DW: несогласие с Трампом по иранской сделке вряд ли приведёт ЕС к «альянсу» с Россией

Отказ Дональда Трампа от иранской ядерной сделки может дать Москве возможность сыграть на противоречиях между США и ЕС в этом вопросе и более решительно утвердиться на Ближнем Востоке, пишет Deutsche Welle. Однако, по мнению экспертов, переговоры европейских стран с Россией не приведут к созданию «нового альянса» и прекращению «гибридной войны» Кремля против них, и в итоге Брюссель подчинится воле Вашингтона.
Отказ США продолжать ядерную сделку с Ираном в очередной раз продемонстрировал пренебрежение Дональда Трампа к интересам Европы, пишет журналист Deutsche Welle Тери Шульц. Лидеры ЕС вынуждены либо выступить против Трампа и навлечь на себя санкции Вашингтона, либо полностью согласиться с Америкой, даже если это означает отказ от соглашения, одобренного ООН. Чтобы сохранить ядерную сделку с Ираном, страны Европы должны решить, насколько они готовы сблизиться с Москвой, Пекином и Тегераном.
«Речь идёт о попытке использовать разные части соглашения, чтобы прийти к такому состоянию, когда от американцев можно добиться согласия на поддержание сделки без их участия», — заявил сотрудник Европейского совета по международным отношениям Джульен Барнс-Дейси. Россия может стать частью этого решения и попытаться вытеснить американцев. Это может быть использовано теми странами ЕС, которые призывали снять санкции с России. По мнению Барнс-Дейси, Москва может попытаться сыграть на противоречиях между Европой и США и использовать сделку в своих интересах, а также «более решительно утвердиться на Ближнем Востоке, в том числе посредством стратегического партнёрства с иранцами».
По мнению политического директора Центра европейских исследований имени Вильфрида Мартнеса Роланда Фройденштайна, Кремлю «не стоит обольщаться».«Дипломаты из трёх стран ЕС могут почувствовать, что вести переговоры с Россией необходимо. Однако это не изменит реального положения вещей в Донбассе, в Крыму и в отношении гибридной войны, которую Россия начала против нас», — заявил эксперт.
«Речь не идёт о восстановлении какого-то альянса, потому что с Россией альянса быть не может, и европейцы вскоре это осознают», — заявил представитель Европейского центра Карнеги Корнелиус Адебар. По мнению Барнс-Дейси, даже сильный протест европейцев против действий США в итоге окажется безрезультатным. «Отсутствие собственной инфраструктуры для обороны, обострённые отношения с Россией… в итоге заставят Европу согласиться с тем, что собираются делать американцы», — резюмировал эксперт.
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