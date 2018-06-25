Обозреватель Foreign Policy: самая серьёзная угроза для американцев исходит от... американцев

Америка Дональда Трампа — самая безопасная страна в мире, пишет в своей статье для Foreign Policy Стивен Уолт, профессор международных отношений в одном из центров при Гарвардском университете.

Мир в настоящий момент менее опасен, чем год назад, однако долгосрочные тенденции в случае, если вы не американец, выглядят более мрачными, говорится в статье.

Несмотря на систематические попытки президента США Дональда Трампа разрушить остатки существующего мирового порядка, перечень непосредственных угроз для американцев за год особо не изменился. А если рассматривать всё в долгосрочной перспективе, то Соединённые Штаты, возможно, даже являются самой безопасной страной в мире или, по крайней мере, единственной страной, для которой самые серьёзные риски исходят от её собственных граждан.

Один из признаков этого сохранения стабильности состоит в том, что большинство мировых рынков ценных бумаг чувствуют себя уверенно. Если бы риск войны с участием крупных держав рос, то следовало бы ожидать, что из-за повышенной геополитической напряжённости стоимость акций снижалась бы, инвестиции уменьшились, а глобальный рост замедлился.

Но промышленный индекс Dow Jones за год в общем вырос на более чем 15%, Nasdaq — на 25%. Так что пока рынок проигнорировал решение США о выходе из ядерной сделки с Ираном, «возможность торговой войны», а также «дикое танго» между северокорейским «человеком-ракетой» Ким Чен Ыном и «старым маразматиком» Дональдом Трампом.

Таким же образом обстояли дела и на других крупных рынках ценных бумаг. Например, британский индекс FTSE и немецкий DAX за год выросли на 3%, японский индекс Nikkei и гонконгский Hang Seng выросли на 12% и 15% соответственно.

«Возможно, рынки ошибаются, но прямо сейчас они не видят серьёзных геополитических рисков, из чего можно предположить, что крупные державы сегодня чувствуют себя так же безопасно, как и в прошлом году. И это несмотря на то, что для неамериканцев тенденции совсем иные», — пишет Стивен Уолт.

Как указывает автор, для жителей США хорошая новость состоит в том, что за год никакого роста угрозы атаки извне не произошло. Соединённые Штаты всё ещё находятся в тысячах миль от большинства источников неприятностей.

«Рвы в виде океанов всё ещё во многом играют важную роль» , — подчёркивает Уолт.

Вдобавок у Соединённых Штатов есть мощные ядерные и обычные вооружённые силы, которые в состоянии сдержать или свести на нет любую серьёзную атака по территории США. Американцам также стоит порадоваться тому, что для превращения Канады во врага недостаточно нескольких глупых твитов президента.

Опасность терроризма остаётся «отдалённой». В 2017 году в результате действий террористов в США в целом погибли 17 человек. Возможно, кого-то тревожит небольшой ядерный арсенал КНДР и её примитивный ракетный потенциал, но это серьёзная угроза только в том случае, если предположить, что Ким Чен Ын и его сподвижники склонны к суициду.

На самом деле нет никаких оснований полагать, что правящая элита Северной Кореи жаждет своей погибели. Пока Ким Чен Ын демонстрирует себя «безжалостным, но рациональным лидером».

Война с КНДР всегда была маловероятной. Поскольку атаковать вооружённую ядерным оружием страну рискованно. А местные союзники США и Китай всегда выступали категорически против любого применения силы. Поэтому для Соединённых Штатов и раньше не было никакой особой опасности, а теперь рисков стало ещё меньше, говорится в статье.

Как итог, американцы продолжают наслаждаться ещё большей безопасностью, по крайней мере, в вопросе атак извне. Зато для них самая серьёзная угроза насильственной смерти исходит от своих же сограждан. С 2014 года, напоминает автор, в стране произошло более 1300 случаев массовых убийств с применением огнестрельного оружия. Причём в эту цифру входят лишь те случаи, в результате которых гибло не меньше четырёх человек. В целом за период с 2014 года по 2017 годы на территории США застрелены более 56 тыс. человек.

«За длившуюся десять лет войну во Вьетнаме США потеряли меньше людей», — указывается в статье.

В случае с Европой риск войны за последний год особо не вырос. Серьёзный конфликт в этой части света может возникнуть лишь между Россией и некоторыми её соседями. Однако у Москвы сейчас полно хлопот из-за Крыма, российская экономика всё ещё слаба, а НАТО отправило ей ясные сигналы о готовности выполнить свои обязательства перед членами альянса, находящимися на востоке военного блока.

«Но одному Богу известно, что Трамп сделает или скажет на следующем саммите НАТО», — отмечает автор.

Между тем долгосрочные тенденции в Европе вызывают глубокую обеспокоенность. В Евросоюзе продолжают усиливаться противоречия по разным вопросам. Так, не удаётся достичь соглашения по единой политике в отношении беженцев, Польша и Венгрия планомерно отходят от принципов либерализма, у канцлера Германии Ангелы Меркель проблемы внутри страны, а грандиозные проекты президента Франции Эммануэля Макрона по реформированию ЕС пока не смогли вызвать интереса у других членов блока.

За прошлый год партии евроскептиков, такие как «Движение пяти звёзд» в Италии и «Альтернатива для Германии», стали играть более заметную роль и даже обрели власть. И вместо того чтобы помочь сдержать эти разделяющие силы, Соединённые Штаты поддерживают их. Посол США в Германии, например, открыто заявил о том, что одна из его целей — укрепить правые силы в Европе, говорится в статье. При этом и сам Трамп продолжает сеять в Европе раскол и ставить под вопрос обязательства США перед союзниками.

Для Азии хорошая новость состоит в том, что риск войны с КНДР, который никогда не был очень высоким, теперь ещё ниже. Также за год не произошло никакого значимого обострения между Пакистаном и Индией, несмотря на то что отношения между странами до сих пор остаются напряжёнными, а старые нерешённые споры никуда не делись.

Но, опять же, долгосрочные тенденции в Азии вызывают тревогу во многом из-за того, что администрация Трампа — или намеренно, или из-за своей некомпетентности — систематически подрывает позиции США в регионе. Началось всё тогда, когда Трамп, заняв пост президента, вышел из Транстихоокеанского партнёрства. Дальше были запугивания Японии и Южной Кореи по вопросам торговли.

«А его последним промахом стало данное на встрече с Ким Чен Ыном согласие на то, чтобы отменить военные учения с Южной Кореей в обмен на торжественное обещание Кима сделать… а ничего ему делать не надо», — иронизирует автор.

Причём Трамп пошёл на это, не посоветовавшись с южнокорейскими властями.

В завершение Стивен Уолт отмечает, что за последний год в некоторых уголках мира люди стали чувствовать себя в большей опасности, чем год назад. Однако эти опасные уголки мира находятся обычно далеко от США. Как уточняет автор, речь идёт о жителях Палестины, Йемена, Афганистана, а также о народе рохинджа.