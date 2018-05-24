ABC: в торговом противостоянии с США Россия пошла по стопам Евросоюза

Россия, Япония и Турция пошли по стопам Евросоюза и пригрозили Дональду Трампу введением пошлин на американские товары, предупредив при этом Всемирную торговую организацию (ВТО) о своих намерениях, пишет испанская газета ABC.

Несмотря на временную приостановку торговой войны между США и Китаем, напряжённость в мире всё ещё на пике из-за реакции других стран на введённые Вашингтоном пошлины: 25% и 10% на импорт в Соединённые Штаты стали и алюминия соответственно.

Россия уведомила ВТО о намерении ввести пошлины против Америки, если последняя продолжит свой «протекционистский дрейф».

Евросоюз, Индия и Турция в своих уведомлениях даже указали, какие конкретно сборы они введут в ответ на действия Вашингтона. Между тем Россия и Япония сообщили лишь о своих намерениях, а что именно они предпримут, пока неизвестно.