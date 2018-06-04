Журналист ORF об интервью с Путиным: глава Кремля — очень искусный и непростой собеседник

Корреспондент австрийского канала ORF Армин Вольф поделился своими впечатлениями после интервью с главой Кремля Владимиром Путиным. Больше всего в этом «могущественном человеке» его поразил тихий голос, отметил журналист и добавил, что российский президент — очень искусный и непростой собеседник.

Как прошла эта первая личная с ним (Владимиром Путиным. — ИноТВ) встреча? По долгу службы вы часто говорите о Путине. Вы сняли о нём бесчисленное количество репортажей. Каково было встретиться с ним лично? В чём разница?

АРМИН ВОЛЬФ, корреспондент ORF: В сущности, мои ожидания оправдались. Если судить по телевизионным кадрам, то мы знаем, что Владимир Путин невысокого роста. Я это знал. Мы все знаем, как он выглядит. Но есть вещь, которая меня действительно поразила. У него довольно звонкий голос, но он говорил очень тихо, особенно перед и после интервью. И ещё тише, когда изъяснялся на немецком. Нужно очень концентрироваться, чтобы его понять, потому что у него очень тихий голос. В таком могущественном человеке меня это удивило больше всего.

Как прошёл разговор? Он отвечал на вопросы или скорее пытался уклониться от ответа? Как всё прошло?

АРМИН ВОЛЬФ: Владимир Путин — очень искусный собеседник. Он никогда не скажет того, чего не хочет говорить. Он даёт очень развёрнутые ответы, вдаётся в подробности. Он ненавидит, когда его перебивают. Иногда в нём проскальзывает ехидство. Так что он — непростой собеседник.

Дата выхода в эфир 04 июня 2018 года.