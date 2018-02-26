Guardian: китайская версия «Путин-плюс» — Си не ограничится двумя сроками

ЦК Коммунистической партии Китая предложил отменить положение Конституции о том, что председатель страны может занимать свой пост «не более двух сроков подряд». По мнению экспертов, этот шаг недвусмысленно намекает на намерения действующего лидера Си Цзиньпина пожизненно оставаться у власти. Поэтому многие предрекают Китаю возвращение к диктатуре, пишет The Guardian.

«ЦК Коммунистической партии Китая выдвинул предложение убрать из Конституции положение о том, что председатель и вице-председатель КНР могут «занимать должность не более двух сроков подряд», — так звучало очередное сухое коммюнике главного китайского новостного агентства Xinhua. Однако для тех, кто «провёл свою жизнь в попытке разгадать тайну, которой является политика китайских элит», эти слова имеют историческое значение, пишет Том Филлипс из The Guardian.

«Бомба. Не ожидала столь открытого провозглашения нового режима… Думала, что он решит этого не делать», — комментирует один из выдающихся американских китаистов Сьюзан Ширк, работавшая вторым помощником госсекретаря в администрации Билла Клинтона.

«Он» — это 64-летний китайский лидер Си Цзиньпин, человек, который, скорее всего, в ближайшие 10 лет, а может, и больше, будет возглавлять вторую в мире экономику и одну из крупнейших существующих армий. По словам профессора международных отношений из Народного университета Китая Ши Иньхуна, «это значит, что на протяжении долгого времени в будущем Китай будет двигаться в направлении, соответствующем мыслям Си, его курсу, основополагающим принципам и его лидерству».

Специализирующийся на делах Поднебесной журналист Билл Бишоп уверен, что таким образом Си Цзиньпин превращается в версию «Путин-плюс» — только, на его взгляд, китайский лидер «намного более эффективен, влиятелен и, честно говоря, более амбициозен», чем его российский коллега. Отныне Си открыто позиционирует себя в качестве «сильного лидера». «Без лишних сомнений могу назвать его диктатором — пожизненно», — заявляет Сьюзан Ширк.

Как подчёркивает автор статьи, в самом Китае, в котором первые пять лет Си у власти были ознаменованы усилением политического давления на инакомыслящих, многие активисты встретили новость с обеспокоенностью. Так, оппозиционер Уэр Кайси, вынужденный покинуть страну после активного участия в протестах на площади Тяньаньмэнь в 1989 году, считает, что последствия будут самые тяжёлые. Среди прочих Уэр подписал петицию с требованием отказаться от предложения ЦК КПК.

Государственные СМИ, конечно, предлагают более позитивный взгляд на вещи. Газета Global Times в редакционной статье написала, что китайцы видят в Си человека, который сможет привести их в «новую эру». Однако новая мера не означает, что действующий председатель сможет пожизненно занимать свой пост, заверило издание.

Впрочем, китаист Сьюзан Ширк не согласна: «Существовало лишь одно формальное положение, которое могло помешать ему оставаться у власти на протяжении всей жизни. Упразднение этого положения раскрывает его намерения. Мне кажется, это ликвидирует всю неясность относительно того, что там происходит».

Эксперт по китайскому праву и правам человека Джером Коэн предупреждает: китайцы забыли «один из главных уроков долгой деспотии» Мао Цзэдуна, и теперь, возможно, их ждёт «ещё один длительный период жёсткой диктатуры».

Впрочем, как подчёркивают эксперты, будущее «правления» Си Цзиньпина во многом будет зависеть от экономических успехов Поднебесной. Если ей удастся сохранить свой рост, «через 20 лет мир уже будет другим, потому что в нём будет доминировать Китай». Сьюзан Ширк, конечно, не ждёт второй «культурной революции» или «большого скачка», но уже сегодня, по её мнению, китайский лидер чересчур увлечён своей инициативой «Нового шёлкового пути», энтузиазм по поводу которой не разделяют во всё остальном мире.

По словам оппозиционера Уэра Кайси, его не удивили последние новости. Он надеется, что они станут «тревожным звонком» для всех мировых лидеров, которые подарками и похвалами «взрастили» в Си желание стать «новым диктатором XXI века».