Эксперт Fox: влияние России на исход выборов в США было «ничтожным»

Бывший директор Нацразведки США Джеймс Клэппер, как и многие другие его коллеги по цеху, питает неприязнь к администрации Дональда Трампа, считает аналитик Fox News Брит Хьюм. Однако сколько бы Клэппер и ему подобные ни гнули свою линию про «российское вмешательство», которое сыграло «ключевую роль» в исходе голосования, доказательств представлено не было, напомнил эксперт.

Что вы думаете о недавнем заявлении (экс-директора Нацразведки США. — ИноТВ) Джеймса Клэппера, во время которого он сказал следующее: «После того как я ушёл с государственной службы, мне нужно было самому принять решение. Я не планировал что-то писать, но после того, как я узнал, что происходило во время выборов, а также увидел, что делает и как себя ведёт администрация Трампа, я изменил свою позицию».

БРИТ ХЬЮМ, старший политический аналитик Fox News: Думаю, он питает личную неприязнь к Дональду Трампу, и её с ним разделяют многие сотрудники спецслужб. В их число, без всяких сомнений, входят Джон Бреннан и, судя по всему, Джеймс Коми. Такой фактор здесь присутствует, однако стоит также внимательно рассмотреть и само заявление Клэппера. Он говорит — как вы уже отмечали в беседе с Эриком Сволвеллом, — что русские сыграли ключевую роль в выборах.

Меня беспокоит, что человек, которого когда-то считали серьёзным аналитиком разведслужб, пришёл к такому выводу. Все тщательные проверки действий русских во время выборов показывают, что попытки они предпринимали, но затраченные ими усилия не идут абсолютно ни в какое сравнение со всеми остальными действиями, расходами, рекламой, распространением информации и агитацией обеих сторон предвыборной кампании. Кажется невероятным, что кто-то мог прийти к выводу, что действия русских были не такими масштабными, как они хотели. Им казалось, что они оказывают серьёзное влияние, но в реальности оно было ничтожным. Они не смогли оказать влияние на выборы, в это трудно поверить.

Они выдвинули против 13 россиян обвинения в том, что эти люди в интересах предвыборной кампании (Трампа. — ИноТВ) открыли большое количество различных учётных записей в соцсетях с очевидной, как мне кажется, целью, оказать на них влияние. Давайте взглянем ещё на один отрывок из книги Джеймса Клэппера. Ещё одна цитата, вывожу её на экран: «Разумеется, действия России оказали влияние на исход выборов. К своему собственному удивлению, русские качнули чашу весов в пользу Трампа. Тот, кто думает иначе, выходит за рамки логики, здравого смысла и страдает излишней доверчивостью. Исход выборов изменили менее 80 тысяч голосов в трёх ключевых штатах. Я не сомневаюсь, — продолжает он, — что в рамках своей массированной кампании русские оказали влияние на ещё большее количество голосов».

Видимо, ему как-то удалось залезть в голову этих 80 тысяч избирателей; к тому же он говорит, что в действительности их было даже больше. И он знает, почему они проголосовали именно таким образом.

БРИТ ХЬЮМ: Проблема с его «я знаю» заключается в том, что, во-первых, он не предлагает никаких доказательств — он просто утверждает, что они «весомые». Так вот, он не предоставляет доказательств. Кроме того, ему должно быть известно, какое огромное количество факторов присутствует в президентской кампании. И вы никогда не можете знать наверняка, что происходит в головах огромного числа избирателей, когда они принимают решение, за кого голосовать. Это просто не идёт ни в какое сравнение….

Понимаете, если бы было что-то крупное, в чём была бы задействована Россия, что лежало бы в основе всей кампании и обсуждалось в течение её проведения, и если бы русские провернули какой-нибудь фокус с разведкой и попытались преподнести факты с одной стороны, в то время как они означают что-то другое, — тогда ещё можно было бы что-то утверждать. Но не с такими доказательствами. Это как-то уж слишком глупо.

Да. Но вот что интересно, в своих интервью он по-прежнему настаивает на своих словах и утверждает: «Теперь мне это известно. Я уверен, всё точно». Но когда его спрашивают, откуда он точно знает, ему, по сути, нечем подкрепить свои слова, кроме количества новых аккаунтов в Twitter и всего остального в том же духе. Потом, когда спрашивают его мнение, он утверждает, что Путин точно был причастен ко всему этому. Но когда его просят пояснить, он говорит: «Я не могу об этом говорить, это засекреченная информация».

БРИТ ХЬЮМ: Вот именно. Подумайте ещё вот о чём, Марта. Среди всех его высказываний, о которых вы упомянули, он даже говорит о том, как много программных заявлений, звучавших в ходе кампании Трампа, соответствовали взглядам России.

Так.

БРИТ ХЬЮМ: Но если эти взгляды нашли отражение в кампании Трампа и во всех его высказываниях, это каким же это образом можно распознать, во что люди действительно верят и что не навязано русскими и наоборот? Это просто не поддаётся оценке. Это очень сильное утверждение, которое выходит далеко за пределы осведомлённости сотрудника разведслужб. И при этом он не ссылается ни на какие доказательства. И напомню вам, Марта, этот человек уже имел проблемы с не совсем правдивыми высказываниями в прошлом — об этом уже говорилось.

Да, уже говорилось. Также нельзя не обратить внимания, как во время участия в передаче The View он постоянно менял своё мнение, а потом заявил: «Да я о другом говорил». Но он так и не объяснил, о чём именно.

БРИТ ХЬЮМ: Да и не только это. Вопрос, который задал ему (сенатор США. — ИноТВ) Рон Уайден, касательно того, шпионят ли за американцами, был очень общим, не специфичным и не относился ни к какой отдельной программе. И когда Клэппер утверждает, что он имел в виду какую-то другую программу… Какую программу? Никто вообще не упоминал ни о какой программе. Ему задали вопрос общего характера, и он дал на него абсолютно лживый ответ.

Да. Преднамеренно или непреднамеренно они следят — он сказал: «Точно нет».

БРИТ ХЬЮМ: Так он ответил.

Большое спасибо, Брит. Были рады видеть вас сегодня.

БРИТ ХЬЮМ: Спасибо.

Дата выхода в эфир 23 мая 2018 года.