрдоган перенёс парламентские и президентские выборы с ноября 2019 года на этот июнь. «И в этот раз он будет вести более умную игру — игру, на которую его вдохновил президент России Владимир Путин», — уверен журнал.



С точки зрения Эрдогана, его «авторитаризм» абсолютно рационален. Турецкий лидер продолжил расширять чрезвычайное положение, введённое после неудачного переворота в июле 2016 года. Он по-прежнему отправляет в тюрьму журналистов, карикатуристов, режиссёров и учёных — «просто потому, что ему нужно, чтобы образованные и одарённые элиты собрали свои вещи и уехали из страны», считает издание.



Эрдоган хочет вытеснить тех представителей элиты, которые выступают против него; таким же образом в России Путин «вытеснил образованных и состоятельных граждан». За последние 18 лет, как считает Time, Путин лишил российскую оппозицию её лидеров, а также «вынудил многих российских мыслителей и организаторов гражданского общества отправиться в добровольное изгнание». Поэтому Эрдоган считает, что вытеснение из страны лидеров гражданского общества приведёт к сокрушительной победе на выборах в стиле Путина.



В 80-миллионной Турции есть немало образованных и либерально настроенных специалистов своего дела, проживающих в городах. Нередко они владеют несколькими языками, а также могут похвастаться научными степенями всемирно известных университетов и связями с гражданскими институтами на Западе.



Эрдоган, по мнению журнала, осознаёт, что оппозиция, ведомая мощными элитами, представляет для него угрозу. Однако в случае если ему удастся заставить эту группу махнуть на Турцию рукой, то будет уже не важно, сколько людей выступает против него. Без своих лидеров у оппозиционеров не будет другого выбора, кроме как принять его «режим» — как это уже случилось в России Путина.



Притеснения учёных уже стали своего рода «визитной карточкой авторитаризма Эрдогана». Заслуженных деятелей науки увольняют с работы, иногда их даже лишают гражданства. Многие уезжают из страны, пока могут, чтобы обрести свободу за рубежом.



Турцию покидают и студенты. В Оксфордском университете можно встретить «тревожное количество» выпускников турецкого происхождения, которые не так давно покинули свою страну и собираются остаться на чужбине надолго. По данным МВД Великобритании, Лондон в последнее время начал выдавать на 28% больше учебных краткосрочных виз, причём на турок в этой статистике приходится 40%.



Старая финансовая турецкая аристократия, которая поддерживает либеральные ценности, также оказалась на линии огня. Например, видный бизнесмен Осман Кавала, который выступал с различными гражданскими инициативами, в октябре 2017 года оказался за решёткой. «Это был однозначный сигнал состоятельным туркам: сидите тихо, отправляйтесь в тюрьму или уезжайте», — полагает издание.



Эта тенденция уже очевидна. В 2016 году Турция оказалась в верхних строчках рейтинга стран с наибольшим оттоком миллионеров. «Бегство элит из Турции всё больше начинает походить на ситуацию в России в последние десятилетия», — отмечает Time.



Как это ни иронично, но эти процессы работают против Эрдогана. Романтизация развалившейся Оттоманской империи продолжает оказывает влияние на самопозиционирование Турции в мире. Народы, чьи страны однажды были великими империями, часто преувеличивают значение своей былой славы, что эффективно используют политики.



В связи с этим Эрдоган избрал своим лейтмотивом тему «сделаем Турцию снова великой». К чести турецкого лидера, он приблизился к своей цели, добившись роста экономики. Когда Эрдоган пришёл к власти в 2003 году, Турция была страной преимущественно бедных людей. Теперь же эту страну населяют в основном люди среднего достатка. Тем не менее Турция — это по-прежнему экономика, которая отчаянно нуждается в развитии.



Эрдоган может вернуть своей стране былое величие только при условии, что её образованные и богатые граждане не будут никуда уезжать. Именно они могут превратить Турцию из страны — экспортёра машин в державу с информационной экономикой.



Однако политика Эрдогана имеет прямо противоположный эффект: капитал и образованные слои общества бегут из страны. Кроме того, турецкий лидер не может заменить их иностранными инвестициями: по мнению журнала, никто не хочет заниматься бизнесом в стране, где периодически блокируют YouTube и Twitter.



«Если Эрдоган получит желаемое, он может удержать контроль над властью в путинском стиле и одержать убедительную победу на июньских выборах. Однако в то же время он лишит Турцию её лучших, ярчайших людей. Тогда его страна, к сожалению, будет больше напоминать Россию», — подводит итог Time.