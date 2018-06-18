Yle Оригинал

Yle: в Финляндии пустят с молотка советский Т-34-85

Материал представлен в пересказе ИноТВ
В финском регионе Восточный Саво состоится аукцион, на котором будет выставлена тяжёлая боевая техника, в том числе и советский Т-34-85, сообщает Yle. Сам танк состоял на вооружении армии Чехословакии и сейчас находится в небоевом состоянии. Это значит, что потенциальным покупателям не нужно разрешение полиции на его приобретение.
Yle: в Финляндии пустят с молотка советский Т-34-85
Reuters

В финском регионе Восточный Саво пройдёт аукцион, на котором будет выставлена историческая тяжёлая военная техника. Ранее лоты были выставлены у обанкротившегося прошлой осенью отеля на берегу Сайменского озера, сообщает Yle.

Аукцион устраивает Финское общество исторического оружия. С молотка должны уйти десятки различных орудий и, среди прочего, советский танк Т-34-85. Эта модификация знаменитого Т-34 была принята на вооружение Красной армии в 1944 году, и во время Второй мировой войны около десятка танков попали к Финляндии в качестве трофеев.

Выставленная на продажу «тридцатьчетвёрка», однако, если судить по надписям и табличкам, состояла на вооружении армии Чехословакии. Вся военная техника приведена в небоеспособное состояние, и на её покупку не требуется разрешение от полиции.

Поскольку вся техника крупногабаритная, доставка за пределы Финляндии осуществляться не будет. Всем возможным иностранным покупателям придётся самим заняться логистическими вопросами. Покупки необходимо вывезти в течение двух недель.

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Yle Финляндия Европа
теги
аукцион Вторая мировая война Советский Союз танк Финляндия
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров