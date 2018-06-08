WSJ узнала о просьбе Путина к Курцу организовать встречу с Трампом

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Британский политик: Лондон близок к новой холодной войне с Москвой и уже проигрывает Guardian
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Express: Рогозин пригрозил отказом от совместного с США проекта окололунной станции Express
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Глава МИД Британии рассказал о переговорах с Лавровым по инциденту в Солсбери
Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант рассказал о встрече с главой российского МИД Сергеем Лавровым, в ходе которой была затронута тема инцидента в Солсбери.
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Власти Москвы заявили, что отопление во всех домах города будет включено к 29 сентября
Заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков заявил, что в Москве отопление будет включено во всех домах к 29 сентября.
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Военные из Нидерландов прибыли без зимней формы на учения в Норвегию
Военнослужащие из Нидерландов прибыли в Норвегию на учения НАТО без зимней формы, забыв, что в скандинавской стране осенью может быть холодно, пишет Aftenposten.
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Улицу в Ижевске назовут в честь Героя Советского Союза Блинова
Улицу в Ижевске назовут в честь Героя Советского Союза Павла Блинова, сообщает интернет-издание «Сусанин».
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Защитник Дмитрий Юдин рассказал об адаптации в «Ак Барсе»
Защитник казанского «Ак Барса» Дмитрий Юдин рассказал об адаптации в команде. Об этом сообщает «Реальное время».
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Спасатели предупредили о снеге в Ленинградской области 29 сентября
В восточных районах Ленинградской области ожидается снег в субботу, 29 сентября.
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Президент Татарстана приехал в Китай с рабочим визитом
Президент Татарстана Рустам Минниханов приехал в Китай с двухдневным рабочим визитом, сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу главы республики.
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МЧС сообщило об увеличении площади пожара в доме в Томске
В Томске площадь пожара в многоквартирном жилом доме увеличилась до 500 квадратных метров. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.
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В красноярском зоопарке родился птенец очкового пингвина
В красноярском парке флоры и фауны «Роев ручей» родился птенец очкового пингвина, сообщает телеканал «360» со ссылкой на официальную группу зоосада в соцсети «ВКонтакте».
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В Федерации автовладельцев оценили новые правила регистрации автомобилей
Глава Федерации автовладельцев России Сергей Канаев прокомментировал в беседе с RT введение МВД России новых правил государственной регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним.
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Российская теннисистка Гаспарян вышла в полуфинал турнира в Ташкенте
Россиянка Маргарита Гаспарян одержала победу над Фанни Штоллар из Венгрии в матче 1/4 финала теннисного турнира в Ташкенте.
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В Минобороны КНР рассказали о нанесении США ущерба суверенитету Китая
Официальный представитель Министерства обороны КНР старший полковник Жэнь Гоцян заявил, что Соединённые Штаты наносят ущерб суверенитету Китая поставками оружия на Тайвань.
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На Урале объявили в розыск студента, подозреваемого в убийстве
В Свердловской области объявили в розыск 23-летнего уроженца Якутска Сандала Трофимова, подозреваемого в убийстве. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на старшего помощника руководителя СУ СК России по региону Александра Шульгу.
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В Ижевске прокуратура потребует принудительно лечить обвиняемого во взрыве газа в жилом доме
В Ижевске прокуратура потребует принудительно лечить мужчину, обвиняемого во взрыве газа в жилом доме на улице Удмуртской, сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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В Удмуртии заявили о росте средней зарплаты на 11,6%
В Удмуртии заявили о росте средней заработной платы на 11,6%. За семь месяцев 2018 года она превысила 31 тыс. рублей.
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Эксперт оценил предложение ввести штрафы для лиц, навязывающих услуги такси в аэропортах
Глава Профсоюза московских таксистов Вячеслав Смирнов в беседе с НСН оценил предложение Международной ассоциации аэропортов ввести штрафы для лиц, навязывающих услуги такси в аэропортах. Инициатива также касается попрошайничества, гадания и рекламы отелей.
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Главы МИД стран — членов СБ ООН обсудили ситуацию в Сирии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров принял участие в рабочем завтраке глав внешнеполитических ведомств стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН, в ходе которого обсуждалась ситуация в Сирии.
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УЕФА дисквалифицировал Роналду на один матч Лиги чемпионов
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дисквалифицировал португальского нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду на один матч Лиги чемпионов.
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Экс-депутат Рады прокомментировал требования МВФ к Украине
Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с ФАН прокомментировал требования Международного валютного фонда к Украине.
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СМИ: На юге Москвы начался пожар в одном из административных зданий
На юге Москвы загорелось одно из административных зданий, сообщает телеканал «360» со ссылкой на столичное управление МЧС России.
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Роспотребнадзор запустит горячую линию по профилактике гриппа и ОРВИ
Роспотребнадзор запустит Всероссийскую горячую линию по профилактике гриппа и ОРВИ, сообщает телеканал «360» со ссылкой на сайт службы.
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Росстат сообщил о незначительном росте цен на бензин и дизтопливо
В Росстате заявили, что в России к 24 сентября зафиксирован незначительный рост средних розничных цен на бензин и дизельное топливо.
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Путин и Курц проведут встречу в Петербурге
Посол России в Австрии Дмитрий Любинский заявил, что канцлер Австрии Себастьян Курц на следующей неделе посетит Санкт-Петербург.
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В России изменятся правила регистрации автомобилей
Министерство внутренних дел России вводит новые правила государственной регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним. Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Александрийский патриарх совершит молебен за единство православия в Одессе
Патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II в четверг, 27 сентября, прибыл в Одессу, где совершит молебен за единство православия. Об этом сообщается на сайте Украинской православной церкви Московского патриархата.
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Синоптики рассказали, когда в Московский регион придут первые заморозки
Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о понижении температуры на выходных в Москве и области.
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На заводе в Петербурге взорвался снаряд времён войны
В Санкт-Петербурге в бытовом помещении завода «Кулон» взорвался снаряд времён Великой Отечественной войны, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по городу.
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На Камчатке изъяли 14 тонн контрабандной красной икры
В Камчатском крае изъяли 14 тонн контрабандной красной икры, сообщает телеканал «360» со ссылкой на сайт МВД России.
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RT360 начал сотрудничество со Space Foundation
Телеканал RT начал сотрудничество с крупнейшим американским фондом по популяризации космических исследований Space Foundation. Панорамные видео проекта RT «Космос 360», созданные совместно с «Роскосмосом» и РКК «Энергия», будут представлены на предстоящих мероприятиях Space Foundation.
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Минобороны Китая призвало США не вмешиваться в сотрудничество Пекина и Москвы
Официальный представитель Министерства обороны Китая Жэнь Гоцян заявил, что США не имеют права вмешиваться в военное сотрудничество КНР и России.
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В Томске загорелся многоквартирный жилой дом
В Октябрьском районе Томска на площади 400 квадратных метров произошёл пожар в многоквартирном жилом доме.
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Васильев рассказал, кто инициировал создание коллективного письма в адрес Тихонова
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев рассказал, кто инициировал создание коллективного письма в адрес четырёхкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова.
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Луценко обвинил украинских активистов в разжигании ненависти к власти
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что часть украинских общественных активистов сеют ненависть к действующей власти.
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Более 1,1 тысячи мирных жителей Сирии погибли в результате ударов коалиции США
По меньшей мере 1114 мирных жителей погибли в результате «непреднамеренных атак» коалиции во главе с США в Сирии с августа 2014-го по август 2018 года. Об этом сообщается в отчёте коалиции.
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Германия примет чемпионат Европы по футболу в 2024 году
Германия станет страной — хозяйкой чемпионата Европы по футболу в 2024 году.
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СМИ: На юге Франции при вооружённом нападении погиб глава полиции города
Начальник муниципальной полиции города Родез на юге Франции Паскаль Филоэ получил смертельное ранение ножом в результате нападения злоумышленника. Об этом информирует BFM.
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В сети появилось видео с поверхности астероида
Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) опубликовало видео с поверхности астероида Рюгу.
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В Минобороны сообщили о завершении тренировки дежурных сил ПВО стран СНГ
В пресс-службе Минобороны России сообщили, что тренировка объединённой системы ПВО стран СНГ, в которой участвовали до 100 самолётов боевой авиации, завершилась успешно.
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В центре Киева установили синюю руку
В центре Киева на месте снесённого памятника Ленину установили арт-объект, который представляет собой гигантскую синюю руку.
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Сборная России завоевала бронзу на командном чемпионате мира по дзюдо в Баку
Сборная России по дзюдо завоевала бронзу среди смешанных команд на чемпионате мира в Баку.
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Эксперт назвал «двойной игрой» действия американцев в Идлибе
Директор Института стратегического планирования Александр Гусев в беседе с RT прокомментировал заявление помощника министра обороны по вопросам международной безопасности в Пентагоне Роберта Карема о «свалке отъявленных террористов» на территории Идлиба по вине России и властей Сирии.
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Рухани заявил, что США ничего не добились на сессии ГА ООН
Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что США не добились какого-либо результата в ходе 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
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Адвокат: украинский суд принял иск об отмене санкций против Аксёнова
Верховный суд в составе Кассационного административного суда Украины принял к рассмотрению иск об отмене санкций в отношении главы Крыма Сергея Аксёнова. Об этом заявил руководитель адвокатского объединения «Могильницкий и партнёры» Максим Могильницкий, который представляет интересы Аксёнова.
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Голикова заявила о снижении рождаемости в России
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что, согласно итоговым данным за семь месяцев, в стране наблюдается снижение рождаемости.
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Чемпионат мира по хоккею 2023 года пройдёт в Санкт-Петербурге
На конгрессе Международной федерации хоккея (IIHF) было принято решение о проведении чемпионата мира 2023 года в Санкт-Петербурге.
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Эксперт прокомментировал идею запретить иностранцам работать водителями легковых такси в России
Глава Гильдии автошкол России Сергей Лобарев в беседе с НСН прокомментировал предложение депутата Госдумы Евгения Москвичёва запретить иностранным гражданам работать водителями легковых такси.
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Эксперт оценил перспективы роста ставок по вкладам в долларах в России
Инвестиционный консультант «БКС Брокер» Артём Петухов оценил перспективы роста ставок по вкладам в долларах в России.
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Экс-премьер Украины прокомментировал требования МВФ
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал требования Международного валютного фонда к Киеву.
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Правительство намерено снизить смертность в России к 2024 году
Смертность в России должна снизиться до уровня не более 10,9 на 1 тыс. населения к 2024 году, сообщает ФАН со ссылкой на проект «Основные направления деятельности правительства на ближайшие шесть лет».
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В Госдуме оценили ситуацию с ценами на бензин
Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по энергетике Игорь Ананских в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию с ценами на бензин.