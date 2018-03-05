Le Monde: «путинизация» Си Цзиньпина отбросит Китай на сто лет назад

В ходе ежегодной сессии, которая начинается 5 марта, Всекитайское собрание народных представителей должно утвердить отмену ограничения на два последовательных срока, установленного Конституцией страны. Эта конституционная поправка позволит Си Цзиньпину оставаться у власти «так долго, как он этого пожелает». Как отмечает издание Le Monde, этот пересмотр Конституции не только не станет способствовать «интеграции Китая в мировое сообщество XXI века», но и «отбросит страну на сто лет назад».

В ходе ежегодной сессии, которая начинается 5 марта, Всекитайское собрание народных представителей должно утвердить отмену ограничения на два последовательных срока, установленного Конституцией страны. Эта конституционная поправка, как отмечает издание Le Monde, позволит Си Цзиньпину оставаться у власти «так долго, как он этого пожелает».

Это решение закрепит рост влияния и «путинизацию» председателя КНР Китая. Оно также позволит китайскому лидеру, в отличие от президента России Владимира Путина, оставаться на трёх высших постах так долго, как ему заблагорассудится: ни одно правило официально не ограничивает мандат генерального секретаря и председателя Центральной военной комиссии Коммунистической партии.

Эта «ретрогрессивная мера» ставит под угрозу одну из важнейших институциональных реформ Дэна Сяопина, которая ввела запрет на установление пожизненной власти, отмечает Le Monde.

Официальные СМИ, такие как Global Times, сразу же попытались оправдать отмену этого конституционного ограничения. С одной стороны, они подчеркнули, что это решение представляет собой «залог стабильности и могущества», «волшебный ключ, способный объединить общество и укрепить его чувство собственного достоинства перед лицом Запада». С другой стороны, они заявили, что эта реформа не означает, что один и тот же человек может пожизненно занимать пост председателя КНР.

Очевидно, что этот пересмотр Конституции не только не станет способствовать «интеграции Китая в мировое сообщество XXI века», но и «отбросит страну на сто лет назад», когда президент новой Китайской республики Юань Шикай стремился стать императором. Но в отличие от Юаня, Си Цзиньпин достигнет успеха в этом деле. Как отмечает французское издание, эта реформа, конечно же, вызвала появление большого количества критических и саркастических комментариев в китайском интернете через считаные минуты после её объявления.

Настоящий вопрос заключается в том, что эта отмена ограничения на два последовательных срока даёт Си Цзиньпину. Прежде всего, она обеспечивает его безопасностью, поскольку во время антикоррупционных кампаний лидер Китая нажил себе много врагов среди номенклатуры. В этих условиях уход с поста для него сопряжён с риском последствий, которых он хотел бы избежать.

Это решение также предоставляет ему время для продолжения «борьбы с нечистоплотностью чиновников» страны, а также для введения экономических и институциональных реформ, которые должны позволить Китаю успешно перейти к новой модели экономического роста и установить более современную систему государственного правления, не такую жёсткую, но в то же время и не демократическую, утверждает Le Monde.