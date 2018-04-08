Противостояние Запада и России напомнило Expressen о годах перед Первой мировой

Хотя между нынешним противостоянием России и Запада и холодной войной можно провести определённые параллели, оно скорее напоминает годы перед Первой мировой войной, пишет Матс Ларссон для Expressen. По мнению журналиста, в отличие от холодной войны сейчас нет борьбы идеологий, а большинство конфликтов, как и в преддверии Первой мировой, вызваны, прежде всего, столкновением национальных интересов.

«Ещё осталось немало таких людей, которые помнят холодную войну и плохие отношения между США и Советами. И эта неделя оказалась богата на заголовки, которые могли бы быть позаимствованы из той эпохи», — пишет Матс Ларссон для Expressen.



На Балтике российский флот провёл учения неподалёку от шведской и латышской территорий, в очередной раз продемонстрировав свою силу. В то же время в рамках зеркального ответа на действия США Москва выслала 60 американских дипломатов, а российский постпред при ООН заявил, что Лондон «играет с огнём», после того как Великобритания обвинила Москву в причастности к покушению на бывшего двойного агента Сергея Скрипаля.



«Многие указывают на то, что отношения между Россией и Западом не были такими прохладными со времён холодной войны. А кое-кто считает, что холодная война вернулась, и в данном случае действительно можно провести кое-какие параллели», — отмечает журналист.



Однако между холодной войной и нынешним противостоянием есть также и существенные различия. Тогда борьбу друг с другом вели две идеологии, за которыми стояли две сверхдержавы — США и Советский Союз. Обе страны стремились к тому, чтобы их собственная политическая система распространилась на весь мир.



Этот конфликт разрешился в 1989—1991 годах с падением Берлинской стены и развалом СССР. Разумеется, остался ещё Китай, однако распространение коммунизма по всему миру в его цели не входит. Более того, нынешний Китай имеет к социализму достаточно опосредованное отношение, если не считать монополии на власть Коммунистической партии Китая.



«Так что масштабная идеологическая борьба, по крайней мере пока, окончена. То, что мы видим, скорее напоминает мир образца 1910 года, чем 1960-го», — уверен автор.



Тогда тоже была глобальная мировая держава — Великобритания (сейчас — США) и другие сильные страны в стадии расцвета или упадка. Сейчас мир вновь вступил в эпоху, в которой балом правят национальные интересы. Поэтому страны вновь рискуют вступить в конфликт друг с другом, исходя из геополитических причин.



По мнению Ларссона, Россия не ставит перед собой цель распространить «путинизм» на весь мир. Кремль стремится обеспечить свои национальные интересы, прежде всего, в своём ближнем зарубежье. «У неё ещё остались фантомные боли от советских времён», — отмечает журналист.



Кроме того, Путин старается «ослабить» западную либерально-демократическую систему, в которой он видит угрозу. Россия не играет по правилам Запада и в последние несколько лет не раз осуществляла «провокации».



По мнению Ларсона, такое поведение нередко ей сходило с рук. Во многом именно по этой причине Великобритания должна жёстко отреагировать на покушение на Сергея Скрипаля, особенно если учитывать, что применение нервно-паралитического газа в качестве оружия кардинально отличается от того, что было ранее. «Запад чувствует, что российские провокации будут продолжаться и нарастать, если ничего не делать», — полагает Ларссон.



Во время холодной войны, отмечает шведский журналист, тоже бывали критические ситуации, однако стороны всегда соблюдали некие негласные правила, которые никто не нарушал: противники хорошо знали друг друга. Нынешнее же положение гораздо менее устойчиво, и это касается как отношений между Россией и Западом, так и отношений между Китаем и США.



Хотя между Россией и Германией 30-х годов часто проводят параллели, в данном случае гораздо полезнее вспомнить о том, как развивались события перед Первой мировой войной, когда покушение на члена августейшей семьи привело к нарастанию угрозы и, в конечном счёте, к конфликту, унёсшему около 20 млн человеческих жизней.



О времени накануне Первой мировой войны Кристофер Кларк написал отличную книгу, озаглавленную «Лунатики» (The Sleepwalkers), где говорится о том, как власть имущие оказались слепы и не смогли предвидеть последствия своих поступков.



«В живых не осталось уже никого, кто бы помнил об этом конфликте или о том, как он начался. Остаётся только надеяться, что власть имущие не заснут за штурвалом ещё раз», — подводит итог Матс Ларссон.