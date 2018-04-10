El País: Россия возрождается как империя, и Запад сам в этом виноват

Возрождающаяся в качестве империи Россия и стремящаяся к этому Турция объединяются и представляют серьёзную угрозу западным ценностям и свободам, а также существованию НАТО, пишет El País. При этом издание отмечает, что в укреплении своих позиций Россией виноват Запад, который сам создал для этого условия.

В то время как Дональд Трамп продолжает активно разрушать геополитическое равновесие в Северной Америке, на другом конце света две бывшие империи, Россия и Турция, объединяются и стремятся к возрождению в качестве империй, передаёт El País.

Издание отмечает, что неопытность и неэффективность, а также политическая и социальная нетрудоспособность лидеров «свободного мира» приводит к тому, что обе страны возрождаются как империи.

По мнению автора статьи, с падением Берлинской стены в 1989 году в мире установился однополярный мир, основанный на свободе рынка и потребления. Однако сейчас, когда к власти в США пришёл Дональд Трамп, Россия возрождается. И, по словам автора, это связано не только с сутью русского народа, которая заключается в сочетании в равной степени «сентиментальности и жёсткости» русских людей и в присущей им необходимости подчиняться царю.

«Будь то с серпом и молотом, или с короной и скипетром, царь — ключевая для понимания российской власти фигура, и в этом смысле Путин — царь на все времена», — пишет автор статьи.

По словам журналиста, связано подобное возрождение ещё и с тем, что Запад сам создал условия для возрождения России ещё тогда, когда «пали коммунизм и Берлинская стена».

Издание пишет, что сейчас Путин и Эрдоган уже сотрудничают в области строительства АЭС в Турции и делят между собой Сирию. Но, что самое важное, России и Турции подвластно уничтожение НАТО, полагает автор статьи. При этом ключевым фактором является то, что система противоракетной обороны теперь российская, а не американская.

Кроме того, опасность, по мнению автора, несёт и то, что возрождающаяся как империя Россия и стремящаяся к этому Турция протягивают руку помощи Ирану, некогда также бывшему империей. «И в столь сложной ситуации лидером свободного мира является Трамп», — сокрушается журналист.

Автор утверждает, что в ситуации, когда Путина некому сдержать, он может двигаться в направлении Ближнего Востока, а оттуда «со своим газом, согревающим всю Европу», — двинуться в любом направлении.

Издание полагает, что существует серьёзная возможность того, что Россия и Турция могут стать «разрушительным элементом» для западных ценностей и свобод. Кроме того, они могут оставить позади разрушаемый изнутри «немецкой гордыней и неэффективностью» Европейский союз, уничтожая НАТО. И в центре этого разрушения встанет Турция.

«Победители не смогли вести себя, как победители. Выиграв войну, они проиграли её после этого», — сетует журналист, комментируя распад СССР.

И хотя пока эти страны не представляют открытую угрозу Западу, они становятся всё сильнее, а Трамп, кажется, не способен этому помешать, подытоживает El País.