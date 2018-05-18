Les Echos: присоединение Ирана к ЕАЭС — как щелчок по носу Дональду Трампу

Иран заключил соглашение о присоединении к Евразийскому экономическому союзу, однако журналист Les Echos отмечает, что последствия от этого решения будут ограниченными. По его словам, это скорее вызов в адрес Дональда Трампа со стороны Москвы, которая хочет показать, что сделает всё возможное, чтобы компенсировать Тегерану изоляцию после разрыва Вашингтоном так называемой иранской сделки.

Иран присоединяется к единому евразийскому экономическому пространству, сконцентрированному вокруг Москвы. Les Echos называет этот шаг сигналом недоверия по отношению к Трампу, но, по мнению издания, экономические последствия будут ограниченными.

«Как щелчок по носу Дональду Трампу», Кремль в четверг объявил о присоединении Тегерана к ЕАЭС. Как отмечает автор статьи, это ясный политический сигнал, который похож на вызов: Москва сделает всё, что сможет, чтобы компенсировать Тегерану экономическую изоляцию, созданную Вашингтоном.

Однако с экономической точки зрения подписанный договор между Ираном и ЕАЭС не сравнится с тем рынком, который действует на пространстве Евросоюза, отмечает автор статьи. По его мнению, это более скромное соглашение, которое должно постепенно облегчить двустороннюю торговлю. За три года Тегеран должен снизить таможенные пошлины на 246 сельскохозяйственных и промышленных товаров, а партнёры по ЕАЭС сделают то же самое для 175 категорий импорта из Ирана.

Пока ни размер таможенных льгот, ни список товаров не оглашается. Более того, возможно, снижение пошлин в будущем коснётся и других предметов взаимного товарооборота.

Страны ЕАЭС и Иран, со структурной точки зрения, мало совместимы, отмечает издание. Иран экспортирует практически только углеводороды, а также немного фисташки и ковры. И Россия с Казахстаном тоже экспортируют в основном углеводороды. Но партнёры рассчитывают, что после нового соглашения двусторонняя торговля вырастет на 77%, отмечает журналист Les Echos.