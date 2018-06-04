Журналист ORF об интервью с Путиным: глава Кремля — очень искусный и непростой собеседник

12:41
Шойгу заявил об угрозе конфликтов в Арктике
Министр обороны Сергей Шойгу заявил о нарастании конфликтного потенциала в Арктике в связи с тем, что регион превратился в объект территориальных, ресурсных и военно-стратегических интересов ряда государств.
12:37
Промес прокомментировал свой уход из «Спартака»
Голландский футболист Квинси Промес прокомментировал свой уход из московского «Спартака».
12:29
Теннисистка Остапенко поделилась мнением об игре Шараповой
Латвийская теннисистка Елена Остапенко поделилась мнением о следующей своей сопернице на Открытом чемпионате США — россиянке Марии Шараповой.
12:28
СК проводит проверку по факту взрыва на оборонном заводе в Нижегородской области
Доследственная проверка проводится по факту взрыва на крупном оборонном заводе имени Я.М. Свердлова в Нижегородской области.
12:19
В Кремле анонсировали встречу Путина и Алиева в Сочи 1 сентября
Президент России Владимир Путин 1 сентября проведёт в Сочи встречу со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.
12:15
Кличко поехал на похороны Маккейна
Мэр Киева Виталий Кличко поехал в США на прощание с американским сенатором Джоном Маккейном.
12:03
Промес — болельщикам «Спартака»: надеюсь, вы наслаждались шоу с маской
Голландский полузащитник Квинси Промес, который близок к переходу в испанскую «Севилью», опубликовал нарезку игровых моментов за московский «Спартак».
11:58
В экстренных службах уточнили число погибших при взрыве на заводе в Нижегородской области
В экстренных службах Нижегородской области сообщили, что при взрыве на оборонном заводе имени Я.М. Свердлова погибли три человека, трое пострадали и трое пропали без вести.
11:55
Эрдоган рассчитывает получить С-400 как можно скорее
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара рассчитывает в короткие сроки получить российские зенитные ракетные системы С-400.
11:47
Расследующие гибель российских журналистов сотрудники СК закончили работу в ЦАР
Сотрудники Следственного комитета России завершили работу в ЦАР в рамках расследования гибели троих российских журналистов.
11:44
В сети появилась расшифровка разговора Клинтона и Ельцина о танцах российского президента
Бывший американский лидер Билл Клинтон и экс-президент России Борис Ельцин обсуждали танец российского главы государства во время предвыборной гонки. Об этом свидетельствует расшифровка телефонного разговора между двумя политиками, опубликованная на сайте библиотеки Клинтона.
11:40
Экс-руководитель клуба НБА «Сакраменто» подозревается в хищении более $13 млн
Бывший руководитель отдела доходов клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сакраменто Кингз» Джеффри Дэвид подозревается в хищении денег.
11:34
Синоптики рассказали о предстоящем бабьем лете в Москве
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с RT поделился прогнозами на сентябрь в Москве.
11:29
Два человека погибли при взрыве на оборонном заводе в Нижегородской области
В Нижегородской области в результате взрыва в цехе по производству аммонала на Заводе имени Я.М. Свердлова погибли два человека.
11:27
Мужчина ранил ножом двух полицейских во время задержания в Подмосковье
Во время задержания в городе Дзержинском Московской области мужчина ранил ножом двух сотрудников полиции.
11:24
ЦСКА объявил о трансфере японского футболиста Нисимуры
Московский ЦСКА объявил о трансфере японского футболиста «Вегалта Сендай» Такумы Нисимуры.
11:09
Васильев рассказал, для чего появилась информация о допинговых нарушениях в российском биатлоне
Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев рассказал, для чего появилась информация о нарушении антидопинговых правил со стороны четырёх российских биатлонистов.
11:08
Южная Корея направит спецпосланника в КНДР
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин направит спецпосланника в КНДР на следующей неделе.
10:58
Германия передала России воевавшего в Сирии на стороне террористов россиянина
Германия выдала России жителя Кабардино-Балкарской Республики 1987 года рождения, который в 2013 году через третьи страны выехал в Сирию для участия в боевых действиях на стороне международных террористических организаций, а позднее пытался получить статус беженца в Германии, используя поддельные документы.
10:57
Футболист «Урала» Бикфалви раскритиковал российскую молодёжь
Румынский полузащитник екатеринбургского «Урала» Эрик Бикфалви раскритиковал молодых российских футболистов.
10:52
Шарапова о своей сопернице по матчу третьего круга US Open: Остапенко молода и бесстрашна
Россиянка Мария Шарапова рассказала о своём предыдущем поединке с латвийкой Еленой Остапенко, с которой ей предстоит встретиться в третьем круге Открытого чемпионата США по теннису.
10:48
Эксперт оценил вероятность выхода США из ВТО
Заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров в беседе с RT прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что США могут выйти из ВТО в случае, если организация не изменит своё отношение к Америке.
10:43
В Красноярске задержан захвативший заложников и угрожавший взорвать дом мужчина
В Красноярске местный житель захватил в заложники жену и сына, а также угрожал взорвать частный дом с помощью газового баллона, сообщили в Следственном комитете.
10:36
«Севилья» опубликовала фото Промеса во время прохождения медобследования
Футбольный клуб «Севилья» сообщила, что голландский нападающий московского «Спартака» Квинси Промес проходит медицинское обследование.
10:35
Слуцкий назвал возможные темы переговоров в случае визита Путина во Францию в ноябре
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в беседе с RT назвал возможные темы переговоров президента России Владимира Путина во время визита во Францию, который может состояться в ноябре этого года.
10:29
Роскомнадзор заявил об отсутствии оснований для ограничения доступа к «Яндекс.Видео»
Пресс-служба Роскомнадзора сообщила, что основания для ограничения доступа к сервису «Яндекс.Видео» в настоящее время отсутствуют.
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10:25
Скончался отец Олега Знарка
Футбольный тренер Валерий Знарок, отец бывшего главного тренера сборной России по хоккею Олега, умер в возрасте 79 лет.
10:20
Жительница Иркутской области 77 лет скрывала дату рождения
Черемховский районный суд Иркутской области восстановил дату рождения 95-летней жительницы, которая в начале Великой Отечественной войны уничтожила своё свидетельство о рождении, чтобы уйти на фронт.
10:14
«Уфа» подписала контракт с футболистом из Люксембурга
Футбольный клуб «Уфа» подписал контракт с полузащитником сборной Люксембурга Оливье Тиллем.
10:06
Рубль растёт на открытии торгов к доллару и евро
На открытии торгов рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
09:58
РФС временно снял с «Рубина» запрет на регистрацию новых футболистов
Российский футбольный союз (РФС) принял решение временно снять с казанского «Рубина» запрет на регистрацию новых игроков.
09:54
При столкновении двух маршруток и мусоровоза в Омске один человек погиб и 10 пострадали
По меньшей мере десять человек пострадали и один погиб в результате столкновения двух маршрутных такси с мусоровозом в Омске, сообщает РИА Новости со ссылкой на областное управление МВД.
09:44
Футболист «Ростова» Эзатоллахи перешёл в английский клуб «Рединг»
Полузащитник «Ростова» Саид Эзатоллахи перешёл в английский клуб «Рединг», выступающий в Чемпионшипе.
09:40
В Госдуме оценили заявление Госдепа США по поводу ситуации в Азовском море
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал в разговоре с RT обвинения в адрес России со стороны США о преследовании судов в Азовском море.
09:29
Российские боксёры завоевали две золотые и пять серебряных медалей на юниорском ЧМ
Российские боксёры завоевали две золотые и пять серебряных медалей на юниорском чемпионате мира, который проходит в Будапеште.
09:22
Эксперт прокомментировал обвинения Госдепа США в адрес России по ситуации в Азовском море
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с RT прокомментировал обвинения в адрес России со стороны США о преследовании судов в Азовском море.
09:14
Колобков заявил о важности приобщения к спорту работающих людей и пенсионеров
Министр спорта России Павел Колобков считает, что поставленная президентом страны Владимиром Путиным задача повышения вовлечённости населения в спорт является выходом на новый уровень.
09:14
Минобороны Японии запросит рекордный бюджет на сумму почти $48 млрд на 2019 год
Министерство обороны Японии запросит на 2019 год рекордный бюджет — почти $48 млрд, что на 2,1% превышает текущий, сообщает агентство «Киодо».
08:58
Министр спорта Колобков уверен, что Новосибирск успешно проведёт молодёжный ЧМ-2023 по хоккею
Министр спорта России Павел Колобков выразил уверенность, что Новосибирск успешно проведёт молодёжный чемпионат мира по хоккею, который состоится в 2023 году.
08:58
В ЛНР сообщили об одном случае обстрела со стороны ВСУ за прошедшие сутки
В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили об одном случае обстрела со стороны украинских силовиков за минувшие сутки.
08:43
В МЧС рассказали о возможной причине пожара в Новосибирской больнице
Причиной пожара в Новосибирской областной клинической больнице, при котором были эвакуированы 412 человек, мог стать аварийный режим работы электрощитка, заявили в Главном управлении МЧС по области.
08:43
Вторая ракетка мира Возняцки потерпела поражение от украинки Цуренко в матче второго круга US Open
Датская теннисистка Каролин Возняцки завершила свои выступления на Открытом чемпионате США, US Open, на стадии второго круга.
08:31
ЦБ отозвал лицензию у К2 Банка
Банк России 31 августа отозвал лицензию на осуществление банковских операций у К2 Банка.
08:29
Колобков прокомментировал обвинения в адрес российских биатлонистов
Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал обвинения в нарушении антидопинговых правил со стороны российских биатлонистов Александра Печёнкина, Александра Чернышова, Светланы Слепцовой и Евгения Устюгова.
08:20
Генпрокурор Венесуэлы заявил о задержании 131 человека по подозрению в дестабилизации экономики
Генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб заявил, что правоохранительные органы страны задержали 131 человека по подозрению в дестабилизации экономики и саботаже финансовых мер властей.
08:15
Джокович переиграл американца Сандгрена во втором круге US Open
Сербский теннисист Новак Джокович вышел в третий круг Открытого чемпионата США — US Open.
08:08
Цена на нефть марки WTI растёт
Мировые цены на нефть торгуются разнонаправленно. Об этом свидетельствуют данные торгов.
08:04
Шарапова вышла в третий круг US Open
Россиянка Мария Шарапова преодолела барьер второго круга Открытого чемпионата США по теннису.
07:57
Число погибших в результате аварии в Нью-Мексико выросло до семи
По меньшей мере семь человек погибли при столкновении автобуса с грузовиком в американском штате Нью-Мексико.
07:45
Американский адмирал рассказал об эффективности российских подводных сил
Командующий Шестым флотом Военно-морских сил США вице-адмирал Джеймс Фогго заявил об эффективности российских подводных сил.