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WSJ узнала о просьбе Путина к Курцу организовать встречу с Трампом

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Президент России Владимир Путин попросил канцлера Австрии Себастьяна Курца организовать встречу с президентом США Дональдом Трампом в Вене этим летом, а Курц в свою очередь пообещал обратиться с этой идеей к Трампу, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники. По информации издания, Путин сообщил Курцу о своём нежелании проводить встречу в столице США и о том, что он предпочёл бы встретиться с Трампом на нейтральной территории.
WSJ узнала о просьбе Путина к Курцу организовать встречу с Трампом
Reuters
По словам одного высокопоставленного европейского чиновника, президент России Владимир Путин попросил канцлера Австрии Себастьяна Курца организовать встречу с президентом США Дональдом Трампом в Вене этим летом, и Белый дом раздумывает над этим предложением, сообщает The Wall Street Journal.
 
Владимир Путин, как рассказал чиновник, обратился с этой просьбой во время официального визита в столицу Австрии. Австрийский канцлер принял просьбу и пообещал обратиться к Дональду Трампу. Как предполагает издание, саммит между американским и российским лидерами может произойти раньше, чем ожидалось всего несколько недель назад.
 
«Австрийская сторона выразила свою готовность провести встречу между президентом Трампом и президентом Путиным, — заявил представитель Совета национальной безопасности США. — И хотя оба лидера ранее обсуждали возможность организации встречи, на данный момент у нас нет никаких объявлений».
 
По словам высокопоставленного европейского чиновника, на этой неделе Путин сообщил Курцу о своём нежелании проводить встречу в столице США и о том, что он предпочёл бы встретиться с Трампом на нейтральной территории.
 
Президент России в разговоре с австрийским канцлером также отметил, что он будет готов встретиться с Трампом в Вене во время запланированной в июле поездки президента США в Европу, когда, как ожидается, он примет участие в саммите НАТО в Брюсселе и посетит Великобританию.
 
Австрия, которая поддерживает более тесные отношения с Россией, чем большинство других членов Европейского союза, часто становится площадкой для «деликатных международных переговоров», пишет The Wall Street Journal.
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источник
Wall Street Journal США Северная Америка
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Австрия Вена Владимир Путин Дональд Трамп Россия саммит Себастьян Курц США
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