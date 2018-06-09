Австрийский журналист рассказал Politico о «трудностях» интервью с Путиным

В беседе с Politico опытный австрийский телеведущий Армин Вольф назвал «самым сложным» своё интервью с российским президентом. По словам журналиста, Владимир Путин — очень осмотрительный собеседник и «чемпион мира по переводу критики» на других.

За плечами австрийского телеведущего Армина Вольфа не одно трудное интервью. Он прославился тем, что в прямом эфире «устраивал расспросы с пристрастием» многим представителям элиты своей страны, пишет Politico.

На этой неделе журналист привлёк международное внимание своим интервью с Владимиром Путиным. Вольф поделился с изданием своим опытом общения с «самым страшным лидером Европы».

Некоторые зрители обратили внимание, что Вольф очень часто перебивал Путина. Но сам журналист говорит, что для него привычен подобный стиль ведения интервью. «Я был удивлён, что поднялась такая шумиха из-за того, что я перебил его 11 раз. На самом деле 11 раз в течение 54 минут — не так уж много. Иногда я столько же раз перебиваю за десять минут», — признался он.

Вольф рассказал, что в течение пяти дней он «интенсивно» готовился к беседе с Путиным. Журналист просмотрел все доступные интервью с российским лидером последних лет, чтобы получить представление, как именно тот реагирует на вопросы — «не то чтобы в итоге справиться с ним было легче».

«Определённо, это было самое сложное интервью, которое я когда-либо брал по трём причинам», — отметил ведущий. Во-первых, ему было необходимо беседовать не в привычной студии, где он был хозяином положения, а в Кремле, «где любое прерывание рассматривается оскорблением его величества». Во-вторых, из-за синхронного перевода спонтанно реагировать было гораздо сложнее.

«Третья проблема: Путин — чрезвычайно осмотрительный собеседник, который с помощью нескольких приёмов усложняет жизнь интервьюеру. Он говорит экспрессивно и вдаётся во множество деталей. Как только вы его перебиваете, он переключается на вопрос, которым вы его перебили. Политики редко так поступают. Они либо позволяют себя перебивать, либо игнорируют вас и продолжают говорить. Но Путин реагирует на каждое прерывание, и это ему помогает, потому что после третьего или четвёртого раза интервьюер выглядит невоспитанным или незаинтересованным в его ответах», — поведал Вольф.

Кроме того, по словам журналиста, российский президент — «чемпион мира по переводу критики». Он очень быстро отвлекает внимание от темы. Например, отвечая на вопрос о коррупции в России, Путин начинал говорить о коррупции на Украине.

«Его очень сложно вызвать на откровенность. Он не говорит ни одного лишнего слова. Он чрезвычайно сдержан», — подчеркнул Вольф.

Он добавил, что ему практически не удалось пообщаться с российским президентом до и после интервью. «Единственное отличие, что за кадром он говорит по-немецки и очень мягко. Для меня это самое интересное. И у него очень хороший немецкий», — отметил австрийский журналист.