DWN: для Европы сжиженный газ из США не конкурент российскому

На саммите в болгарской столице Софии лидеры стран и правительств ЕС заявили, что не собираются вести диалог с США «с пистолетом у виска» и потребовали отменить таможенные пошлины на сталь и алюминий, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Взамен европейцы согласились углубить энергетическое сотрудничество с американцами в сфере поставок сжиженного газа, но, как отмечает издание, на практике эту договорённость будет сложно реализовать.
На саммите в столице Болгарии Софии главы стран и правительств заявили о готовности вести с США переговоры об углублении энергетического сотрудничества, но только при условии отмены американских таможенных пошлин на сталь и алюминий, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Лидеры Евросоюза сошлись во мнении, что диалог «с пистолетом у виска» вести невозможно. США же уже давно ведут с Россией ожесточённую борьбу за европейский рынок и, конечно же, заинтересованы в увеличении поставок сжиженного газа (СПГ), поясняет издание.
Однако реализовать эту идею на практике будет не так просто, продолжает DWN. Ещё долгое время российский природный газ, поставляемый по трубопроводу, будет обходиться Европе гораздо дешевле, чем перевозки голубого топлива через Атлантический океан. А российско-немецкий проект «Северный поток — 2» позволит повысить энергобезопасность Германии, ведь до этого единственный транзитный маршрут пролегал через Украину, а инфраструктура там сильно устарела, поясняет издание.
Также европейцы обещали американцам, что в будущем ограничатся только нетарифными торговыми барьерами, проведут реформу Всемирной торговой организации (ВТО), а также будут способствовать улучшению взаимного доступа к рынкам промышленной продукции и либерализации госзакупок. Однако в ЕС подчеркнули, что переговоры будут вести только в соответствии с принципами ВТО. 28 глав стран и правительств Евросоюза также решили не выходить из ядерной сделки с Ираном до тех пор, пока Тегеран соблюдает её условия.
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