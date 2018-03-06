Beijing Time: российская экономика растёт не без помощи Китая

В последние годы экономика России начала восстанавливаться и продемонстрировала стабильный рост. Как пишет Beijing Time, в этом процессе нельзя игнорировать и помощь Китая, который начал инвестировать большие суммы в российскую экономику.
В условиях мирового финансового кризиса, девальвации рубля, падения цен на нефть, наложения экономических санкций западными странами на Россию, в последние годы экономика России постоянно меняется. Как пишет Beijing Time, во втором квартале 2016 года экономика Россия начала восстанавливаться и продемонстрировала стабильный рост на протяжении семи кварталов.
Как продолжает издание, в 2008 году Россия со своей сильной экономикой никак не обращала внимание на китайский юань, и только начиная с 2014 года Россия стала понимать важность и ценность Китая. Сотрудничество с Китаем в торговой, финансовой и энергетической сферах играет важную роль для экономического роста России. Китай наконец-то начал инвестировать большие суммы в Россию.
«Увеличение симпатии россиян к Китаю связано с осознанием российским обществом общих интересов двух стран на мировой арене», — говорит заместитель директора Института стран Азии и Африки при МГУ Андрей Карнеев.
Перспективы инвестирования в Россию как Китая, так и других стран впервые за десять лет получили реакцию рейтингового агентства США. Standard & Poor’s впервые с 2006 года повысила кредитный рейтинг России. Данное решение позволило самому большому экспортёру сырья — России — повысить свой кредитный рейтинг со спекулятивного уровня до инвестиционного.
Кроме того, эксперт с Уолл-стрит Джим Роджерс заявил, что, возможно, в настоящее время будет правильным решением пересмотреть свои взгляды на инвестирование в Россию. Из-за низкой себестоимости российских активов и хорошего соотношения цены и качества инвестиции потребуют малого вложения, а эффективность капиталовложений будет очень высокой.
«Вместе с этим Китай занимает всё более важное место в мировой экономике, а это привлекает большое количество российской молодёжи. Всё больше россиян интересуются культурой и историей Китая. По некоторым данным, за последние десять лет количество россиян, изучающих китайский язык, увеличилось в три раза, что в общей сложности составляет 56 тысяч человек», — заключает китайское издание.
В России предлагают сделать обязательным заключение брачного контракта перед свадьбой. Как стало известно RT, с таким предложением выступил депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров.
Фанаты московского «Спартака» раскритиковали голландского полузащитника команды Квинси Промеса после матча третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов с греческим ПАОК, который завершился поражением красно-белых со счётом 2:3.
Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал нападение на российских журналистов со стороны фанатов ПАОК перед матчем местной команды и «Спартака» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с RT объяснил, почему США планируют ввести новые антироссийские санкции в связи с инцидентом в британском Солсбери.
Власти Австралии лишили гражданства пять человек в связи с их участием в деятельности террористической организации «Исламское государство»* за рубежом. Об этом сообщил министр по делам миграции Питер Даттон.
До мая 2019 года в образовательные стандарты (ФГОС) планируется внести изменения, которые помогут обучающимся выработать нетерпимое отношение к коррупционному поведению. Об этом RT сообщили в пресс-службе правительства России.
Власти американского штата Вирджиния объявили в городе Шарлотсвилл режим чрезвычайного положения 10—12 августа, накануне годовщины беспорядков, связанных с акциями националистов, которые проходили в 2017 году.
В Министерстве иностранных дел Эквадора заявили, что в провинциях Карчи, Пичинча и Эль-Оро действует режим чрезвычайного положения из-за притока беженцев из Венесуэлы. Об этом сообщается на сайте ведомства.
В посольстве России в США в очередной раз заявили, что Москва продолжает настаивать на проведении транспарентного расследования инцидента с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.
В Белом доме разрабатывают документ, согласно которому президент США Дональд Трамп будет обладать полномочиями вводить санкции против граждан иностранных государств за вмешательство в американские выборы.
В посольстве России в США прокомментировали новые санкции, введённые Вашингтоном в отношении Москвы из-за инцидента с отравлением в британском Солсбери. Об этом говорится в заявлении дипмиссии в Facebook.
В генеральном консульстве России в Нью-Йорке сообщили, что Федеральное бюро расследований (ФБР) уведомило представителей дипмиссии о задержании ещё нескольких человек, которые заявили, что они россияне.