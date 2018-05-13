Обозреватель Forbes: США дали понять Ирану, что его спасёт только ядерное оружие

США, выйдя из ядерной сделки с Ираном, отправили Тегерану послание: «Вас спасёт лишь ядерное оружие», пишет в своей статье для Forbes Джим Крейн из Института Бейкера.

Для иранских властей ядерное оружие теперь стало необходимостью. Исламская республика находится в окружении враждебно настроенных соседей, требующих от США совершить вторжение. А один из этих соседей, Израиль, который сам при этом обладает ядерным оружием, продемонстрировал, насколько безнаказанно позволяют действовать эти вооружения, когда разбомбил иностранные базы Ирана в Сирии, убив при этом десятки человек.

Иранского президента Хасана Роухани — умеренного политика, который поставил своё будущее на сделку с США, — выставили «дураком и слабаком», поскольку у него оказалось недостаточно инструментов для отстаивания национальных интересов своей страны, для укрепления её экономики и даже для символического возмездия за убийство иранских солдат.

Те же, кто в Иране придерживается жёсткой линии и давно предсказывал, что американцы «вероломно» отвергнут ядерную сделку, считают последнюю основной причиной нынешнего унижения. Они активно призывают к перезапуску иранской ядерной программы.

По их словам, стратегической ошибкой Ирана стало то, что они вступили в переговоры, ещё не получив ядерное оружие. Тегерану, полагают они, нужно было следовать успешной стратегией Северной Кореи, которая начала переговоры уже после того, как усовершенствовала свои бомбы и средства их доставки.

Как подчёркивает автор, нет сомнения в том, что Иран выполнил обязательства, взятые на себя в 2015 году. Он предоставил инспекторам доступ к ядерным объектам, разрушил большинство своих центрифуг, передал запасы урана России, а также залил бетоном ядерный реактор и, возможно, сдал свой оружейный плутоний.

И вот через три года после того, как Иран уничтожил свою ядерную инфраструктуру, Америка передумала. Теперь у Тегерана нет даже минимального рычага влияния, позволяющего помешать введению очередных ограничительных мер против торговли Ирана с другими странами.

Для Тегерана плодом политического компромисса стало бессилие, за которым, возможно, последуют инфляция и исход людей.

До тех пор пока Иран не сможет повторить подвиг КНДР, он не сможет сдерживать атаки на свои войска, размещённые за рубежом или внутри страны.

«Без боли нельзя добиться уважения», — пишет автор.

Иранские сторонники жёсткой линии теперь утверждают, что «бомба — это единственный «рациональный вариант». А это означает перезапуск иранской программы по разработке ядерного оружия.

«С бомбой на руках Иран может вести переговоры с позиции силы», — подытоживает обозреватель Forbes.