CT: в «глупой» торговой войне с США Евросоюз ударит по «харлеям» и бурбону

В ЕС пригрозили контрмерами в ответ на объявление Дональдом Трампом о введении таможенных пошлин на импорт стали и алюминия в США, пишет Chicago Tribune. Среди товаров, на которые готов ввести пошлины Европейский союз, значатся мотоциклы Harley Davidson, джинсы марки Levi's и бурбон.

Европейский союз заявил о готовности ввести ответные меры против США в связи с заявлениями Трампа о введении пошлин на ввоз стали и алюминия в США, в частности, предложенные европейцами контрмеры могут коснуться такой известной американской продукции, как мотоциклы Harley Davidson, джинсы марки Levi's и бурбон, передаёт Chicago Tribune.



Намерение Трампа повысить пошлины вызывает волну критики в Европе, так как это создаёт риск торговой войны, в рамках которой страны будут увеличивать торговые пошлины в качестве встречных мер. Это, в свою очередь, по мнению автора статьи, негативно отразится как на производителях экспортной продукции, так и на покупателях, в связи с заметным ростом цен.



Европейский комиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрём заявила, что всем странам — членам ЕС передаётся список американских товаров, на ввоз которых могут быть введены ответные пошлины, чтобы Евросоюз мог как можно скорее выступить с контрмерами. Издание отмечает, что список всё ещё дополняется, но уже включает в себя такие товары, как бурбон, арахисовое масло, клюкву и апельсиновый сок.



Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер назвал введение ответных пошлин «глупым процессом», но отметил, что Европа всё-таки должна прибегнуть к подобным мерам.



При этом в ЕС полагают, что попали под перекрёстный огонь, в рамках которого Трамп, прежде всего, стремится отомстить Китаю за нечестную торговлю.



На прошлой неделе Трамп объявил о намерении ввести пошлины на ввоз в США стали и алюминия. По его словам, размер пошлин составит 25% для стали и 10% для алюминия, при этом он не уточнил, будут ли такие торговые партнёры США, как ЕС и Канада, освобождены от подобных мер.



Но в ЕС, где не соглашаются с тем, что введение пошлин подкреплено международными правами на защиту национальной безопасности, уже приготовились к худшему, пишет издание.



«Мы не можем понять, как Европейский союз, друг и союзник по НАТО, может быть угрозой для международной безопасности США. Мы так понимаем, что мотивация США является замаскированной экономической мерой, а не мерой по обеспечению национальной безопасности», — приводит издание слова Мальмстрём.



Chicago Tribune отмечает, что в основе проблемы лежит перепроизводство алюминия и стали Китаем, которое привело к снижению цен и усилению давления на производителей в США и ЕС. Так, в декабре Китай произвёл больше стали, чем Соединённые Штаты, Россия, Япония и все 28 стран ЕС, вместе взятые.



Но в связи с уже принятыми торговыми барьерами Китай стал лишь 11-м по импорту стали и 4-м по импорту алюминия в США. Таким образом, издание предполагает, что новые меры скорее навредят Канаде, которая является лидером по импорту стали и алюминия в США.



Председатель Европейского совета Дональд Туск сообщил, что лидеры ЕС обсудят данную тему на встрече, которая запланирована на 22—23 марта. При этом он не согласился с Трампом относительного того, что торговые войны — это хорошо и в них легко одержать победу.



«Истина совершенно противоположна: торговые войны — это плохо, и в них легко потерпеть поражение», — цитирует Chicago Tribune слова Туска.