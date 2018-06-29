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Украинский эксперт рассказал о превосходстве российской армии над НАТО

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Вооруженные силы НАТО и США действуют намного медленнее, чем российские военные, уверен украинский военный эксперт Игорь Романенко. Как заявил он в эфире телеканала NewsOne, российская группировка в 100 тысяч человек на учениях способна намного быстрее выполнить задание по продвижению, чем военные НАТО.
Украинский эксперт рассказал о превосходстве российской армии над НАТО
Reuters

Совокупные вооруженные силы НАТО и США действуют намного медленнее, чем российские военные. Об этом в эфире телеканала NewsOne сообщил военный эксперт Игорь Романенко. 

Он отметил, что российская группировка в 100 тысяч человек на учениях способна намного быстрее выполнить задание по продвижению, чем военные НАТО.  

«Российская группировка, которая формируется для учений и составляет 100-200 тысяч человек, способна более быстро выполнить задание по продвижению, чем группировка НАТО, в том числе и американских, которые находятся в Европе. Когда нам предоставляют инструкторов, они изучают и наш четырехлетний опыт, так как у этих стран нет такого опыта — противостояния ВС РФ. Потенциал к быстрой войне  сил НАТО и американцев ниже, чем у россиян», — считает эксперт.
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