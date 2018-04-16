Hürriyet: в Турции опровергли слова Макрона об отдалении страны от России

Отношения Турции с Россией «слишком прочные, чтобы Франция могла их разорвать», заявил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу. Таким образом в стране отреагировали на заявление Эммануэля Макрона о том, что Турция отдалилась от России, передаёт Hürriyet Daily News.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что одобрение Турцией ударов союзников по Сирии свидетельствует об «отдалении» страны от России, сообщает Hürriyet Daily News.
Отношения Турции с Россией «слишком прочные, чтобы Франция могла их разорвать», — отметил Чавушоглу. Министр также добавил, что русско-турецкие отношения не являются альтернативой связям его страны с НАТО, Францией и США.
Издание сообщает, что ранее вице-премьер Бекир Боздаг заявил, что в Сирии Турция не принимает сторону ни одной из стран. При этом он подчеркнул, что республика сотрудничает с любым государством, которое придерживается «правильных принципов» в отношении Сирии.
«У нас нет единой с США политики по вопросу YPG, и турецкая позиция не изменилась. Также мы выступаем против безоговорочной поддержки режима (президента Башара Асада. — ИноТВ), и в этом мы расходимся с Ираном и Россией», — добавил Боздаг.
Hürriyet Daily News напоминает, что Турция выступила в поддержку ракетных ударов США, Великобритании и Франции по Сирии. В стране сочли, что это стало «посланием Асаду».
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