ABC: в торговом противостоянии с США Россия пошла по стопам Евросоюза

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CNBC: Цукерберг подтвердил «российское вмешательство» через Facebook CNBC
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СМИ сообщили, что часть активистов «Белых касок» не удалось эвакуировать из Сирии
Одну из групп организации «Белые каски» и их родственников не удалось эвакуировать из Сирии. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источники в канадском правительстве.
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Помпео заявил о намерении США свести «до нуля» экспорт иранской нефти
Соединённые Штаты «работают» со странами-импортёрами иранской нефти, чтобы вынудить их отказаться от закупок сырья у Тегерана. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео в ходе выступления в Фонде Рональда Рейгана в Калифорнии.
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СМИ: Макрон намерен реорганизовать свой аппарат из-за избившего демонстранта экс-советника
Президент Франции Эммануэль Макрон считает поступок его бывшего сотрудника Александра Беналля недопустимым.
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Помпео сравнил иранское правительство с мафией
Госсекретарь США Майк Помпео обвинил руководство Ирана в коррупции и нарушении прав человека.
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В Росстате сообщили о снижении уровня бедности в России
Абсолютное число россиян с доходами ниже прожиточного минимума сократилось с 19,5 млн человек в 2016-м до 19,3 млн в прошлом году. Об этом сообщили в Росстате.
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В МВД опровергли информацию о захвате заложников в одной из квартир на юге Москвы
Информация о незаконном удержании людей в квартире жилого дома на юге Москвы не соответствует действительности. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по столице.
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В США произошла стрельба в мормонской церкви
В результате стрельбы в мормонской церкви в городе Фэллон (штат Невада), погиб один человек, ещё один пострадал.
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СМИ: В ДТП на Кубе пострадали более 35 человек
В результате ДТП с участием пассажирского автобуса на Кубе 37 человек получили ранения.
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Хантсман рассказал, почему не подал в отставку после саммита в Хельсинки
Американский посол в России Джон Хантсман отказался последовать призыву колумниста The Salt Lake Tribune Роберта Герка и подать в отставку после встречи российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки.
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СМИ: Макрон сказал, что прочитал книгу Трампа
Французский лидер Эммануэль Макрон сказал президенту США Дональду Трампу, что прочитал его книгу «Искусство сделки».
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Источник: полиция проверяет сообщение о захвате в заложники детей на юге Москвы
Сотрудники правоохранительных органов проверяют сообщение, что в одной из квартир жилого дома на юге Москвы двое мужчин захватили в заложники детей.
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СМИ: Ключевым свидетелям по делу Скрипалей показали фото подозреваемого
Следователи по делу об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери показали ключевым свидетелям фотографию подозреваемого.
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Умер ресторанный критик Джонатан Голд
Американский ресторанный критик Джонатан Голд умер 21 июля на 58-м году жизни.
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В СК рассказали подробности опрокидывания лодки под Астраханью
Мужчина, управлявший опрокинувшейся лодкой с детьми в Астраханской области, мог быть в состоянии наркотического опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.
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Мигель Диас-Канель сравнил эмбарго США в отношении Кубы с динозавром
Торговое эмбарго, введённое Соединёнными Штатами в отношении Кубы, остаётся главным препятствием для развития экономики страны. Об этом заявил председатель Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель.
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Помпео поздравил отряды курдов с освобождением от ИГ сирийского Дашиша
Госсекретарь США Майк Помпео поздравил формирования «Сил демократической Сирии» (СДС) с освобождением от боевиков группировки «Исламское государство»* города Дашиша в Сирии.
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У берегов Вануату зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5 у берегов Вануату. Об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
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Мнучин заявил, что Трамп посетит саммит G20 в Аргентине
Президент США Дональд Трамп посетит саммит G20 в Аргентине, который пройдёт с 30 ноября по 1 декабря.
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СМИ: Бельгийский футбольный клуб «Брюгге» намерен расстаться с Габуловым
Бельгийский футбольный клуб «Брюгге» намерен расстаться с вратарём сборной России Владимиром Габуловым.
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Киберкомандование США создало группу по противодействию России
В Киберкомандовании США создана специальная группа по противодействию действиям России в киберпространстве. Об этом заявил командующий генерал Пол Накасоне в ходе выступления на форуме по безопасности в Аспене (штат Колорадо).
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Тренер Красножан считает, что футболисты сборной России не уступают по уровню игрокам команды Хорватии
Российский тренер Юрий Красножан поделился мнением, могут ли футболисты сборной России Артём Дзюба, Александр Головин и Илья Кутепов перейти в лучшие клубы Европы после удачного выступления на чемпионате мира 2018 года.
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Госдеп: США приветствуют эвакуацию из Сирии членов «Белых касок»
Соединённые Штаты приветствуют эвакуацию членов организации «Белые каски» с сирийской территории. Об этом говорится в заявлении Госдепа.
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СМИ: Главный тренер «Барселоны» заинтересован в покупке Черышева
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде лично заинтересован в приобретении полузащитника «Вильярреала» и сборной России Дениса Черышева.
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Число пострадавших при землетрясении на западе Ирана превысило 280
В результате землетрясения в западной провинции Ирана Керманшах пострадали 287 человек.
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СМИ: Бутина заявляла о финансовой поддержке своего проекта от российского предпринимателя
Россиянка Мария Бутина, задержанная в США, получала финансовую поддержку своего движения, защищающего право на ношение оружия, от бизнесмена Константина Николаева, пишет американская газета The Washington Post со ссылкой на источник.
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Россияне Семёнов и Лешуков заняли четвёртое место на чемпионате Европы по пляжному волейболу
Россияне Константин Семёнов и Илья Лешуков заняли четвёртое место на чемпионате Европы по пляжному волейболу в Нидерландах.
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Два человека погибли при опрокидывании лодки в Карелии
Два человека погибли в результате опрокидывания лодки на озере Янисъярви в Карелии, информирует пресс-служба регионального Следственного комитета.
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Британские боксёры задержаны по подозрению в групповом изнасиловании на Ибице
Британские боксёры Пол Аптон, Сонни Аптон и Брэдли Смит были арестованы по подозрению в групповом изнасиловании на Ибице.
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Эксперты заявили о росте продаж новых автомобилей премиум-класса в Москве
Эксперты аналитического агентства «Автостат» заявили о росте продаж новых автомобилей премиум-класса в Москве, сообщают «Аргументы неделi».
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Глава внешней разведки Эстонии заявил о раскрытии сети «агентов влияния» России
Генеральный директор департамента внешней разведки Эстонии Микк Марран заявил, что среди общественных деятелей страны обнаружены люди, которые, предположительно, являются «агентами влияния» России.
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Страны G20 назвали основные риски для мировой экономики
Страны G20 назвали основные риски для мировой экономики, среди которых рост напряжения в области геополитики и усложнение торговых отношений.
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Более 30 тысяч зрителей посетили матч ФНЛ «Ротор» — «Луч» в Волгограде
Более 30 тыс. зрителей пришли на матч второго тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) между волгоградским «Ротором» и владивостокским «Лучом».
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В Екатеринбурге начали проверку из-за сообщений о падении аттракциона на ребёнка
В Екатеринбурге начали доследственную проверку из-за сообщений о падении аттракциона на ребёнка в ЦПКиО имени Маяковского, сообщает URA.RU со ссылкой на региональный СК России.
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В ярославской колонии отстранили от работы 17 человек после видео о пытках
В ярославской исправительной колонии №1, где, предположительно, летом 2017 года произошло избиение заключённого, 17 человек отстранены от работы. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в области Сергей Бабуркин.
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Нападающий сборной Франции Жиру побрился налысо в честь победы на ЧМ-2018 в России
Нападающий сборной Франции по футболу Оливье Жиру побрился налысо в честь победы на чемпионате мира 2018 года в России.
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Миранчуки: на ЧМ-2018 сборная России хотела реабилитироваться перед страной
Полузащитники сборной России и московского «Локомотива» Алексей и Антон Миранчуки рассказали, что национальная команда старалась реабилитироваться в глазах болельщиков на домашнем чемпионате мира 2018 года по футболу.
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СМИ: Собака открыла багажный отсек самолёта на высоте 4 тысяч метров при его подлёте к Москве
Собака открыла багажный отсек пассажирского самолёта во время его подлёта к Москве, после чего экипаж лайнера был вынужден совершить экстренную посадку, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в аэропорту Шереметьево.
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Водитель рассказал подробности ДТП с четырьмя пострадавшими в Петербурге
Водитель Олег Крылов рассказал подробности дорожно-транспортного происшествия с четырьмя пострадавшими в Санкт-Петербурге.
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Мужская сборная России по волейболу стала чемпионом Европы среди игроков не старше 20 лет
Мужская сборная России стала чемпионом Европы по волейболу среди игроков не старше 20 лет.
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Советнику Макрона предъявлены обвинения в связи с избиением манифестантов
Александру Беналля, советнику президента Франции Эммануэля Макрона, предъявили обвинения по делу об избиении участников первомайской демонстрации, передаёт BFMTV.
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Британское издание Daily Mail заплатит экс-футболисту «Анжи» Роберто Карлосу за ущерб в связи с допинговым обвинением
Британское издание Daily Mail заплатит бывшему защитнику мадридского «Реала», махачкалинского «Анжи» и сборной Бразилии по футболу Роберто Карлосу за ущерб, понесённый спортсменом в результате публикации обвинения в употреблении допинга.
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Рухани заявил, что на угрозы от других стран Иран ответит тем же
Президент Ирана Хасан Рухани предупредил Соединённые Штаты о том, что в ответ на угрозы со стороны других государств Тегеран будет отвечать тем же.
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Месут Озил объявил о завершении карьеры в сборной Германии из-за «расистского отношения»
Полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил объявил о завершении карьеры в национальной команде Германии.
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В Киеве упрекнули хорватов в неуважении к украинскому прошлому
Украинская националистка, бывший депутат Верховной рады от фракции «Свобода» Ирина Фарион заявила, что жители Хорватии пренебрежительно относятся к украинцам и забывают о своих корнях.
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Клуб ФНЛ «Нижний Новгород» арендовал стадион ЧМ-2018 на сезон
Заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский сообщил, что клуб Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Нижний Новгород» арендовал одноимённый стадион на сезон-2018/19.
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Экс-главу ЦРУ Бреннана могут допросить в конгрессе за «тревожные высказывания» о Трампе
Бывший глава ЦРУ Джон Бреннан будет вызван на дачу показаний перед юридическим комитетом палаты представителей США из-за выражения «крайне предвзятой точки зрения» по отношению к американскому президенту Дональду Трампу.
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Парламент Кубы одобрил проект новой Конституции
Национальная ассамблея народной власти (парламент) Кубы единогласно одобрила проект новой Конституции страны, передаёт Prensa Latina.
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СМИ: Хорватский футболист Бадель отказал «Зениту» и перейдёт в «Ньюкасл»
Полузащитник сборной Хорватии по футболу Милан Бадель определился со своим будущим клубом.
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Главы МИД России и Иордании обсудили ситуацию в Сирии и эвакуацию участников «Белых касок»
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с иорданским коллегой Айманом Сафади ситуацию в Сирии, а также эвакуацию членов организации «Белые каски» с сирийской территории, сообщили в российском МИД.
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В Краснодаре восстановили движение троллейбусов после ливня
В Краснодаре восстановили движение троллейбусов по улицам Октябрьская и Мира после дождя, сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу мэрии.