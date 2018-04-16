Hürriyet: в Турции опровергли слова Макрона об отдалении страны от России

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01:06 Дубль Бензема помог «Реалу» разгромить «Жирону» в матче чемпионата Испании по футболу В матче второго тура чемпионата Испании по футболу «Реал» на выезде разгромил «Жирону» со счётом 4:1.

01:03 Спасатели МЧС спустили с Эльбруса потерявшую силы украинскую альпинистку Спасатели спустили с Эльбруса украинскую альпинистку, которая подала фонариком сигнал о том, что ей необходима помощь, с высоты более 5 тыс. м.

00:50 Представители Зала хоккейной славы привезли Кубок Стэнли на место ДТП с автобусом «Гумбольдт Бронкос» Представители Зала хоккейной славы Хоуи Борроу и Уолт Ньюбранд привезли Кубок Стэнли — трофей, вручающийся за победу в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), — на место автокатастрофы с участием автобуса канадской молодёжной команды «Гумбольдт Бронкос», в результате которой в апреле 2018 года погибли 16 человек.

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00:32 СМИ: ФТС сможет требовать в суде ликвидации компаний в случае сомнительных сделок Федеральная таможенная служба России сможет оспаривать в суде сделки компаний и требовать ликвидации предприятий в случае нарушения законодательства, сообщает газета «Известия».

00:28 Агент: ЦСКА и «Легия» пока не договорились о цене трансфера полузащитника Шиманьского Российский ЦСКА и польская «Легия» продолжают переговоры о трансфере полузащитника молодёжной сборной Польши Себастьяна Шиманьского, за права на которого армейцы, по неофициальной информации, предложили €7 млн.

00:19 Экс-игрок КХЛ возглавил канадскую команду, десять игроков которой погибли в автокатастрофе Канадская молодёжная команда «Гумбольдт Бронкос», десять игроков которой погибли в автокатастрофе в апреле 2018 года, приступила к подготовке к новому сезону Юниорской хоккейной лиги Саскачевана (SJHL), где она выступает.

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23:59 В полиции подтвердили гибель единственного подозреваемого в стрельбе во Флориде В полиции подтвердили, что единственный подозреваемый в стрельбе в Джексонвилле в американском штате Флорида погиб. Об этом сообщил местный шериф Майк Уильямс в ходе пресс-конференции.

23:58 СМИ: ЦСКА близок к подписанию контракта с японским форвардом Нисимурой Клуб Российской премьер-лиги ЦСКА близок к подписанию контракта с 21-летним японским нападающим Такумой Нисимурой.

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23:36 Кришито отметился двумя результативными передачами в первом матче за «Дженоа» в чемпионате Италии В матче второго тура чемпионата Италии по футболу «Дженоа» на своём поле обыграл «Эмполи» со счётом 2:1.

23:32 В Германии обезвредили бомбу времён Второй мировой войны Найденная в немецком городе Людвигсхафен авиабомба времён Второй мировой войны обезврежена. Об этом сообщает Rheinpfalz.

23:23 Опубликовано видео стрельбы на турнире по киберспорту во Флориде Опубликовано видео стрельбы на соревнованиях по киберспорту в американском городе Джексонвилл в штате Флорида. СМИ публикуют кадры прямой трансляции турнира по игре Madden NFL, во время которой произошла стрельба.

23:17 Гроб с телом Маккейна доставят в ротонду Капитолия США Гроб с телом американского сенатора от штата Аризона Джона Маккейна будет доставлен в ротонду Капитолия США. Об этом заявил спикер нижней палаты конгресса Пол Райан.

23:15 Защитник московского «Динамо» Миронов пропустит семь недель из-за перелома руки Защитник клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Динамо» Андрей Миронов сломал руку в предсезонном матче со «Спартаком» на Кубке мэра Москвы и выбыл примерно на семь недель.

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23:10 СМИ: Убийца открыл огонь на турнире по киберспорту во Флориде из-за проигрыша Человек, который открыл стрельбу в торгово-развлекательном комплексе «Джексонвилл лэндинг» в американском городе Джексонвилл во Флориде, сделал это из-за проигрыша на чемпионате по киберспорту.

23:05 Более 40 тысяч человек остались без электричества в Уссурийске В приморском Уссурийске более 40 тыс. человек остались без света. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение Минэнерго России.

22:56 Гоночный директор FIA считает, что рано говорить о роли Halo в отсутствии травм у Леклера на Гран-при Бельгии Гоночный директор Международной автомобильной федерации (FIA) Чарли Уайтинг высказался о роли системы защиты кокпита (Halo) в том, что пилот команды «Заубер» Шарль Леклер не получил травм в аварии на старте 13-го этапа «Формулы-1» — Гран-при Бельгии.

22:56 Стрельба во Флориде произошла на соревнованиях по киберспорту Стрельба в развлекательном центре города Джексонвилла в американском штате Флорида произошла на соревнованиях по киберспорту — симуляторе лиги американского футбола НФЛ. Об этом сообщил организатор соревнований — компания Electronic Arts.

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22:00 Сёмин заявил, что «Локомотив» много работает над реализацией создаваемых моментов Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал победу своих подопечных над махачкалинским «Анжи» в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

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21:48 Тренер «Анжи» прокомментировал поражение от «Локомотива» в пятом туре РПЛ Главный тренер махачкалинского «Анжи» Магомед Адиев прокомментировал поражение своих подопечных от московского «Локомотива» в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

21:48 СМИ: В результате стрельбы во Флориде погибли не менее четырёх человек По меньшей мере четыре человека погибли, 11 ранены в результате стрельбы в городе Джексонвилл в американском штате Флорида.

21:43 Израиль намерен 27 августа открыть КПП «Эрез» на границе с сектором Газа Власти Израиля распорядились открыть 27 августа контрольно-пропускной пункт «Эрез» на границе с сектором Газа.

21:36 Сборная России по футболу поздравила Смолова с первым голом за «Локомотив» Пресс-служба сборной России по футболу поздравила нападающего Фёдора Смолова с первым голом в составе московского «Локомотива».

21:36 Полиция сообщила о стрельбе в развлекательном центре во Флориде В развлекательном комплексе «Джексонвилл лэндинг» в американском городе Джексонвилл в штате Флорида произошла массовая стрельба. Об этом сообщила в Twitter местная полиция.

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21:26 На Ярославском направлении произошёл сбой в движении электричек На Ярославском направлении Московской железной дороги произошёл сбой в движении пригородных электропоездов.

21:18 «Валенсия» проиграла «Эспаньолу» во втором туре Примеры, Черышев вышел на замену «Валенсия» потерпела поражение от «Эспаньола» в матче второго тура испанской Примеры.

21:15 СМИ: США и Мексика близки к урегулированию разногласий по NAFTA Администрация президента США Дональда Трампа, вероятно, 27 августа объявит о достижении договорённости по Соглашению о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA) с Мексикой.

21:07 Иванович заявил, что, играя в меньшинстве, «Уфа» превратилась в «Зенит» Защитник санкт-петербургского «Зенита» Бранислав Иванович прокомментировал победу над «Уфой» в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

21:03 Дебютный гол Смолова помог «Локомотиву» обыграть «Анжи» в пятом туре РПЛ Московский «Локомотив» одержал победу над махачкалинским «Анжи» в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

20:54 Закарин получил травму на втором этапе веломногодневки «Вуэльта» Россиянин Ильнур Закарин, выступающий за команду Katusha-Alpecin, получил повреждение на втором этапе престижной веломногодневки «Вуэльта».