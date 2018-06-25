Times: Британия собирается укрепить свою военную мощь с помощью надувных танков

Британская армия обдумывает «новый хитрый план»: она хочет усилиться с помощью надувных танков, пишет The Times.

Технология, используемая для накачивания надувных матрасов и воздушных замков для детей, в скором времени может быть адаптирована для военных целей. Её будут применять для маскировки сокращающегося военного потенциала Британии, иронизирует издание.

И Россия, и США уже разработали свои надувные танки, которые имеют такие же размеры, что и настоящие. Как поясняет издание, создают их для того, чтобы одурачить вражеские системы спутникового слежения и беспилотники. Последовать примеру Москвы и Вашингтона высокопоставленных британских военных призывают с тех пор, как в результате официального исследования выяснилось, что армии следует усилить свой «дезориентирующий потенциал», чтобы компенсировать нехватку боевых единиц.

Данное исследование было проведено в Германии в этом месяце при участии 65 британских военных во главе с генерал-лейтенантом Патриком Сандерсом. Их попросили разобраться, что к 2035 году будет необходимо Британии для ведения войны в условиях города. Один из озвученных выводов состоял в следующем: Соединённому Королевству потребуется «много солдат для того, чтобы сражаться и побеждать» в городских конфликтах.

В этом исследовании участвовала уорент-офицер Уэнди Игл, которая дважды служила в Афганистане. Она заявила изданию, что эта обманная тактика «абсолютно необходима», чтобы компенсировать малые масштабы британской армии.

По её словам, Британии необходимо вынуждать своих врагов «тратить время на то, чтобы разобраться, что реально, а что нет».

Помимо этого, в рамках данной тактики, возможно, будут использоваться теплогенераторы, чтобы сбить с толку беспилотники, использующие тепловизоры. Также могут быть применены и мобильные радиопередатчики, которые будут отправлять ложные радиосигналы, чтобы ввести противника в ещё большее замешательство по поводу размеров и местоположения войск.

Как отмечает The Times, схожие приёмы Британия и её союзники использовали ещё во времена Второй мировой войны. Тогда макеты танков расставляли на юге Англии, чтобы создать видимость того, что высадку союзники планируют провести не в Нормандии, а в районе порта Кале.

Численность регулярных войск Британии в настоящее время составляет 77 тыс. человек — это самый низкий показатель со времён Наполеона, говорится в статье. После опубликованного в 2010 году доклада по вопросам обороны британский парк устаревающих танков Challenger 2 был сокращён с 325 до 227 машин.