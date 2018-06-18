Yle: в Финляндии пустят с молотка советский Т-34-85

В финском регионе Восточный Саво состоится аукцион, на котором будет выставлена тяжёлая боевая техника, в том числе и советский Т-34-85, сообщает Yle. Сам танк состоял на вооружении армии Чехословакии и сейчас находится в небоевом состоянии. Это значит, что потенциальным покупателям не нужно разрешение полиции на его приобретение.
В финском регионе Восточный Саво пройдёт аукцион, на котором будет выставлена историческая тяжёлая военная техника. Ранее лоты были выставлены у обанкротившегося прошлой осенью отеля на берегу Сайменского озера, сообщает Yle.
Аукцион устраивает Финское общество исторического оружия. С молотка должны уйти десятки различных орудий и, среди прочего, советский танк Т-34-85. Эта модификация знаменитого Т-34 была принята на вооружение Красной армии в 1944 году, и во время Второй мировой войны около десятка танков попали к Финляндии в качестве трофеев.
Выставленная на продажу «тридцатьчетвёрка», однако, если судить по надписям и табличкам, состояла на вооружении армии Чехословакии. Вся военная техника приведена в небоеспособное состояние, и на её покупку не требуется разрешение от полиции.
Поскольку вся техника крупногабаритная, доставка за пределы Финляндии осуществляться не будет. Всем возможным иностранным покупателям придётся самим заняться логистическими вопросами. Покупки необходимо вывезти в течение двух недель.
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