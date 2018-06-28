Times: США выделят 500 миллионов на подготовку к подземным войнам

В ближайшем будущем войны будут вестись на городской территории, которая обычно имеет систему подземных коммуникаций, считают в американской армии. Поэтому, как пишет The Times, США выделяют порядка полумиллиарда долларов на подготовку солдат к условиям подземного боя и на оснащение их всем необходимым.
Пентагон потратит $500 млн на подготовку американских солдат к подземному бою, пишет The Times. Учитывая угрозу конфронтации с Северной Кореей или Россией, командование американской армии решило пересмотреть необходимое для специфических военных действий оборудование и подготовку. В итоге США пришли к выводу, что для эффективных действий в подземных коридорах и туннелях солдатам нужно уметь работать в полной темноте и в условиях, когда обычное коммуникационное оборудование зачастую не работает, при плохом качестве воздуха и без защиты от вражеского огня.
В конце прошлого года армия США стала проводить программу по тренировке и обеспечению 26 из 31 своих боевых подразделений, чтобы те могли вести бой в крупных системах подземных ходов, которые существуют под многими плотно населёнными городами.
Более того, в США уже работают над изменением военной доктрины. По мнению военных, она должна учитывать, что конфликты всё чаще будут вестись в городах вроде Сеула или столиц прибалтийских государств. А в ноябре было опубликовано учебное пособие по подземной войне «для немедленного использования».
Ещё совсем недавно подземные миссии поручали лишь элитным подразделениям, но ситуация стала меняться после войн в Ираке и Афганистане, где солдатам приходилось сражаться на городской территории и в туннелях. Боевики «Исламского государства»* создавали системы туннелей для защиты городов, захваченных в Ираке и Сирии, отмечает автор статьи.
Теперь же внимание США направлено на Северную Корею. В новом пособии по подготовке говорится, что КНДР способна перебросить до 30 тыс. человек в час с помощью системы глубоких туннелей под границей с Южной Кореей. Кроме того, подозревают, что у Северной Кореи есть не только подземные ядерные площадки, но и военно-воздушная база, построенная внутри горы, пишет The Times.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
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