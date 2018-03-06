Beijing Time Оригинал

Beijing Time: российская экономика растёт не без помощи Китая

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В последние годы экономика России начала восстанавливаться и продемонстрировала стабильный рост. Как пишет Beijing Time, в этом процессе нельзя игнорировать и помощь Китая, который начал инвестировать большие суммы в российскую экономику.
Beijing Time: российская экономика растёт не без помощи Китая
Reuters

В условиях мирового финансового кризиса, девальвации рубля, падения цен на нефть, наложения экономических санкций западными странами на Россию, в последние годы экономика России постоянно меняется. Как пишет Beijing Time, во втором квартале 2016 года экономика Россия начала восстанавливаться и продемонстрировала стабильный рост на протяжении семи кварталов. 

Как продолжает издание, в 2008 году Россия со своей сильной экономикой никак не обращала внимание на китайский юань, и только начиная с 2014 года Россия стала понимать важность и ценность Китая. Сотрудничество с Китаем в торговой, финансовой и энергетической сферах играет важную роль для экономического роста России. Китай наконец-то начал инвестировать большие суммы в Россию. 

«Увеличение симпатии россиян к Китаю связано с осознанием российским обществом общих интересов двух стран на мировой арене», — говорит заместитель директора Института стран Азии и Африки при МГУ Андрей Карнеев.

Перспективы инвестирования в Россию как Китая, так и других стран впервые за десять лет получили реакцию рейтингового агентства США. Standard & Poor’s впервые с 2006 года повысила кредитный рейтинг России. Данное решение позволило самому большому экспортёру сырья — России — повысить свой кредитный рейтинг со спекулятивного уровня до инвестиционного.

Кроме того, эксперт с Уолл-стрит Джим Роджерс заявил, что, возможно, в настоящее время будет правильным решением пересмотреть свои взгляды на инвестирование в Россию. Из-за низкой себестоимости российских активов и хорошего соотношения цены и качества инвестиции потребуют малого вложения, а эффективность капиталовложений будет очень высокой. 

«Вместе с этим Китай занимает всё более важное место в мировой экономике, а это привлекает большое количество российской молодёжи. Всё больше россиян интересуются культурой и историей Китая. По некоторым данным, за последние десять лет количество россиян, изучающих китайский язык, увеличилось в три раза, что в общей сложности составляет 56 тысяч человек», — заключает китайское издание.

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