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Ilta Sanomat: танк Т-34 на аукционе в Финляндии выкупили «для друга» под бурные овации

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Финский аукцион старой военной техники времён Второй мировой войны, на котором был выставлен даже настоящий танк модели Т-34-85, вызвал большой интерес в стране и за рубежом. Боевую машину под бурные овации и крики «Ура!» выкупил финн Стен Юханссон, который рассказал, что приобрёл её для друга и не намерен вывозить из страны, пишет Ilta Sanomat.
Ilta Sanomat: танк Т-34 на аукционе в Финляндии выкупили «для друга» под бурные овации
Reuters

«Ура Финляндии!» — кричали финны, когда местный житель Стен Юханссон купил за €63 тысячи советский танк на аукционе финского Общества исторического оружия. Кроме танка, на аукционе продавали и другую тяжёлую военную технику: гаубицы, гранатомёты, зенитное орудие, противотанковые орудия. Одних только различных пушек на аукционе было представлено в общей сложности около двух десятков, сообщает Ilta Sanomat.

Вся выставленная на аукционе военная техника и оружие были деактивированы, чтобы их было невозможно использовать для военных действий, поэтому для их покупки никакого разрешения не требовалось, поясняется в статье. Это бывшая собственность обанкротившегося отеля для ветеранов войны Herttua, конкурсным управляющим которого осенью прошлого года стало Общество исторического оружия. И после проведения аукциона оно получило 13% комиссии, которая была добавлена к стартовым ценам, пишет Ilta Sanomat.
 
В отеле Herttua, который работал и как реабилитационный центр для ветеранов войны, за несколько десятков лет была собрана обширная коллекция экспонатов, относящихся к военной истории, говорится в статье. Этот отель находится неподалёку от фортификационной Линии Салпа, часть которой была отреставрирована и преобразована в туристическую достопримечательность. Утрата этого участка и действовавшей ранее исторической выставки «очень огорчила» финские организации ветеранов и резервистов, сообщает Ilta Sanomat.
 
За советский танк модели Т-34-85, выпущенный в 1943 году, Стен Юханссон предлагал заплатить €56 тысяч (примерно 4,1 млн рублей). Однако в конечном итоге покупка стального гиганта обошлась ему в €63 тысячи (примерно 4,6 млн рублей), поясняется в статье. «Я купил этот танк для друга. Я его представитель на этом аукционе», — рассказал журналистам финский коллекционер, который и сам увлекается исторической военной техникой. Эта машина, которая ранее была одним из экспонатов военно-исторической выставки, пригодна для передвижения. Юханссон пояснил, что мотор 35-тонного танка заведут, и он сам заедет на платформу для дальнейшей перевозки. Он не назвал имя своего друга, будущего счастливого обладателя танка, однако заверил, что машина «останется в Финляндии».
 
Об этом наверняка знали и любители истории, которые присутствовали 16 июня на аукционе Общества исторического оружия и кричали Юханссону из зала: «Ура Финляндии!». Сделку с танком заключили под гром аплодисментов. Это мероприятие привлекло «рекордное количество покупателей и любопытных посетителей», и организаторам даже пришлось успокаивать разбушевавшуюся публику у дверей зала, отмечается в статье. «Извините, не могли бы вы вести себя спокойнее, здесь проходит аукцион», — пытались утихомирить пришедших организаторы, пишет Ilta Sanomat.
 
На аукционе присутствовали и профессионалы этой сферы, причём многие участники совершали покупки от лица своих начальников. Значительная часть военной техники была продана любителям истории за границу, поскольку торги вызвали большой интерес среди коллекционеров в России, Германии, Голландии, Англии и США, поясняется в статье. Перед началом мероприятия организаторы получили 127 письменных запросов. «Эта сфера стала более международной. У нас много иностранных клиентов, которые покупают экспонаты на всех наших аукционных мероприятиях», — рассказал в интервью Ilta Sanomat Сами Суйхконен, оружейный мастер и бывший руководитель аукциона.
 
В связи с тем, что торги достигли международного размаха, цены на военную технику резко подскочили: начальная стоимость многих лотов возросла в два раза, а самые дорогие артиллерийские орудия были проданы новым владельцам за 10 тысяч евро, сообщается в статье. Это расстроило местных коллекционеров, которые не смогли выложить такие суммы. Например, социальный работник Риита Халликайнен и активист резервистской организации Паси Сотарауту заинтересовались полевой кухней М29 — но даже стартовая цена в 800 евро показалась им слишком высокой, а итоговая стоимость этого экспоната на торгах превысила €1500, сообщает Ilta Sanomat.
 
Проходившие мимо аукциона Анья и Армас Хирвонены зашли «просто посмотреть», как проходит аукцион, и показать старую военную технику своему внуку, десятилетнему Александру. Однако всё вышло иначе: дедушке пришлось купить для внука два финских окопных перископа за €180. «Перископ поможет мне увидеть из укрытия, где спрятались мои друзья!» — с воодушевлением рассказал мальчик журналистам.
 
Легендарные танки Т-34 известны в Финляндии под названием «Сотка», поясняет Ilta Sanomat. Т-34-85 — это появившаяся в конце 1943 года усовершенствованная модель с улучшенной бронезащитой, новой башней, рассчитанной на трёх человек, пушкой калибра 85 миллиметров и двумя ручными пулемётами. Танк рассчитан на экипаж из пяти человек. В Советском Союзе производство этой модели прекратилось в 1946 году, в то время как в Польше и Чехословакии подобные танки производили до 1950-х. Возможно, что в Северной Корее эта модель используется до сих пор, отмечается в статье.

 

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Ilta Sanomat Финляндия Европа
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