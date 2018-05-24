ABC.es Оригинал

ABC: в торговом противостоянии с США Россия пошла по стопам Евросоюза

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Россия уведомила ВТО о своём намерении ввести пошлины на американские товары в ответ на схожие действия со стороны США, сообщает испанская газета ABC. Пригрозив таким образом Дональду Трампу, Москва пошла по стопам Евросоюза, говорится в статье.
ABC: в торговом противостоянии с США Россия пошла по стопам Евросоюза
Reuters
Россия, Япония и Турция пошли по стопам Евросоюза и пригрозили Дональду Трампу введением пошлин на американские товары, предупредив при этом Всемирную торговую организацию (ВТО) о своих намерениях, пишет испанская газета ABC.
 
Несмотря на временную приостановку торговой войны между США и Китаем, напряжённость в мире всё ещё на пике из-за реакции других стран на введённые Вашингтоном пошлины: 25% и 10% на импорт в Соединённые Штаты стали и алюминия соответственно.
 
Россия уведомила ВТО о намерении ввести пошлины против Америки, если последняя продолжит свой «протекционистский дрейф».
 
Евросоюз, Индия и Турция в своих уведомлениях даже указали, какие конкретно сборы они введут в ответ на действия Вашингтона. Между тем Россия и Япония сообщили лишь о своих намерениях, а что именно они предпримут, пока неизвестно.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
ABC.es Испания Европа
теги
ВТО Евросоюз импорт пошлины Россия США Турция
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров