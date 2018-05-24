Welt о новых «чудачествах» Трампа: в список угроз нацбезопасности США угодил немецкий автопром

Дональд Трамп всё никак не успокоится: по его мнению, национальной безопасности США угрожает не только импорт стали и алюминия из Европы, передаёт Welt. Как отмечает корреспондент телеканала, в качестве нового шага в торговой войне с Брюсселем глава Белого дома задумал обложить пошлинами и производителей автомобилей из-за океана, причём в первую очередь американского лидера «раздражает» именно немецкий автопром.

Дональд Трамп всё никак не успокоится. Президент США в очередной раз задумался во всеуслышание ввести штрафные пошлины на ввоз иностранных автомобилей. Согласно Bloomberg, речь идёт о целых 25 процентах. Машины из-за океана якобы угрожают национальной безопасности. Предположительно, в виду имеются в первую очередь дорогие немецкие марки. Эта новость появилась в самый разгар визита в США министра иностранных дел Германии Хайко Мааса. Репортаж Поля Вильмана о чудачествах в Вашингтоне.



Новость настигла Хайко Мааса ещё до начала переговоров с американским коллегой. Дональд Трамп планирует следующий шаг в вопросе штрафных пошлин, который должен встревожить в первую очередь немецкую автопромышленность. В результате встреча с Майком Помпео началась довольно напряжённо, а завершилась она непривычно вразумительными словами.



ХАЙКО МААС, министр иностранных дел Германии: Я ещё раз дал отчётливо понять, что мы, в Германии и Европе, ни в коем случае не примем тот путь, который хотят избрать Соединённые Штаты. Что мы исходим из того, что разговаривать друг с другом можно, но не в условиях, когда угрожают штрафными пошлинами.



То есть Германия и Европа не хотят, чтобы их шантажировали в кругу друзей. И тем не менее доверие подорвано. Согласно сообщению издания, за кулисами обсуждается введение штрафных пошлин — до 25 процентов — на ввоз легковых и грузовых автомобилей, а также запчастей. Почти половина легковых автомобилей в США импортируется. Для немецких автопромышленников это второй по величине экспортный рынок. В торговом споре это будет следующей стадией роста напряжённости в соответствии с лозунгом Трампа «Америка прежде всего».



ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США (в Twitter): Великих тружеников американского автопрома ожидает большая новость. В течение десятилетий вы теряли свои рабочие места из-за того, что они уходили в другие страны. Вы ждали достаточно долго!



Импорт автомобилей представляет угрозу для национальной безопасности — то же самое обоснование используется и в случае с запланированными пошлинами на сталь и алюминий. Через неделю истекает срок ультиматума, условия которого Европа до сих пор отказывается выполнять. Официально пошлины на импорт автомобилей пока лишь обсуждаются. В последнее время президент США, однако, не раз демонстрировал, что от слов к делу он может перейти очень быстро.



Вопрос требует дополнительного разъяснения. С нами на связи из Вашингтона наш корреспондент Штефан Шварцкопф. Как президенту США вообще могла прийти в голову эта нелепая идея, что именно импорт автомобилей представляет угрозу национальной безопасности?



ШТЕФАН ШВАРЦКОПФ, корреспондент Welt: Причина кроется в том, что всё это необходимо хоть как-нибудь обосновать. То же самое оправдание использовалось в случае со сталью и алюминием. В подобных соображениях нет ничего нового. Раздражают Дональда Трампа в первую очередь немецкие автопроизводители. При принятии решения, как заявляют в Белом доме, речь прежде всего идёт о таких компаниях, как Mercedes, BMW и Volkswagen. Сейчас это обсуждается, а сам процесс довольно длительный. Трамп же делает это по одной причине — он хочет оказать давление. Как мы знаем, 1 июня должно быть принято решение о введении пошлин на ввоз стали и алюминия из Европейского союза, Мексики и Канады. Теперь он хочет надавить ещё сильнее. Это часть его плана.



Почему спор из-за таможенных пошлин обострился именно во время визита в США министра иностранных дел Хайко Мааса?



ШТЕФАН ШВАРЦКОПФ: Этот визит показал, что в конечном счёте американцы не сильно ценят совет Германии, а также сотрудничество с Берлином и Европой. Это касается немецкого министра иностранных дел. То же самое можно сказать и про визиты канцлера Германии и президента Франции в Вашингтон. Много поцелуев, объятий и прочего, в остальном, однако, — существенного и содержательного сотрудничества не происходит. «Америка прежде всего, Америка прежде всего и ещё раз Америка прежде всего» — таков девиз, и в этом Хайко Маас очень хорошо убедился на своём собственном опыте.



Большое спасибо, Штефан!



Дата выхода в эфир 24 мая 2018 года.