N-TV: досрочные выборы помогут Эрдогану получить больше власти

Реджеп Тайип Эрдоган внезапно заявил о намерении провести досрочные парламентские и президентские выборы, сообщается на сайте немецкого телеканала N-TV. С ноября 2019 года их планируется перенести на июнь нынешнего. Этот шаг завершит внедрение новой конституционной системы в Турции, которая обеспечит Эрдогану значительно большую власть в случае его переизбрания на пост президента.

Президентские и парламентские выборы в Турции были запланированы на ноябрь 2019 года, однако Реджеп Тайип Эрдоган неожиданно заявил об их переносе на 24 июня нынешнего года, сообщается на сайте немецкого телеканала N-TV. По словам турецкого президента, он договорился об этом с председателем Партии националистического движения Девлетом Бахчели. Впрочем, окончательный выбор даты должен осуществляться избирательной комиссией.

Как отмечает издание, до сих пор Эрдоган постоянно подчёркивал, что выборы состоятся 3 ноября 2019 года, как и запланировано, но теперь правительство внезапно заявило о намерении рассмотреть призыв Бахчели к проведению досрочных выборов. Партия националистического движения является оппозиционной, но Бахчели уже давно поддерживает правительственную Партию справедливости и развития, а на парламентских выборах они собираются выступить в качестве одного избирательного блока. Эрдоган выступил с заявлением для прессы после того, как в течение получаса обсуждал этот вопрос с Бахчели.

Среди причин для проведения выборов Эрдоган назвал в том числе ситуацию в соседних с Турцией Ираке и Сирии, а также необходимость принятия важных экономических и политических решений. Парламентские и президентские выборы завершат постепенное введение конституционной системы, при которой президент является и главой исполнительной власти, отмечает немецкий телеканал. В апреле 2017 года за соответствующие изменения в управлении страной в ходе референдума проголосовало незначительное большинство жителей Турции. Эрдоган собирается выдвигать свою кандидатуру для переизбрания на пост президента, и в случае успеха он в итоге получит заметно больше власти, подчёркивает N-TV.

Обе крупнейшие оппозиционные партии Турции уже заявили о готовности к досрочным выборам. Однако оппозиция в целом относится к этому шагу критически: если чрезвычайное положение в стране будет продлено ещё на три месяца, выборы также пройдут под его действием.

Как напоминает немецкий телеканал, Эрдоган ввёл чрезвычайное положение после попытки государственного переворота 15 июля 2016 года, в которой он винит проживающего в США проповедника Фетхуллаха Гюлена. Несмотря на международную критику, правительство Турции приняло решение о продлении чрезвычайного положения на три месяца.

При подобных условиях основные права граждан ограничены, а Эрдоган получает самые широкие полномочия, поясняет N-TV: он может править, издавая декреты, не подлежащие обжалованию конституционным судом. В начале недели представители левых Турции выступили по всей стране с протестами, требуя отмены чрезвычайного положения, сообщается в статье.