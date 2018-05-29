WP: Путин пойдёт на всё, чтобы и в США его уважали и не мешали ему

Всем хочется уважения к себе, даже таким президентам, как Владимир Путин, пишет The Washington Post. Он готов сделать всё, чтобы добиться уважения, и именно поэтому «манипулирует» сознанием американцев, подчёркивается в статье. По мнению автора, лишь президент Буш в своё время смог заметить эту черту Путина, однако нынешние американские политики этого не учитывают.

Проплаченная «российская реклама» в социальной сети Facebook, которая демонстрировалась американцам в период президентской кампании 2016 года, свидетельствует «об очевидном намерении России нанести заметный ущерб США», пишет The Washington Post. Эта реклама стала для американцев чётким сигналом относительно политики президента России Владимира Путина в отношении остальных: «Если вы мешаете мне, я буду мешать вам», — подчёркивается в статье.

По мнению автора, всё это должно заставить американцев испытать стыд и впредь соблюдать осторожность: «Мы стали чрезвычайно уязвимыми перед манипуляциями в социальных сетях, не сумев взять под контроль наши эмоции и страсти — и благодаря нашей собственной доверчивости. Кроме того, постоянные нападки президента Трампа на СМИ и готовность его базы подхватить такой сигнал, несомненно, послужили интересам Путина и его агентов».

Проникнуть в сознание американцев на самом деле довольно легко, и для этого не нужно быть гением, отмечается в статье: «Российская модель, по сути, мало чем отличается от модели Трампа: послушай, что говорят люди, а затем подлей масла в огонь». Например, тем из них, кто озабочен проблемами наплыва мигрантов, на Facebook демонстрировали посты с лозунгами: «Захватчикам вход запрещён». А если человека беспокоят проблемы расизма в обществе, ему показывали покрытый флагом гроб с подписью о том, что это «ещё одно шокирующее нападение на полицейского», совершённое активистом движения в защиту прав афроамериканцев, и так далее.

Аналогичные публикации активно использовались и в политических целях в ходе предвыборной кампании, поясняет The Washington Post: «Не вставая с кресла, Путин может проникать в души американцев, укреплять в них предрассудки и внушать им различные идеи, чтобы формировать дух эпохи — или, что предпочтительнее, толпу. Нет никаких сомнений в том, что ему нравится вкус такой власти».

Путину «категорически не нравится Клинтон», и хотя пока остаётся неясным, как он относится к Трампу, со временем «кажется всё более вероятным то, что — если не считать нескольких неумелых попыток команды Трампа достать компромат на Клинтон — в этом заговоре участвовали почти исключительно россияне», подчёркивается в статье. Когда хакеры взломали серверы предвыборного штаба Клинтон и национального комитета Демократической партии и обнародовали содержание электронных писем, это была попытка Путина продемонстрировать ей, «на что он способен», и показать, что если её изберут, всё равно «придётся считаться с его мнением», полагает The Washington Post.

В то же время «буря и натиск» американцев, направленные против России, несут в себе элемент некой непроизвольности, хотя в действительности понять Путина не так сложно, отмечается в статье. По мнению автора, для этого достаточно некоторых познаний в области психоанализа и уроков истории. Стоит вспомнить в этой связи о встречах российского лидера с американским президентом Джорджем Бушем, говорится в статье: «Путин пригласил Буша в Россию после собственного визита в Кроуфорд, штат Техас, где лидеры ездили по ранчо на грузовичке. У меня даже есть фотография, на которой эти двое сидят рядом и улыбаются как мальчишки, прогуливающие школу».

Путин заметил скотч-терьера семьи Буша по имени Барни и захотел показать американскому президенту свою собаку, пишет The Washington Post: «Как вспоминал Буш, огромное чудище (лабрадор) подлетел к нему и начал кружить вокруг него». Спустя несколько секунд Путин «улыбнулся» и сказал, что его собака «больше, жёстче, сильнее, быстрее и злее, чем Барни», сообщается в статье. Американский президент «правильно оценил этот момент» и всегда опирался на сделанные тогда выводы, взаимодействуя с российским лидером, подчёркивает автор: «Он понял, что Путин хочет добиться уважения, он хотел, чтобы его считали равным Бушу, а может быть, даже более сильным, чем Буш».

Но в то время как Буш относился к Путину «с уважением, смешанным с недоверием», его преемник Барак Обама начал выражать пренебрежение, отмечается в статье. Вероятно, именно такое поведение Обамы, а также критика выборов в России со стороны тогдашнего госсекретаря Хиллари Клинтон и вынудили Путина «ответить им в своей собственной манере», предполагает автор.

Как рассказала в интервью The Washington Post живущая в Нью-Йорке Нина Хрущёва, правнучка бывшего советского лидера Никиты Хрущёва и профессор в области международных отношений, сейчас Путин «не считает, что он что-то сделал неправильно». Что касается обычных россиян, то они, по словам Хрущёвой, находят всё происходящее довольно забавным: её бывшие соотечественники либо любят, либо ненавидят Америку — третий вариант встречается существенно реже. В целом россияне в основном просто не понимают, почему американцы так настойчиво упиваются своей хвалёной исключительностью, отметила Хрущёва в беседе с корреспондентом.

Многие страны наблюдали за тем, как американцы лгали и беззастенчиво вмешивались в их внутренние дела, вторгались на чужую территорию и создавали там военные базы, напоминает автор: «Наша кипучая вера в наше превосходство и добродетельность может рассматриваться другими как гордыня». Но в конечном итоге, все хотят уважения к себе — причём больше всех «его хотят диктаторы и такие избранные нечестным путём президенты, как Путин», и готовы сделать практически всё, чтобы этого добиться, заключает The Washington Post.