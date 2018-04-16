Tagesspiegel: в сирийском конфликте Эрдоган ищет средний путь между Россией и США

В последнее время отношения президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с Западом серьёзно ухудшились, пишет Der Tagesspiegel. Он начал тесно сотрудничать с Россией, но после ракетных ударов по Сирии вдруг заговорил по-другому, поддержав этот «акт возмездия». По-видимому, Анкара ищет третий путь между США и Россией, полагает автор статьи.

В последнее время президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган практически ничего хвалебного о США не говорит, пишет Der Tagesspiegel. Он критикует американцев за поддержку курдов в Сирии и грозит Вашингтону «османской пощёчиной». С Россией же он тесно сотрудничает. Но после ракетного удара Запада по целям в Сирии Эрдоган заговорил по-другому, отмечает немецкое издание.

Он поддержал «акт возмездия», хотя напрямую Москву и не критиковал. Турция ищет некий третий путь между США и Россией. В последние дни Эрдоган провёл телефонные переговоры с президентами США, России и Франции, а также премьер-министром Великобритании. До бомбардировок он пытался выступить в роли посредника между Москвой и Вашингтоном, но из этого ничего не вышло. Турция не заинтересована в конфронтации двух супердержав в Сирии. «Мы не на стороне ни России, ни Америки», — заявил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

Дело в том, что Эрдоган нуждается в поддержке России для осуществления военной операции в Сирии. Ни с одним другим политиком он не поддерживает сейчас такие тесные отношения, как с главой Кремля Владимиром Путиным. За последние полтора года они встречались десяток раз, провели друг с другом более 20 телефонных переговоров. Оба заинтересованы в выводе американских войск из Сирии, отмечает автор статьи.

В отношениях же США и Турции возникло много проблем, продолжает Tagesspiegel. Но окончательно обрывать контакт с Западом Эрдоган не собирается. Буквально недавно на встрече с главами ЕС он заявил о готовности прилагать усилия для преодоления нынешнего кризиса. Дело в том, что для Турции Европа — важнейший торговый партнёр, поясняет издание.

Критики Эрдогана упрекают его в том, что с одной стороны он использует сильные антиамериканские настроения в Турции в своих политических целях, а с другой в любой удобной ситуации пытается сблизиться с западными супердержавами. Он поступает так не только из-за тактической необходимости, но и в связи с амбициями региональной державы. Эрдоган считает, что Турция — независимый игрок, достаточно сильный в экономическом, политическом и военном плане, чтобы идти своим курсом. Активнее всего Анкара наращивает своё влияние на Ближнем Востоке и в Африке. Также Эрдоган не видит ничего зазорного в том, чтобы сотрудничать в Сирии с Ираном, главным врагом арабов-суннитов.

Но сотрудничество нельзя назвать гладким, отмечает издание. Россия и Иран поддерживают сирийского лидера Башара Асада. Эрдоган же выступает за его свержение. Также Москва и Тегеран критически относятся к тем боевым действия, которые Анкара ведёт на северо-западе Сирии, и требуют, чтобы турки отдали оккупированные территории сирийским властям. Турция же не хочет этого делать. Своей политикой Эрдоган добивается одного, поясняет издание: он хочет сидеть за столом переговоров вместе с супердержавами в тот день, когда будет решаться судьба Сирии.