GW: ради экономических секретов немецкая разведка шпионит за «добрым другом» Австрией

Германия, которая несколько лет назад оказалась «жертвой» американской разведки, как оказалось, сама не прочь пошпионить на территории соседней Австрии, пишет польский журналист Бартош Велиньский. В издании Gazeta Wyborcza он предполагает, что немецкая сторона, которая пока не комментирует скандал, занимается прослушкой ради экономических и политических целей.

«Германия была в бешенстве, когда выяснилось, что американская разведка вела за ней прослушку. Сейчас оказалось, что немецкая разведка то же самое делала и с австрийцами», — пишет в издании Gazeta Wyborcza польский журналист Бартош Велиньский.

«Друзья не шпионят», — заявил австрийский канцлер Себастьян Курц. В точности также звучали слова Ангелы Меркель летом 2013 года, когда выяснилось, что американская электронная разведка подслушивала разговоры немецких политиков в Берлине, а прослушку вели за самой госпожой канцлер.

«Слова Курца адресованы, однако, немцам», — поясняет автор. Оказалось, что Федеральная разведывательная служба Германии (BND) прослушивала в Австрии свыше 2 тысяч учреждений и лиц. «Это нельзя принять», — говорил австрийский президент Александр Ван дер Беллен, который выступил вместе с Курцом, чтобы потребовать от Германии объяснений.

Национальный Совет безопасности, в котором заседают члены правительства и парламента в свою очередь потребовала от Германии полного сотрудничества в объяснении аферы.

Берлин — пока что, — эти требования проигнорировал. «Мы — добрый друг Австрии», — заявил пресс-секретарь правительства, избежав конкретных объяснений по обвинениям Вены.

«А они серьезны», — добавляет Велиньский. Согласно информаций ежедневника Der Standard и еженедельника Profil немецкая разведка занималась в Австрии шпионажем в «непропорциональном», масштабе, подслушивая телефонные разговоры и перехватывая электронную переписку. «Переданная огласке информация касается 1999-2006 годов, можно однако предположить, что Германия шпионит и далее в таком же самом масштабе», — подчёркивает журналист.

Австрийское общественное мнение ежедневно узнает новые цели из длинного списка немецких кибер-шпионов. Как раз оказалось, что в нем австрийская Экономическая палата, представляющая более полумиллиона предпринимателей. Германия — это главный торговый партнер Австрии, туда поступает 30% австрийского экспорта. «Зачем BND шпионить за австрийцами? А может именно в этом и причина?» — задаётся вопросом автор.

«Мы требуем, чтобы правительство рассказало, продолжается и ли шпионаж и дальше», — заявил глава Экономической палаты Австрии Харальд Марер

Германия шпионила не только за большими предприятиями, но также и за более мелкими, занимающиеся торговлей древесиной, производством алюминиевой стали или тепловых насосов. В списке также филиалы международных концернов, таких как например Ericsson или Bombardier. Прослушивалось правительство, а также дипломатические учреждения в Австрии. В списке номера телефонов венских посольств России, Северной Кореи, Афганистана или также Израиля, Франции и США. В штаб-квартире ООН, находящихся в Вене на прослушку было поставлено 128 телефонов. Представители организации потребовали уважать неприкосновенность в отношении их офисов и зданий, рассказывает Велиньский.

Германия прослушивала также австрийские университеты, между прочими в Вене, Граце, Зальцбурге. Один из бывший вице-канцлеров и министр финансов Австрии 70-х годов Ханнес Андрош, который сегодня руководит консалтинговой компанией, за которым тоже шпионят, переводит дело в шутку. «Меня уже прослушивали чехословацкие, немецкие из ГДР и австрийские службы. Я должен чувствовать себя удостоенным большой чести», — говорит сегодня он журналистам Profil, которые предполагают, что он находится в списке BND, ведь его компания вела бизнес в Восточной Европе.

Часть целей интересовала немецкие спецлужбы в рамках борьбы с терроризмом, часть интересовала экспертов из-за борьбы с отмыванием денег. Австрийцы после анализа данных, однако, не сомневаются, что BND ведет экономический шпионаж и пытается украсть у австрийских компаний их торговые секреты и технологии. Есть также другая причина, отмечает журналист. «Австрия на шпионской карте Европы — это специфическое место. Только в рассеянных по Вене посольствах и представительствах насчитывается более 7 тыс. агентов разведки», — объясняет он.

Это наследие времен холодной войны, когда нейтральная Австрия была шпионским полем битвы. Разведка вела на её территории переговоры, обменивала пойманных шпионов, вела операции. КГБ и ГРУ именно из этого государства шпионили за Федеративной Республикой Германии, да и российские спецслужбы эту работу продолжили, подчёркивает Велиньский.

Когда пять лет тому назад открылась афера в связи с деятельностью разведки США в Германии, американцы защищались, говоря, что BND также шпионит на их территории и ворует у них технологии, напоминает он.

Австрийская прокуратура ведет следствие. Из неофициальных источников информации следует, что BND на протяжении долгих лет относилась к Австрии, как к разведывательной колонии, требуя от австрийских спецлужб доступа к их информации. «Германия однако не давала многого взамен, а после вхождения в правительство политиков крайне правой «Австрийской партии свободы» они совсем перекрыли кран с информацией», — объясняет автор.

«Члены этой партии не скрывают своей симпатии к России. Не только BND, но и многие другие западные службы сочли, что риск утечки их секретов через Вену слишком велик», — добавляет он.

«Все следы ведут ведут в Бад-Айблинг, 18-тысячный городок под Мюнхеном, где стоит несколько больших белых куполов, скрывающих ультрасовременное электронное оснащение — это Центр прослушивания BND. Немецкая разведка пользуется им для собственных нужд и для нужд американцев — как выяснилось в 2013 году, — оно помогало подслушивать мир. Уже тогда появились подозрения, что BND не только нарушает закон, прослушивая немцев, но также занимается экономическим шпионажем в большом масштабе. Сегодня Германия это отрицает», — резюмирует в издании Gazeta Wyborcza польский журналист Бартош Велиньский.