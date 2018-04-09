Spectator: ради процветания экономики Путину необходимо отказаться от идеологии КГБ

России необходимо обратить внимание на опыт Римской империи, чтобы обеспечить процветание экономики, которая сейчас далеко не в лучшей форме, пишет автор еженедельной колонки Питер Джонсон в The Spectator. Кроме того, он отмечает, что Владимиру Путину необходимо перестать считать открытое общество «воплощением зла».
Экономика России в настоящий момент находится далеко не в лучшей форме, пишет автор колонки в The Spectator Питер Джонс.
Журналист полагает, что приоритетом для Владимира Путина в подобных условиях должно быть выстраивание «дружеских» дипломатических и экономических отношений с Западом. Тем более что ему необходимы средства на строительство вооружения для защиты от «угроз, исходящих от сверхдержав, таких как Эстония». В этом смысле, по мнению Джонса, Россия может вынести несколько уроков из истории Римской империи.
Джонс отмечает, что распад Римской империи в V веке на 200 лет погрузил всю Европу в «тёмную эру» с экономической точки зрения. По его мнению, развиваемая на протяжении долгого времени система экономических связей, простиравшаяся вплоть до Китая, просто не смогла выдержать развала империи, который ознаменовал собой рождение Европы такой, какой мы знаем её сегодня.
Помимо упоминания обширных торговых связей, автор подчёркивает важность того, что римские императоры придавали большое значение развитию инфраструктуры, строя дороги и порты, что и позволяло торговле процветать на столь значительной территории.
При этом торговые связи империи были настолько обширны, что позволяли современникам заявлять, что они «простираются практически на все земли под солнцем», и называть Рим «торговым центром всего мира». А богослов Козьма, «плававший в Индию», даже увидел в этом божественный замысел, выразив предположение, что моря были созданы специально для поощрения торговли, которая «объединяла разбросанные государства узами дружбы».
Однако «узы дружбы»не укладываются в параноидальный менталитетПутина, который застрял в больной идеологии прежнего КГБ, учившего его, что открытое общество представляет собой воплощение зла», — заявляет автор колонки.
И до тех пор, пока менталитет президента не изменится, «это всё ещё будет старая добрая Россия с «Новичком», пишет Джонс в The Spectator.
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