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Hürriyet: в Турции опровергли слова Макрона об отдалении страны от России

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Отношения Турции с Россией «слишком прочные, чтобы Франция могла их разорвать», заявил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу. Таким образом в стране отреагировали на заявление Эммануэля Макрона о том, что Турция отдалилась от России, передаёт Hürriyet Daily News.
Hürriyet: в Турции опровергли слова Макрона об отдалении страны от России
Reuters

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что одобрение Турцией ударов союзников по Сирии свидетельствует об «отдалении» страны от России, сообщает Hürriyet Daily News.

Отношения Турции с Россией «слишком прочные, чтобы Франция могла их разорвать», — отметил Чавушоглу. Министр также добавил, что русско-турецкие отношения не являются альтернативой связям его страны с НАТО, Францией и США.

Издание сообщает, что ранее вице-премьер Бекир Боздаг заявил, что в Сирии Турция не принимает сторону ни одной из стран. При этом он подчеркнул, что республика сотрудничает с любым государством, которое придерживается «правильных принципов» в отношении Сирии.

«У нас нет единой с США политики по вопросу YPG, и турецкая позиция не изменилась. Также мы выступаем против безоговорочной поддержки режима (президента Башара Асада. — ИноТВ), и в этом мы расходимся с Ираном и Россией», — добавил Боздаг.

Hürriyet Daily News напоминает, что Турция выступила в поддержку ракетных ударов США, Великобритании и Франции по Сирии. В стране сочли, что это стало «посланием Асаду».

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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источник
Hürriyet Daily News Турция Европа
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Россия Сирия Турция Эммануэль Макрон
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