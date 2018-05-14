Guardian: США пригрозили европейским компаниям санкциями за сотрудничество с Ираном

После выхода США из международной ядерной сделки с Тегераном Америка пригрозила ввести санкции против европейских компаний, которые занимаются бизнесом с иранской стороной, сообщает The Guardian со ссылкой на заявления членов администрации Дональда Трампа.

Как поясняет издание, советник по национальной безопасности президента США Джон Болтон дал понять, что Вашингтон продолжит оказывать давление на своих союзников, чтобы те вышли из соглашения, которое освободило Тегеран от санкций в обмен на прекращение её ядерной программы.

«Европейцы увидят, что это в их интересах последовать нашему примеру», — заявил он.

На уточняющий вопрос журналиста CNN о том, означают ли его слова, что администрация Трампа может ввести санкции против европейских компаний, Болтон заявил: «Возможно. Это зависит от поведения их правительств».

Как напоминает издание, в рамках соглашения с Тегераном европейские корпорации подписали многомиллиардные контракты с иранской стороной.



Американские санкции, которые были вновь введены против Ирана после выхода США из соглашения по ядерной программе, не только запрещают американским фирмам заниматься бизнесом в этой стране, но и блокируют иностранным компаниям, которые ведут дела в Иране, доступ к банковской и финансовой системам Соединённых Штатов.

Госсекретарь Майк Помпео заявил в воскресенье, что богатства, полученные в Иране в рамках ядерной сделки, «способствовали иранской пагубной деятельности» в регионе. Он также не исключил введение санкций против европейских фирм.

«Действующий сейчас режим санкций очень чётко даёт понять, какие существуют требования», — заявил Помпео каналу Fox News.

Как отмечает The Guardian, решение Трампа свернуть ядерную сделку было встречено резкой критикой со стороны европейских лидеров, которые пообещали выполнить свою часть обязательств.