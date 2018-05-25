SRF: слабость Запада позволила Путину перейти из обороны в нападение

На фоне напряжённых отношений с США европейцы всё чаще говорят об общих интересах с Россией, заявил в интервью швейцарскому телеканалу SRF политолог Штефан Майстер. По его мнению, глава Белого дома Дональд Трамп ставит под вопрос фундаментальные ценности трансатлантических отношений, и тем самым только укрепляет позиции России.

Своей политикой американский президент Дональд Трамп способствует тому, что Европейский союз и Россия всё чаще обсуждают не украинский кризис, а другие темы, заявил в интервью швейцарскому телеканалу SRF руководитель программ Восточной Европы и Центральной Азии в Германском обществе внешней политики Штефан Майстер. «Он не то, чтобы толкает её (Европу. — ИноТВ) в объятия Путина. Этому мешает большое количество разногласий в других сферах. Но европейцы видят, что сейчас в вопросах торговли, энергетики, а также Ирана у них с Россией больше общих интересов, чем с Америкой Трампа», — пояснил эксперт.

По мнению Майстера, глава Белого дома ставит под вопрос фундаментальные ценности трансатлантических отношений. Впрочем, российский президент Владимир Путин тоже не союзник Европе в проведении мирной политики, отмечает политолог: «Но сейчас наши интересы с Москвой пересекаются, особенно в ситуации с Ираном». Эксперт убеждён, что Россия не заинтересована в распространении ядерного оружия. И хотя Москва также отчасти способствует «ослаблению международного порядка и поддерживающих его институтов», всё же в рамках Совета Безопасности ООН Россия выступает за некую «прогнозируемость» ситуации. К тому же у Кремля в Иране есть экономические интересы, подчёркивает Майстер.

Раньше Путин вмешивался в конфликты на Ближнем Востоке исключительно в рамках конфронтации с Западом, возникшей вследствие украинского кризиса, продолжает политолог. Своими действиями в Сирии он хотел «улучшить переговорную позицию» России в диалоге с Европой и США, поясняет эксперт: «Это была скорее оборонительная стратегия». Но с недавних пор, как утверждает Майстер, глава Кремля «перешёл в нападение». Россия действительно зарекомендовала себя на Ближнем Востоке как влиятельный игрок, с которым нужно вести переговоры и который даже может выступать в роли посредника.

При этом главным образом именно слабость Запада позволила Путину добиться такого результата за столь короткий срок, считает политолог. США оставили в регионе вакуум и антиамериканские настроения. Многие местные государства стали искать альтернативу и отчасти нашли её в лице России, пояснил политолог.

Также нельзя недооценивать «силу оси Москва-Тегеран», призвал Майстер: «На данный момент обе стороны заинтересованы в сотрудничестве в Сирии и нуждаются друг в друге. Иранцам нужны российские ВКС, а российской стороне — «Хезболла» и иранские сухопутные войска». Но в тоже время Тегеран не заинтересован в том, чтобы Москва нарастила в регионе слишком большое влияние. Да и в Кремле не хотят, чтобы Иран стал главным игроком в Сирии. Россия скорее заинтересована в сохранении баланса сил между различными игроками и не хочет портить отношения с Саудовской Аравией и Турцией, заключил Майстер в завершении интервью.